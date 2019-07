Bozcaada Bağbozumu Günleri etkinliği

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali öncesi düzenlenen Bağbozumu Günleri, protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı. 8 Eylül'e kadar sürecek bağbozumu turları ile adaya gelen tatilciler traktör römorklarında bağlara yolculuk yapıp, üzümlerini dalından kendileri kesip sepetlere dolduracak.

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce düzenlenen ve 8 Eylül'e kadar sürecek olan Bağbozumu Günleri kapsamında, ilk tur bugün Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozcaada Garnizon Komutanı Fatih Güdük, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, dizi oyuncuları Merve Boluğur, Müjde Uzman ile adını Survivor yarışmasıyla tanıtan Ece Begüm Yücetan ile Semih Öztürk ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, adaya gelen tatilcilerin ayak bastığı noktada kurulan tanıtım standında üzüm satışları yapılırken, burada toplanan protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenleri 2 traktörün römorkuna binip ada bağlarına davul-klarnet eşliğinde şarkılar söyleyerek yolculuk yaptı. Buradaki bağlarda üzümleri makas ile kesip bağbozumunu gerçekleştiren katılımcılar, hem eğlendi, hem de adanın meşhur üzümlerinin tadına bakma fırsatı buldu. Katılımcılar, ellerindeki sepetleri topladıkları üzümlerle doldurup bağlardan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, bağcılığın ve üzümün Bozcaada için 5 bin yıldan beri önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Turizmin ön plana çıkmasıyla bağcılığın geri plana düştüğünü gördüğümüz için böyle bir etkinlik başlattık. Hem bağ geleneğimizi devam ettirmeyi, hem de adaya gelen misafirlerimize yerinde üzüm hasadı yaptırarak o keyfi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

'BU DEĞERLER KORUNMALI VE ÖNÜMÜZDEKİ NESİLLERE AKTARILMALI'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bağcılık ve üzümün Bozcaada için çok önemli kültürel değerlerden birisi olduğunu belirterek, "Bozcaada'da binlerce yıldır bağcılık yapılıyor ve şarap üretiliyor. Son yıllarda Bozcaada'nın ismi turizmle ön plana çıksa da biz bağcılık ve şarapçılık gibi kültürel değerlerin korunması ve önümüzdeki nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bağbozumu turlarının ilki geçen yıl düzenlendi. Bu sene çok daha kapsamlı ve erken bir tarihte çok daha fazla paydaşın emeğinin olduğu bir organizasyon olarak hayata geçirdik. Bugün ilk bağbozumunu misafirlerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Eylül'ün ilk haftasında da belediyemiz tarafından organize edilecek Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali ile taçlandıracağız" diye konuştu.

Çanakkaye Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise "Biz Bozcaada ve Gökçeada'da bir çok proje uyguluyoruz. Özellikle Bozcaada'da 4-5 yıldır bağcılığın geliştirilmesi için üreticilerimize aşılı veya aşısız asma çubuğu dağıtıyoruz. Son 3 yılda 120 bin adet asma çubuğu dağıttık. Buradaki üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmeleri için Bozcaada'ya gelen misafirlerimizi bağlara götürüp, üzümleri kendilerinin kesmesini sağlıyoruz. Geçen yıl bağbozumu turlarına 2 bin 500 misafir katıldı. Bu yıl inşallah bu sayı 5-6 binlere çıkacak" dedi.

BOZCAADA'NIN ÇAVUŞ ÜZÜMÜNE COĞRAFİ İŞARET

S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel de, dünyaca ünlü çavuş üzümüne coğrafi işaret almak için başvuru yapıldığını belirterek, "Bozcaada çavuş üzümü olarak her türlü bilimsel aşamalardan geçerek ilan aşamasına gelindi. Yakında ilan edilecek. Sonra da bu coğrafi işareti almış olacağız. Çavuş üzümü bizim için özel. Bizim toprak yapımızdan kaynaklanıyor. Başka bir yerde bu lezzette çavuş üzümü bulunmuyor" diye konuştu.

Bozcaada, bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival boyunca, adanın kalesinde konserler sahne alacak. Festival sonu yapılan yarışmada en iyi çavuş üzümü seçilecek.

BOZCAADA VE ÜZÜM

Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Derler ki: Adaya ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek 'Kuntra' üzümünü yetiştirmiştir. Onu 'Çavuş' takip etmiştir. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı motifleri işlenmiştir.

Kaynak: DHA

