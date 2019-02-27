Bozbey Gençlerle Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarında gönüllü olarak çalışan gençlerle buluştu.

Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e, gençlerden büyük destek geliyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında oluşturulan Bozbey Gönüllüleri Ekibi'nde yer alarak çalışmalara başlayan gençlerle Merkez Seçim Ofisi'nde buluşan Mustafa Bozbey, Bursa'da gençlerle tarih yazacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli'nin ve yaklaşık üç yüz gönüllü gencin yer aldığı buluşmada konuşan Bozbey, "Bursa'nın gülümseyeceğini ilk kez o şölende haykıracağız. Bursa'nın gülümsemeye başladığı anı hep birlikte haykırarak kutlayacağız. Şu an çok iyiyiz. Çünkü biz 20 yıldır hiç kimseyi ötekileştirmedik, hiç kimseye öteki demedik. Farklı siyasi görüşte olabilirsiniz, farklı kimlikleriniz, farklı inançlarınız olabilir, bunlara saygı duyarız. Biz insanı seviyoruz. Bursa'da da bundan böyle yapacağımız her projede önce insan diyeceğiz. Nasıl ki 20 yıldır önce insana dair projeleri gerçekleştirdiysek, Bursa'nın bütün ilçelerinde önce insan ilkemizle insanların mutlu, huzurlu, güvenli kentte yaşamasına dair projeler üreteceğiz. Göreceksiniz bir müddet sonra Bursa yaşanabilir şehirler arasından adım adım yukarıya tırmanacak. Bursa'da birlikte bir hikaye yazacağız" dedi.

Kentin sorunlarını kentliyle birlikte çözeceklerini ifade eden Mustafa Bozbey, "Gittiğimiz yerde gençler, sosyal alanlar, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri, spor yapabilecekleri alanlar istiyor. Geleceğe güvenle bakmak istiyor gençler. Bunların hepsinin farkındayız. Gençlikle ilgili yapacağımız, sizlerle birlikte üreteceğimiz projelerimizde inanın Bursa'da çok farklı bir anlayışla yönetim sergileyeceğiz. Bu yolculukta en büyük destekçimiz gençler ve kadınlardır. Belirlediğimiz projelerde öncelik gençler, kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar. Sizlerin görüşleri bizler için son derece önemli. Sizlere gençlerin geleceğe güvenle bakacakları bir Bursa sözü veriyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA