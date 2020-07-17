Boyabat'ta Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapımı Boyabat ilçesinde yapımı devam eden Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ile üç ilçenin çöp sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Boyabat ilçesinde yapımı devam eden Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ile üç ilçenin çöp sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, tesis hakkında bilgi vererek, 6 milyon liraya mal olacak tesisinin hayata geçmesiyle Boyabat'ın yanı sıra Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde toplanan çöplerin buraya getirilerek geri dönüşümünün sağlanacağını söyledi.

Katı atıkların toplumun genel sağlığı için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Çakıcı, "Atmosferimize saldıkları gazlarla, sızıntılarla ve neden oldukları yangın ve patlamalarla hem insanımız için hem de çevremiz açısından tehlikeli etkiler yaratmaktadır. Bu sebeple yapımına başladığımız tesisin inşası kısa sürede tamamlanacak ve çok daha modern bir teknolojiyle katı atıklar bertaraf edilecektir." dedi.

Çakıcı, tesisin yapımında kendilerine katkı sunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA