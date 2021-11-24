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Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolaysıyla Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden etkinlikte şiirler okunarak, öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı. Programda emekliye ayrılan öğretmenlere de şeref belgesi de verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde bir kez daha gördüklerini söyledi.

Tüm öğretmenlerin günlerini kutlayan Yılmaz, "Çocuklarımızın öğretmenlerini ne kadar özlediğini, okullarına koşarak gelip, öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını biliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, en içten şükranlarımı sunuyorum. Şehit olan, vefat eden tüm öğretmenlerimize de Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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