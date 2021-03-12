BOTAŞ, Eskil'deki bazı öğrencilere bilgisayar desteği verdi
12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:26
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, BOTAŞ "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında bazı öğrencilere bilgisayar dağıttı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, BOTAŞ "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında bazı öğrencilere bilgisayar dağıttı.
Güneşli köyü Şehit Muhammet Uz İlkokulu'nda düzenlenen törende BOTAŞ Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere bilgisayarları teslim etti.
Okul Müdürü Seyfettin Yanık, BOTAŞ yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan