Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan "Lincoln heykeli" kaldırıldı

ABD'nin Boston kentinde önünde diz çöken bir siyahi köle bulunan ülkenin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ı tasvir eden heykel kaldırıldı.

ABD'nin Boston kentinde önünde diz çöken bir siyahi köle bulunan ülkenin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ı tasvir eden heykel kaldırıldı.

Boston kenti yönetimi, "Archer Alexander" adlı siyahi bir kölenin Lincoln'ın önünde diz çöktüğünü tasvir eden ve "ırkçı" olarak nitelendirilen heykelle ilgili kararını açıkladı.

Heykelin, kentten kaldırılması için 12 binden fazla kişi dilekçe imzalamış ve Boston Kamu Sanatı Komisyonu da oy çokluğuyla heykelin kaldırılmasını onaylamıştı.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonucu, ülkedeki ırkçılık tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan