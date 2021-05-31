Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te savaşın başladığı 1992'de Prijedor kenti ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından katledilen 3 bin 176 sivil için Beyaz Kurdele Günü'nde anma törenleri düzenlendi.

Bosna Hersek'te savaşın başladığı 1992'de Prijedor kenti ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından katledilen 3 bin 176 sivil için Beyaz Kurdele Günü'nde anma törenleri düzenlendi.

Başta Prijedor olmak üzere başkent Saraybosna ve ülke genelinde birçok kentte düzenlenen anma törenlerinde bu yıl 29 yıl önce öldürülen 102 çocuğa dikkat çekildi.

Prijedor'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğinden Fikret Bacic, savaşta iki çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Kentte öldürülen çocukların anısına anıt yapılmasının planlandığını dile getiren Bacic, "Umuyorum gelecek yıl o anıtta tören düzenleriz." dedi.

Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen törende de savaşta öldürülen çocukların isimleri ve ölümlerinden sorumlu olan savaş suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in fotoğrafları asıldı.

AntiDayton Hareketinden Nihad Alickovic ise yeni neslin Bosna Hersek'te yaşananları bilmesi gerektiğinin altını çizerek, "O insanlar neden beyaz kurdele taktılar bilmeleri lazım. Kimlikleri yüzünden. Sırp olmayan herkesin beyaz kurdele takmasını ya da beyaz çarşaf asmasını istediler." diye konuştu.

Prijedor'da neler yaşandı?

Bosna Hersek'te savaşın yeni başladığı 1992 yılının Mart ayında, eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor kentini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken de kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.

Sırp olmayan siviller bu yöntemle tespit edilirken, tespit edilenler esir kamplarına götürüldü ve buralarda katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarında esir tutuldu. On binlerce kişi evlerinden sürgün edildi.

Radyoda anonsun yapıldığı 31 Mayıs, Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü" olarak anılırken, vatandaşlar kollarına beyaz kurdele takarak bu günü ve savaşın kurbanlarını unutmadıklarını gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic

AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 16:43:03. #1.13#

title