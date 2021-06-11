Bosna Hersek'e Yabancıların Giriş Şartları Kolaylaştırıldı

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi bugün yabancıların ülkeye girişine ilişkin yeni kural ve koşulları onayladı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi bugün yabancıların ülkeye girişine ilişkin yeni kural ve koşulları onayladı.

Buna göre, aşı olmuş veya koronavirüs hastalığı geçirmiş kişiler, negatif PCR testi olmadan ülkeye girebilecekler. Ayrıca, Bosna Hersek sınır kapılarında yapılan antigen testleri de kabul edilecek.

Şimdiye kadar Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ vatandaşları PCR testi olmadan ülkeye girebiliyordu. Bakanlar Konseyi son günlerde yabancıların giriş koşullarının hafifletilmesini talep eden turizm sektörü çalışanlarının yoğun baskısı altındaydı.

Kaynak: Klix. ba

Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre