Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
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Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da Semra M. (57), boşanma aşamasındaki eşi Hayrettin M. (60) tarafından tabancayla omzundan vuruldu.

BURSA'da Semra M. (57), boşanma aşamasındaki eşi Hayrettin M. (60) tarafından tabancayla omzundan vuruldu. Yaralanan Semra M. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Hayrettin M., kıskançlık nedeniyle eşine ateş ettiğini söyledi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde meydana geldi. Eşi Hayrettin M. ile boşanmak aşamasında olan Semra M., bir süredir evli olan kızının evinde kalmaya başladı. Semra M., damadının aracıyla kaldıkları evin bulunduğu siteye girdikleri sırada sokakta Hayrettin M.'nin beklediğini gördü. Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.'ye bir el ateş etti. Merminin omzuna isabet ettiği Semra M., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Semra M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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