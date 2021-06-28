Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.178-0,92BIST MANİSA1.407-2,20BIST AYDIN1.285-1,83BIST ANKARA2.084-1,45BIST ANTALYA2.501-4,11BIST BALIKESİR1.799-2,27BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.178
|-0,92
|BIST MANİSA
|1.407
|-2,20
|BIST AYDIN
|1.285
|-1,83
|BIST ANKARA
|2.084
|-1,45
|BIST ANTALYA
|2.501
|-4,11
|BIST BALIKESİR
|1.799
|-2,27
|BIST BURSA
|2.888
|-1,91
|BIST DENIZLI
|1.731
|-5,25
|BIST ISTANBUL
|1.495
|-1,51
|BIST IZMIR
|3.367
|-2,32
|BIST KAYSERI
|10.306
|2,11
|BIST KOCAELI
|3.603
|-1,77
|BIST KONYA
|2.447
|-2,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.266
|-3,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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