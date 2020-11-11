Borsada şehir endekslerinin değişimi
11.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.389 3,55
BIST ANKARA 2.204 2,27
BIST ANTALYA 1.922 2,26
BIST BALIKESİR 1.559 0,16
BIST BURSA 3.294 -0,87
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.389
|3,55
|BIST ANKARA
|2.204
|2,27
|BIST ANTALYA
|1.922
|2,26
|BIST BALIKESİR
|1.559
|0,16
|BIST BURSA
|3.294
|-0,87
|BIST DENIZLI
|2.821
|0,24
|BIST ISTANBUL
|1.350
|2,30
|BIST IZMIR
|2.889
|-0,04
|BIST KAYSERI
|6.668
|0,80
|BIST KOCAELI
|2.877
|0,18
|BIST KONYA
|2.186
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.349
|1,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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