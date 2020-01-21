Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.715 -0,31
BIST ANKARA 161.496 0,55
BIST ANTALYA 108.351 6,28
BIST BALIKESİR 118.826 0,24
BIST BURSA 218.
21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.715
|-0,31
|BIST ANKARA
|161.496
|0,55
|BIST ANTALYA
|108.351
|6,28
|BIST BALIKESİR
|118.826
|0,24
|BIST BURSA
|218.630
|1,16
|BIST DENIZLI
|149.058
|-0,17
|BIST ISTANBUL
|124.892
|0,66
|BIST IZMIR
|215.286
|0,40
|BIST KAYSERI
|528.928
|-0,16
|BIST KOCAELI
|252.184
|0,74
|BIST KONYA
|107.051
|9,97
|BIST TEKIRDAĞ
|441.811
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA