Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.376.876.480
Emlak Konut GMYO 1.082.315.
08.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.376.876.480
|Emlak Konut GMYO
|1.082.315.414
|Türk Hava Yolları
|751.444.229
|ASELSAN
|696.770.601
|Petkim
|596.375.372
|Tüpraş
|531.247.405
|Akbank
|456.807.276
|Kardemir (D)
|331.653.428
|Bizim Mağazaları
|304.472.105
|Ereğli Demir Çelik
|298.160.838
|Arçelik
|247.158.199
|Vakıflar Bankası
|241.447.975
|Halkbank
|239.901.085
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.638.055
|Tekfen Holding
|227.400.589
|Bim Mağazalar
|219.570.089
|Karsan Otomotiv
|190.289.972
|Güneş Sigorta
|185.563.592
|İş Bankası (C)
|184.774.259
|Pegasus
|182.082.066
Kaynak: AA