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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.301.913.696
Afyon Çimento 491.243.969
Türk Telekom 478.523.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.301.913.696
Afyon Çimento 491.243.969
Türk Telekom 478.523.199
ASELSAN 391.859.558
Petkim 320.428.923
Pegasus 297.112.683
Emlak Konut GMYO 285.120.931
İş Fin.Kir. 253.914.443
Tüpraş 243.646.427
Garanti Bankası 234.328.053
Ereğli Demir Çelik 207.955.505
Soda Sanayii 206.409.824
Kardemir (D) 203.192.829
Koza Madencilik 192.758.794
Odaş Elektrik 181.290.014
Galatasaray Sportif 180.263.831
T. Halk Bankası 158.659.262
Şişe Cam 152.747.823
Vestel 130.246.057
Çemaş Döküm 125.127.974
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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