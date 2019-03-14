Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 886.013.917
Garanti Bankası 589.536.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|886.013.917
|Garanti Bankası
|589.536.320
|Kardemir (D)
|548.722.079
|Akbank
|343.510.888
|Petkim
|340.966.487
|Halkbank
|257.886.719
|İş Bankası (C)
|227.296.531
|ASELSAN
|221.184.551
|Emlak Konut GMYO
|203.652.166
|Ereğli Demir Çelik
|182.668.835
|Vakıflar Bankası
|148.713.648
|Koza Madencilik
|134.795.786
|Vestel
|128.847.971
|Koza Altın
|105.125.302
|Türk Telekom
|83.254.356
|Yapı ve Kredi Bank.
|75.925.816
|Tüpraş
|75.435.700
|Bim Mağazalar
|72.623.170
|Turkcell
|58.845.218
|Doğan Holding
|52.372.725
Kaynak: AA