Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.392.450.443
Türk Hava Yolları 1.388.269.032
Akbank 628.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.392.450.443
Türk Hava Yolları 1.388.269.032
Akbank 628.408.703
Vakıflar Bankası 589.704.733
Halkbank 493.883.138
ASELSAN 379.987.667
Yapı ve Kredi Bank. 324.470.694
İş Bankası (C) 316.383.570
Türk Telekom 284.809.102
Petkim 234.320.814
Kardemir (D) 155.933.896
Ereğli Demir Çelik 150.023.049
Turkcell 145.896.650
Flap Kongre Toplantı Hiz. 133.294.444
İpek Doğal Enerji 124.822.588
Tüpraş 122.717.019
Sabancı Holding 122.014.569
Zorlu Enerji 111.109.045
Koza Altın 110.880.997
Bim Mağazalar 104.397.278
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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