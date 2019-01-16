Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.392.450.443
Türk Hava Yolları 1.388.269.032
Akbank 628.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.392.450.443
|Türk Hava Yolları
|1.388.269.032
|Akbank
|628.408.703
|Vakıflar Bankası
|589.704.733
|Halkbank
|493.883.138
|ASELSAN
|379.987.667
|Yapı ve Kredi Bank.
|324.470.694
|İş Bankası (C)
|316.383.570
|Türk Telekom
|284.809.102
|Petkim
|234.320.814
|Kardemir (D)
|155.933.896
|Ereğli Demir Çelik
|150.023.049
|Turkcell
|145.896.650
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|133.294.444
|İpek Doğal Enerji
|124.822.588
|Tüpraş
|122.717.019
|Sabancı Holding
|122.014.569
|Zorlu Enerji
|111.109.045
|Koza Altın
|110.880.997
|Bim Mağazalar
|104.397.278
Kaynak: AA