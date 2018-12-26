Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 232.649.586
ASELSAN 140.295.373
Garanti Bankası 136.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|232.649.586
|ASELSAN
|140.295.373
|Garanti Bankası
|136.594.333
|Halkbank
|119.118.148
|Kardemir (D)
|104.376.676
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|83.895.052
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|82.222.029
|İş Bankası (C)
|63.190.753
|Koza Madencilik
|51.268.597
|Türk Telekom
|40.094.064
|Ereğli Demir Çelik
|36.136.155
|Sasa Polyester
|34.339.251
|Petkim
|31.255.150
|Koza Altın
|31.083.382
|Vakıflar Bankası
|30.436.935
|Akbank
|27.945.297
|İpek Doğal Enerji
|27.464.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.801.418
|Tüpraş
|17.225.216
|Emlak Konut GMYO
|16.542.389
Kaynak: AA