Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 232.649.586
ASELSAN 140.295.373
Garanti Bankası 136.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 232.649.586
ASELSAN 140.295.373
Garanti Bankası 136.594.333
Halkbank 119.118.148
Kardemir (D) 104.376.676
Flap Kongre Toplantı Hiz. 83.895.052
Işıklar Enerji Yapı Hol. 82.222.029
İş Bankası (C) 63.190.753
Koza Madencilik 51.268.597
Türk Telekom 40.094.064
Ereğli Demir Çelik 36.136.155
Sasa Polyester 34.339.251
Petkim 31.255.150
Koza Altın 31.083.382
Vakıflar Bankası 30.436.935
Akbank 27.945.297
İpek Doğal Enerji 27.464.888
Yapı ve Kredi Bank. 20.801.418
Tüpraş 17.225.216
Emlak Konut GMYO 16.542.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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