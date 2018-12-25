Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 288.558.048
Garanti Bankası 243.792.183
Halkbank 239.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 288.558.048
Garanti Bankası 243.792.183
Halkbank 239.043.935
ASELSAN 152.631.530
Kardemir (D) 110.785.424
İş Bankası (C) 56.162.912
Türk Telekom 50.257.069
Işıklar Enerji Yapı Hol. 43.140.270
Vakıflar Bankası 42.560.320
Yapı ve Kredi Bank. 40.822.154
Koza Madencilik 39.994.612
Akbank 39.821.977
Ereğli Demir Çelik 38.481.706
Tüpraş 34.102.009
Tümosan Motor ve Traktör 32.484.063
Petkim 27.105.936
İpek Doğal Enerji 22.569.325
Koza Altın 22.265.640
Polisan Holding 14.968.939
İhlas Gayrimenkul 14.385.095
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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