Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.501,20
|-27,16
|İş Bankası (C)
|5,16
|-0,58
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|0,00
|-23,83
|İş Girişim
|8,25
|0,24
|-56,46
|İş GMYO
|2,11
|0,48
|-16,93
|İş Y. Men. Değ.
|13,44
|1,36
|-19,02
|İş Yat. Ort.
|2,63
|-0,75
|-21,80
|İşbir Holding
|58,10
|-5,37
|8,24
|Işık Plastik
|6,35
|1,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|1,03
|-14,04
|İttifak Holding
|1,33
|-0,75
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|23,02
|-1,20
|27,89
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|6,33
|-1,56
|13,85
|Jantsa Jant Sanayi
|57,10
|0,00
|37,76
|Kafein Yazılım
|20,48
|0,10
|-4,03
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,01
|3,25
|Kaplamin
|22,48
|0,09
|-33,49
|Kardemir (A)
|5,57
|-1,07
|-6,39
|Kardemir (B)
|5,54
|-1,07
|5,12
|Kardemir (D)
|6,41
|-0,62
|10,90
|Karel Elektronik
|8,92
|-1,33
|32,65
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-0,28
|11,08
|Karsu Tekstil
|8,37
|0,12
|-2,11
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,50
|9,99
|Kartonsan
|46,10
|0,04
|-51,31
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|0,78
|-25,53
|Kent Gıda
|189,20
|0,00
|-46,79
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|0,49
|-37,08
|Kervan Gıda
|12,39
|-0,16
|21,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|3,13
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,97
|1,03
|-21,51
|Kızılbük GYO
|27,40
|0,07
|Klimasan Klima
|9,82
|1,24
|16,38
|Koç Holding
|22,50
|-0,53
|10,01
|Konfrut Gıda
|3,75
|4,17
|-11,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,35
|-0,33
|155,72
|Konya Çimento
|820,80
|1,08
|-27,36
|Koray GMYO
|6,94
|-1,56
|55,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,46
|0,63
|63,73
|Koza Altın
|95,35
|-0,16
|-1,40
|Koza Madencilik
|14,59
|0,14
|-5,81
|Körfez GMYO
|5,12
|4,49
|-11,72
|Kristal Kola
|1,32
|0,00
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|33,60
|0,00
|-8,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,00
|1,19
|8,07
|Kuyas Yatırım
|2,56
|1,19
|11,30
|Kütahya Porselen
|64,95
|6,83
|28,74
|Kütahya Şeker Fabrikası
|38,58
|2,72
|Lider Faktoring
|3,39
|-1,17
|-0,59
|Link Bilgisayar
|27,90
|-1,41
|-11,70
|Logo Yazılım
|41,34
|-0,72
|32,76
|Lokman Hekim Sağlık
|11,00
|1,20
|54,98
|Lüks Kadife
|44,38
|-0,49
|54,56
|Makina Takım
|2,83
|0,35
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|17,01
|3,22
|Margün Enerji
|8,71
|4,81
|Marka Yatırım Holding
|4,32
|-0,69
|-32,81
|Marmaris Altınyunus
|169,40
|-0,35
|52,48
|Marshall
|271,00
|-2,34
|-11,64
|Martı GMYO
|0,98
|-1,01
|-61,62
|Martı Otel
|1,67
|0,00
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,18
|-0,48
|Mavi Giyim
|64,80
|0,62
|25,56
|Mazhar Zorlu Holding
|32,20
|0,31
|2,29
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,24
|0,41
|Mega Polietilen
|5,01
|2,04
|-34,60
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,00
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,70
|-2,73
|Merit Turizm
|15,21
|0,40
|46,82
|Merko Gıda
|4,83
|0,21
|-44,10
|Metemtur Yatırım
|3,26
|1,56
|-59,68
|Metro Holding
|1,36
|3,03
|-34,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|0,00
|-8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-0,55
|-22,75
|Migros Ticaret
|31,56
|0,13
|-26,26
|Milpa
|4,28
|3,88
|-6,96
|Mistral GMYO
|4,44
|-0,22
|-5,73
|MLP Sağlık
|26,98
|-1,82
|35,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|0,00
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,59
|0,15
|-44,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,99
|-0,12
|5,13
|Nasmed Egepol
|5,68
|0,71
|Naturel Enerji
|33,76
|-0,59
|-4,92
|Naturelgaz
|7,32
|0,00
|Net Holding
|4,90
|-2,20
|42,86
|Netaş Telekom.
|16,31
|-0,73
|-41,92
|Niğbaş Niğde Beton
|8,31
|4,40
|-84,02
|Nuh Çimento
|34,02
|0,65
|-29,17
|Nurol GMYO
|8,73
|2,71
|19,75
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,96
|0,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|1,36
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|25,60
|0,47
|73,91
|Osmanlı Menkul
|26,10
|-1,51
|-15,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|0,00
|-20,73
|Otokar
|317,00
|-1,49
|4,18
|Oyak Çimento
|6,61
|-0,30
|-24,72
|Oyak Yat. Ort.
|6,72
|0,15
|-2,64
|Oyak Yatırım Menkul
|24,94
|-0,56
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,83
|-5,46
|87,47
|Özak GMYO
|4,52
|0,00
|-11,37
|Özbal Çelik Boru
|12,96
|-2,48
|97,86
|Özderici GMYO
|1,43
|1,42
|-35,59
|Özerden Plastik
|7,70
|-0,13
|-14,44
|Pamel Elektrik
|48,58
|-0,37
|127,86
|Panora GMYO
|6,64
|-1,63
|12,69
|Papilon Savunma
|12,77
|-0,78
|-43,84
|Park Elek.Madencilik
|4,46
|0,45
|-16,95
|Parsan
|26,44
|0,53
|8,81
|Pegasus
|76,80
|-1,35
|2,95
|Peker GMYO
|0,96
|1,05
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,18
|0,95
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|176,50
|2,26
|Pera GMYO
|1,45
|0,69
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,40
|-0,97
|22,21
|Petkim
|6,51
|-0,31
|30,72
|Petrokent Turizm
|2.840,00
|0,00
|213,33
|Pınar Et ve Un
|15,80
|0,32
|-27,80
|Pınar Su
|7,74
|-0,39
|4,17
|Pınar Süt
|15,84
|0,13
|-29,76
|Plastikkart
|22,62
|0,62
|56,54
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|328,50
|0,61
|-19,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|-1,00
|-27,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,25
|3,38
|-43,93
|QNB Finansbank
|36,30
|-0,49
|-48,40
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,82
|-2,36
|Ral Yatırım Holding
|5,29
|-9,88
|19,14
|Ray Sigorta
|9,63
|-0,21
|-37,67
|Reysaş GMYO
|2,75
|0,36
|-15,17
|Reysaş Lojistik
|4,82
|-1,03
|-6,84
|Rhea Girişim
|1,96
|2,08
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|13,37
|-0,22
|-2,48
|Royal Halı
|2,99
|-0,33
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|22,52
|0,45
|-25,63
|Sabancı Holding
|9,77
|-0,20
|-11,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|-0,82
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,84
|0,62
|41,52
|Sanifoam Sünger
|22,10
|-2,73
|62,50
|Sanko Pazarlama
|9,61
|0,95
|3,69
|Saray Matbaacılık
|4,04
|-1,22
|-53,93
|Sarkuysan
|12,69
|1,93
|45,91
|Sasa Polyester
|26,60
|-0,30
|77,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,02
|3,14
|170,51
|Sekuro Plastik
|20,42
|-0,49
|46,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,44
|0,48
|-37,16
|Selçuk Gıda
|4,77
|-0,21
|-4,22
|Selva Gıda Sanayi
|8,46
|-2,31
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-1,78
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,54
|-6,25
|Servet GMYO
|77,80
|2,10
|-0,77
|Seyitler Kimya
|22,32
|1,09
|65,78
|Silverline Endüstri
|5,03
|-0,98
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|4,26
|0,24
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,34
|-0,56
|-39,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,02
|-2,04
|-12,59
|Söktaş
|2,96
|1,72
|-8,94
|Sönmez Filament
|38,42
|1,64
|-45,27
|Sönmez Pamuklu
|13,52
|-0,52
|-43,67
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|-1,58
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|0,20
|-23,44
|Şekerbank
|0,97
|0,00
|-35,76
|Şişe Cam
|8,24
|0,61
|15,09
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|-0,51
|-5,93
|T. Halk Bankası
|4,28
|-0,47
|-23,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,30
|0,38
|-31,42
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,45
|0,00
|-7,22
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|-0,33
|132,67
|Tat Gıda
|9,15
|0,66
|-20,86
|TAV Havalimanları
|25,98
|-1,14
|21,97
|Taze Kuru Gıda
|194,00
|-0,26
|-10,31
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,82
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,74
|-0,65
|-16,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|0,51
|-31,87
|Temapol Polimer Plastik
|14,43
|0,84
|25,48
|TGS Dış Ticaret
|16,07
|-1,29
|26,44
|Tofaş Oto. Fab.
|51,35
|-1,25
|66,12
|Torunlar GMYO
|3,40
|0,59
|-12,82
|Trabzon Liman
|26,76
|-0,37
|-16,69
|Trabzonspor Sportif
|3,24
|-0,92
|32,79
|Trend GMYO
|6,51
|0,00
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,84
|0,35
|-41,16
|Tuğçelik
|13,84
|-1,00
|71,29
|Tukaş
|6,76
|0,30
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,52
|1,44
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,96
|0,18
|Turkcell
|15,13
|-1,30
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,78
|0,45
|12,15
|Tüpraş
|114,30
|-0,26
|5,83
|Türk Hava Yolları
|13,85
|-0,72
|7,28
|Türk İlaç Serum
|12,19
|-0,65
|Türk Prysmian Kablo
|16,47
|1,04
|36,54
|Türk Telekom
|7,39
|1,07
|-6,45
|Türk Traktör
|168,70
|4,01
|-0,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,10
|2,60
|18,78
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,41
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|18,95
|1,88
|41,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|0,00
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|0,59
|-0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,65
|2,17
|11,03
|Umpaş Holding
|1,17
|-1,68
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,64
|0,00
|-29,91
|Utopya Turizm
|21,50
|-1,38
|-44,59
|Uzertaş Boya
|31,88
|9,93
|-43,67
|Ülker Bisküvi
|19,07
|-0,26
|-14,55
|Ünlü Yatırım Holding
|5,61
|-1,23
|Vakıf Fin. Kir.
|7,66
|0,13
|124,77
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,08
|0,66
|-17,39
|Vakıflar Bankası
|3,24
|-0,61
|-31,21
|Vakko Tekstil
|9,13
|0,33
|45,70
|Vanet Gıda
|6,49
|-1,67
|-16,04
|VBT Yazılım
|22,06
|6,36
|Verusa Holding
|45,42
|-0,70
|0,75
|Verusaturk Girisim
|20,74
|0,78
|58,95
|Vestel
|25,88
|-1,60
|44,24
|Vestel Beyaz Eşya
|48,36
|-1,19
|29,38
|Viking Kağıt
|6,29
|-0,47
|-30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-1,66
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,78
|0,34
|-17,71
|Yataş
|14,07
|0,50
|-2,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,26
|1,24
|-25,91
|Yeni Gimat GMYO
|15,73
|-0,32
|35,70
|Yeo Teknoloji
|72,25
|-6,29
|Yeşil GMYO
|0,95
|-1,04
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-0,48
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,10
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,81
|-0,90
|-36,86
|Yükselen Çelik
|5,00
|0,40
|-4,43
|Yünsa
|16,23
|2,85
|16,83
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,31
|-38,71
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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