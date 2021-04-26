Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.700,10 1,79 -9,38 İş Bankası (C) 4,89 0,62 -28,01 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,95 0,34 -23,58 İş Girişim 16,33 2,06 -13,83 İş GMYO 1,83 1,10 -27,95 İş Y. Men. Değ. 14,24 0,28 -14,20 İş Yat. Ort. 2,76 1,47 -17,93 İşbir Holding 6.790,00 9,87 147,81 Işık Plastik 28,56 0,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -1,04 -16,67 İttifak Holding 1,88 4,44 -15,70 İz Hayvancılık Tarım 16,28 2,07 -9,56 İzmir Demir Çelik 2,29 4,57 -30,81 İzmir Fırça 8,60 9,00 54,68 Jantsa Jant Sanayi 728,50 1,18 121,08 Kafein Yazılım 24,58 2,67 15,18 Kaplamin 22,00 6,90 -34,91 Kardemir (A) 6,00 2,39 0,84 Kardemir (B) 6,04 3,78 14,61 Kardemir (D) 7,04 1,00 21,80 Karel Elektronik 27,16 0,59 17,78 Karsan Otomotiv 3,44 2,69 5,85 Karsu Tekstil 13,67 6,80 59,88 Kartonsan 50,95 1,09 -46,18 Katmerciler Ekipman 3,42 2,09 11,04 Kent Gıda 365,00 2,82 2,64 Kerevitaş Gıda 5,15 2,39 -21,73 Kervan Gıda 15,90 1,79 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,74 8,82 -41,27 Kiler GMYO 1,82 4,00 -27,49 Klimasan Klima 21,88 3,60 28,93 Koç Holding 17,75 3,14 -13,21 Konfrut Gıda 15,30 3,38 -9,47 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,25 9,95 154,43 Konya Çimento 882,30 4,35 -21,92 Kordsa Teknik Tekstil 21,96 3,10 41,22 Koza Altın 108,20 0,37 11,89 Koza Madencilik 13,57 0,52 -12,40 Körfez GMYO 5,03 6,34 -13,28 Kristal Kola 2,14 4,90 -45,41 Kron Telekomünikasyon 53,40 -0,19 44,95 Kuştur Kuşadası Turizm 245,70 9,98 56,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 2,78 -3,48 Kütahya Porselen 49,02 0,82 -2,83 Lider Faktoring 2,75 3,38 -19,35 Link Bilgisayar 35,92 5,03 12,69 Logo Yazılım 153,10 3,24 22,91 Lokman Hekim Sağlık 16,09 1,84 49,64 Lüks Kadife 52,50 9,92 81,66 Makina Takım 3,20 2,24 -6,16 Marka Yatırım Holding 5,47 -0,36 -14,93 Marmaris Altınyunus 193,60 10,00 74,26 Marshall 248,20 1,18 -19,07 Martı GMYO 1,80 1,69 -34,55 Martı Otel 1,82 8,33 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 42,28 0,62 Mavi Giyim 41,90 2,20 -19,73 Mazhar Zorlu Holding 30,56 0,00 -2,92 Mega Polietilen 6,28 4,84 -18,02 Menderes Tekstil 2,32 4,04 -24,92 Merit Turizm 185,20 9,98 121,27 Merko Gıda 6,05 4,85 -29,98 Metemtur Yatırım 25,74 2,55 16,47 Metro Holding 1,87 1,08 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,10 3,45 -27,34 Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 1,46 -10,73 Migros Ticaret 36,00 3,03 -15,89 Milpa 4,13 2,48 -10,22 Mistral GMYO 4,99 4,18 5,94 MLP Sağlık 22,10 0,36 11,22 MMC San. ve Tic. Yat. 6,21 9,91 35,00 Mondi Tire Kutsan 5,46 3,21 -28,16 Naturel Enerji 36,34 2,48 2,34 Naturelgaz 10,50 0,48 Net Holding 5,49 9,15 60,06 Netaş Telekom. 23,10 2,12 -17,74 Niğbaş Niğde Beton 15,33 9,97 -70,52 Nuh Çimento 52,70 0,48 9,73 Nurol GMYO 12,25 7,46 68,04 Odaş Elektrik 2,58 -0,77 -33,85 Olmuksan-IP 7,39 1,37 -37,64 Orge Enerji Elektrik 11,12 3,63 50,68 Orma Orman Mahsulleri 30,58 10,00 107,74 Osmanlı Menkul 27,00 -0,59 -12,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,87 -16,12 Otokar 323,80 0,28 6,41 Oyak Çimento 6,98 1,16 -20,50 Oyak Yat. Ort. 7,69 0,79 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,53 3,22 -25,05 Özak GMYO 4,47 0,68 -12,35 Özbal Çelik Boru 7,13 2,15 8,85 Özderici GMYO 1,51 -0,66 -31,98 Özerden Plastik 7,62 0,00 -15,33 Pamukova Elektrik 31,26 2,49 46,62 Panora GMYO 6,22 2,47 1,84 Papilon Savunma 16,28 2,71 -28,47 Park Elek.Madencilik 5,04 0,60 -6,15 Parsan 28,40 2,90 16,87 Pegasus 66,35 5,15 -11,06 Peker GMYO 1,24 -8,82 -52,49 Penguen Gıda 3,57 4,39 -29,31 Pera GMYO 1,35 3,85 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 24,20 2,63 32,03 Petkim 6,41 1,91 28,71 Petrokent Turizm 2.422,60 7,67 167,28 Pınar Et ve Un 23,06 2,49 -0,95 Pınar Su 7,85 5,23 5,65 Pınar Süt 19,63 2,56 -14,95 Plastikkart 13,00 4,67 -10,03 Polisan Holding 2,83 1,43 -26,39 Politeknik Metal 292,00 -0,68 -28,03 Prizma Press Matbaacılık 5,14 4,68 -6,20 QNB Finans Fin. Kir. 89,10 -0,11 -28,89 QNB Finansbank 43,04 3,66 -38,82 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,80 0,59 Ral Yatırım Holding 3,14 2,28 -29,28 Ray Sigorta 12,54 1,46 -18,83 Reysaş GMYO 4,17 2,21 -23,49 Reysaş Lojistik 3,19 4,59 -38,35 Rhea Girişim 2,26 5,61 -39,25 Rodrigo Tekstil 18,60 4,44 35,67 Royal Halı 3,33 0,91 -3,20 RTA Laboratuvarları 24,14 -0,08 -20,28 Sabancı Holding 8,03 1,90 -27,17 Safkar Ege Soğutmacılık 8,12 -1,58 -25,37 Sanel Mühendislik 4,16 -1,42 21,64 Sanifoam Sünger 15,78 1,94 16,03 Sanko Pazarlama 11,67 9,99 24,28 Saray Matbaacılık 3,78 -1,56 -56,90 Sarkuysan 15,05 5,02 70,25 Sasa Polyester 45,26 1,66 123,84 Say Yenilenebilir Enerji 26,40 7,49 210,22 Sekuro Plastik 25,02 9,93 79,23 Selçuk Ecza Deposu 9,75 0,00 -27,41 Selçuk Gıda 3,43 8,89 -31,12 Senkron Güvenlik 35,00 2,94 33,28 Serve Film Prodüksiyon 15,99 3,16 -0,06 Servet GMYO 81,50 3,16 3,95 Seyitler Kimya 19,98 5,38 -20,37 Silverline Endüstri 5,17 4,44 -39,88 Sinpaş GMYO 4,05 5,47 -3,11 Smartiks Yazılım 5,79 5,66 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 28,90 5,09 9,74 Söktaş 4,20 3,70 -17,49 Sönmez Filament 36,34 -3,20 -48,23 Sönmez Pamuklu 18,30 0,00 -23,75 Sumaş Suni Tahta 65,55 9,98 27,90 Şeker Fin. Kir. 6,88 6,17 7,50 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 7,26 0,14 -0,68 Şok Marketler Ticaret 12,42 1,06 -1,58 T. Halk Bankası 4,21 0,24 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,20 1,56 -28,53 T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15 T.Tuborg 17,00 3,03 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 23,20 -1,28 120,32 Tat Gıda 9,57 3,01 -17,22 TAV Havalimanları 18,59 3,16 -12,72 Taze Kuru Gıda 237,50 -0,63 9,80 Tek-Art Turizm 1,47 5,00 -27,23 Tekfen Holding 15,68 1,95 -4,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,97 2,24 -14,16 Temapol Polimer Plastik 14,35 3,31 24,78 TGS Dış Ticaret 13,34 6,63 4,96 Tofaş Oto. Fab. 29,20 2,03 -5,54 Torunlar GMYO 3,54 2,02 -9,23 Trabzon Liman 28,44 7,65 -11,46 Trabzonspor Sportif 1,81 -1,09 -25,82 Trend GMYO 5,97 8,94 -52,51 TSKB GMYO 4,42 6,51 -23,13 Tuğçelik 7,06 9,97 -12,62 Tukaş 7,14 1,85 -26,32 Turcas Petrol 3,69 4,24 -23,92 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,73 5,77 Turkcell 15,18 1,20 -5,71 Tümosan Motor ve Traktör 19,73 8,05 40,23 Tüpraş 86,05 -0,52 -20,32 Türk Hava Yolları 11,51 2,13 -10,84 Türk İlaç Serum 37,98 3,21 Türk Prysmian Kablo 9,48 2,27 -21,65 Türk Telekom 6,25 1,63 -24,84 Türk Traktör 215,20 4,77 26,31 Türker Proje Gayrimenkul 134,60 1,58 19,22 Türkiye Sigorta 5,50 0,55 -10,98 Ufuk Yatırım 15,00 -1,32 11,94 Ulaşlar Turizm Yat. 4,81 9,32 13,44 Ulusoy Elektrik 54,00 0,00 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,59 2,38 9,86 Umpaş Holding 1,76 0,57 -32,57 Uşak Seramik 2,53 2,43 8,12 Utopya Turizm 23,00 3,05 -40,72 Uzertaş Boya 37,74 9,97 -33,32 Ülker Bisküvi 21,00 0,77 -9,25 Vakıf Fin. Kir. 23,70 9,93 456,34 Vakıf GMYO 2,75 1,10 -24,03 Vakıf Yat. Ort. 6,32 2,43 -14,13 Vakıflar Bankası 3,43 0,88 -27,18 Vakko Tekstil 13,29 4,65 103,83 Vanet Gıda 6,05 6,89 -21,73 Verusa Holding 55,25 3,46 22,51 Verusaturk Girisim 28,00 6,46 114,07 Vestel 30,00 -0,86 42,45 Vestel Beyaz Eşya 53,65 0,28 31,24 Viking Kağıt 6,38 2,90 -29,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,78 3,40 29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,48 -30,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 89,85 2,51 24,13 Yataş 16,13 1,45 11,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,78 1,46 -36,82 Yeni Gimat GMYO 12,45 0,81 7,40 Yeşil GMYO 1,10 2,80 -20,29 Yeşil Yapı 1,43 4,38 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 83,00 5,67 -12,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.210,10 4,86 -8,91 Yonga Mobilya 25,00 7,85 -16,08 Yükselen Çelik 5,37 5,50 2,64 Yünsa 11,67 3,00 -15,99 Zorlu Enerji 2,02 0,50 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı. Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak "Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi