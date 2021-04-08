Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.989,90
|-0,52
|-1,26
|İş Bankası (C)
|4,95
|-0,60
|-27,13
|İş Bankası (Kur.)
|449.999,90
|18,42
|İş Fin.Kir.
|3,29
|0,00
|-14,77
|İş Girişim
|19,90
|1,02
|5,01
|İş GMYO
|1,97
|0,00
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|16,37
|-0,67
|-1,37
|İş Yat. Ort.
|3,08
|0,00
|-8,42
|İşbir Holding
|8.800,00
|7,98
|221,17
|Işık Plastik
|42,74
|0,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-2,46
|4,39
|İttifak Holding
|2,66
|0,76
|19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|18,94
|3,44
|5,22
|İzmir Demir Çelik
|2,69
|-0,37
|-18,72
|İzmir Fırça
|10,33
|-1,90
|85,79
|Jantsa Jant Sanayi
|898,10
|-0,37
|172,55
|Kafein Yazılım
|28,16
|3,07
|31,71
|Kaplamin
|28,24
|-0,35
|-16,45
|Kardemir (A)
|6,15
|0,16
|3,36
|Kardemir (B)
|6,15
|0,00
|16,70
|Kardemir (D)
|7,36
|0,00
|27,34
|Karel Elektronik
|28,90
|0,98
|25,33
|Karsan Otomotiv
|3,94
|-0,25
|21,23
|Karsu Tekstil
|18,82
|-2,99
|120,12
|Kartonsan
|66,30
|-0,30
|-29,97
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|1,66
|19,48
|Kent Gıda
|336,10
|0,03
|-5,48
|Kerevitaş Gıda
|5,84
|1,92
|-11,25
|Kervan Gıda
|18,12
|1,40
|37,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,17
|0,46
|-13,55
|Klimasan Klima
|26,44
|4,01
|55,80
|Koç Holding
|19,67
|1,24
|-6,87
|Konfrut Gıda
|19,67
|3,15
|16,39
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,65
|-1,82
|206,80
|Konya Çimento
|1.094,80
|-0,20
|-3,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,98
|-0,25
|54,21
|Koza Altın
|119,70
|-0,08
|23,78
|Koza Madencilik
|14,89
|-0,13
|-3,87
|Körfez GMYO
|6,35
|-0,63
|9,48
|Kristal Kola
|2,70
|0,37
|-31,12
|Kron Telekomünikasyon
|62,00
|0,40
|68,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|275,50
|0,95
|75,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|0,00
|5,22
|Kütahya Porselen
|55,35
|0,18
|9,71
|Lider Faktoring
|3,25
|0,31
|-4,69
|Link Bilgisayar
|41,74
|1,16
|30,95
|Logo Yazılım
|186,60
|0,86
|48,69
|Lokman Hekim Sağlık
|17,46
|2,59
|62,38
|Lüks Kadife
|76,00
|4,11
|162,98
|Makina Takım
|3,90
|-0,51
|14,37
|Marka Yatırım Holding
|5,60
|-1,41
|-12,91
|Marmaris Altınyunus
|226,30
|-0,61
|103,69
|Marshall
|306,00
|7,18
|-0,23
|Martı GMYO
|2,68
|0,00
|-2,55
|Martı Otel
|2,23
|0,45
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,26
|9,98
|Mavi Giyim
|44,90
|-0,97
|-13,98
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|2,70
|20,71
|Mega Polietilen
|7,78
|-2,26
|1,57
|Menderes Tekstil
|2,93
|0,34
|-5,18
|Merit Turizm
|230,00
|-4,17
|174,79
|Merko Gıda
|7,43
|1,64
|-14,00
|Metemtur Otelcilik
|25,72
|0,47
|16,38
|Metro Holding
|2,18
|-1,36
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|0,00
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,14
|0,94
|-8,15
|Migros Ticaret
|37,90
|1,23
|-11,45
|Milpa
|4,71
|0,00
|2,39
|Mistral GMYO
|4,78
|-0,42
|1,49
|MLP Sağlık
|21,76
|3,92
|9,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-5,00
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,54
|-0,30
|-13,95
|Naturel Enerji
|42,80
|-0,47
|20,09
|Naturelgaz
|15,03
|9,95
|Net Holding
|4,62
|-1,28
|34,69
|Netaş Telekom.
|27,66
|-0,07
|-1,50
|Niğbaş Niğde Beton
|18,25
|-0,98
|-64,90
|Nuh Çimento
|58,90
|-0,34
|22,64
|Nurol GMYO
|16,29
|3,04
|123,46
|Odaş Elektrik
|3,65
|-1,08
|-6,41
|Olmuksan-IP
|7,69
|-0,65
|-35,11
|Orge Enerji Elektrik
|12,27
|-0,32
|66,26
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|3,92
|80,03
|Osmanlı Menkul
|34,70
|-2,75
|12,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,75
|0,00
|-0,14
|Otokar
|373,20
|-0,21
|22,65
|Oyak Çimento
|7,27
|-0,68
|-17,20
|Oyak Yat. Ort.
|8,88
|-0,22
|27,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,19
|0,48
|-11,04
|Özak GMYO
|5,11
|0,20
|0,20
|Özbal Çelik Boru
|8,86
|1,72
|35,27
|Özderici GMYO
|1,99
|0,51
|-10,36
|Özerden Plastik
|8,42
|0,36
|-6,44
|Pamukova Elektrik
|39,72
|8,52
|86,30
|Panora GMYO
|6,97
|1,31
|14,12
|Papilon Savunma
|20,04
|1,21
|-11,95
|Park Elek.Madencilik
|5,73
|1,24
|6,70
|Parsan
|32,88
|-1,20
|35,31
|Pegasus
|74,30
|-0,87
|-0,40
|Peker GMYO
|1,97
|-5,29
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,03
|2,03
|-20,20
|Pera GMYO
|1,79
|-0,56
|2,19
|Pergamon Dış Ticaret
|26,76
|-0,37
|46,00
|Petkim
|6,03
|0,50
|21,08
|Petrokent Turizm
|2.560,00
|0,08
|182,44
|Pınar Et ve Un
|24,50
|2,51
|5,24
|Pınar Su
|8,72
|0,58
|17,36
|Pınar Süt
|22,14
|1,28
|-4,07
|Plastikkart
|14,32
|-0,90
|-0,90
|Polisan Holding
|3,22
|0,31
|-16,25
|Politeknik Metal
|334,20
|0,12
|-17,63
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-0,36
|1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,00
|1,73
|-10,61
|QNB Finansbank
|53,15
|0,00
|-24,45
|Ral Yatırım Holding
|3,83
|-1,29
|-13,74
|Ray Sigorta
|13,34
|-4,71
|-13,66
|Reysaş GMYO
|4,73
|0,64
|-13,21
|Reysaş Lojistik
|6,78
|0,89
|-26,62
|Rhea Girişim
|2,99
|0,34
|-19,62
|Rodrigo Tekstil
|21,10
|0,48
|53,90
|Royal Halı
|3,65
|1,67
|6,10
|RTA Laboratuvarları
|27,60
|1,85
|-8,85
|Sabancı Holding
|8,71
|0,35
|-21,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,39
|-1,05
|-4,50
|Sanel Mühendislik
|4,75
|-1,04
|38,89
|Sanifoam Sünger
|19,00
|0,00
|39,71
|Sanko Pazarlama
|12,36
|0,16
|31,63
|Saray Matbaacılık
|6,82
|10,00
|-22,23
|Sarkuysan
|15,88
|7,30
|79,64
|Sasa Polyester
|45,34
|0,18
|124,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|35,02
|0,34
|311,52
|Sekuro Plastik
|29,34
|0,07
|110,17
|Selçuk Ecza Deposu
|10,48
|1,16
|-23,22
|Selçuk Gıda
|4,35
|0,00
|-12,65
|Senkron Güvenlik
|45,00
|-2,98
|71,36
|Serve Film Prodüksiyon
|18,15
|3,12
|13,44
|Servet GMYO
|94,70
|0,21
|20,79
|Seyitler Kimya
|32,72
|-1,74
|30,41
|Silverline Endüstri
|6,16
|0,98
|-28,37
|Sinpaş GMYO
|4,17
|0,48
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|7,04
|0,00
|-20,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,10
|-0,39
|37,08
|Söktaş
|4,80
|0,21
|-5,70
|Sönmez Filament
|51,90
|0,00
|-26,07
|Sönmez Pamuklu
|21,00
|2,44
|-12,50
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|0,00
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|9,48
|2,38
|48,13
|Şekerbank
|1,19
|-0,83
|-21,19
|Şişe Cam
|7,48
|1,22
|2,33
|Şok Marketler Ticaret
|12,89
|1,50
|2,14
|T. Halk Bankası
|4,50
|0,67
|-19,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,96
|0,00
|-19,64
|T.S.K.B.
|1,41
|0,00
|-19,27
|T.Tuborg
|18,20
|0,00
|0,72
|Taç Tarım Ürünleri
|25,90
|3,60
|145,96
|Tat Gıda
|9,51
|1,39
|-17,74
|TAV Havalimanları
|21,24
|-1,03
|-0,28
|Taze Kuru Gıda
|268,00
|6,48
|23,90
|Tek-Art Turizm
|1,82
|-0,55
|-9,90
|Tekfen Holding
|15,57
|-0,70
|-5,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,93
|1,09
|1,17
|Temapol Polimer Plastik
|17,83
|3,42
|55,04
|TGS Dış Ticaret
|16,55
|-0,30
|30,21
|Tofaş Oto. Fab.
|33,38
|-0,24
|7,99
|Torunlar GMYO
|3,35
|-0,30
|-14,10
|Trabzon Liman
|31,16
|-0,38
|-2,99
|Trabzonspor Sportif
|2,12
|-1,40
|-13,11
|Trend GMYO
|6,78
|-1,31
|-46,06
|TSKB GMYO
|5,44
|-2,68
|-5,39
|Tuğçelik
|7,91
|-0,88
|-2,10
|Tukaş
|8,06
|0,88
|-16,82
|Turcas Petrol
|4,46
|1,83
|-8,04
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|13,20
|Turkcell
|15,22
|0,26
|-5,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,26
|-0,34
|65,32
|Tüpraş
|90,35
|-0,66
|-16,34
|Türk Hava Yolları
|12,66
|-1,48
|-1,94
|Türk İlaç Serum
|47,94
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,80
|0,68
|-2,48
|Türk Telekom
|6,84
|0,15
|-17,74
|Türk Traktör
|209,90
|-0,76
|23,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,40
|-1,21
|30,56
|Türkiye Sigorta
|6,62
|0,00
|0,30
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,47
|1,86
|29,01
|Ulusoy Elektrik
|55,85
|-0,53
|8,76
|Ulusoy Un Sanayi
|7,02
|-1,21
|37,96
|Umpaş Holding
|1,96
|9,50
|-24,90
|Uşak Seramik
|2,41
|-1,23
|2,99
|Utopya Turizm
|21,82
|-9,98
|-43,76
|Uzertaş Boya
|49,16
|-1,44
|-13,14
|Ülker Bisküvi
|21,88
|0,64
|-5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|26,02
|9,88
|510,80
|Vakıf GMYO
|3,14
|0,00
|-13,26
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|1,57
|5,30
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-1,12
|-24,84
|Vakko Tekstil
|14,90
|-3,93
|128,53
|Vanet Gıda
|7,07
|0,28
|-8,54
|Verusa Holding
|62,95
|-0,87
|39,58
|Verusaturk Girisim
|25,62
|-0,47
|95,87
|Vestel
|36,74
|3,55
|74,45
|Vestel Beyaz Eşya
|59,90
|-1,48
|46,53
|Viking Kağıt
|7,20
|-0,55
|-20,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,54
|2,45
|69,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-0,45
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|104,00
|1,96
|43,65
|Yataş
|16,90
|2,18
|16,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-2,01
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,68
|-0,31
|9,38
|Yeşil GMYO
|1,37
|0,74
|-0,72
|Yeşil Yapı
|1,86
|-0,53
|1,09
|Yeşil Yatırım Holding
|108,30
|6,49
|13,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.480,00
|-0,63
|-0,77
|Yonga Mobilya
|25,88
|0,00
|-13,57
|Yükselen Çelik
|4,84
|0,21
|-7,49
|Yünsa
|14,36
|-0,07
|3,37
|Zorlu Enerji
|2,26
|0,89
|-18,41
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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