Borsada günün ilk yarısı (2)
24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.990,00
|4,52
|-1,26
|İş Bankası (C)
|5,85
|-1,18
|-16,43
|İş Fin.Kir.
|3,92
|-0,51
|1,55
|İş Girişim
|25,46
|-1,32
|34,35
|İş GMYO
|2,34
|0,00
|-7,87
|İş Y. Men. Değ.
|21,74
|2,26
|23,10
|İş Yat. Ort.
|3,93
|-0,25
|11,65
|İşbir Holding
|4.886,00
|0,08
|78,32
|Işık Plastik Sanayi
|35,12
|-2,61
|98,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,59
|1,27
|39,47
|İttifak Holding
|2,61
|-1,88
|17,04
|İz Hayvancılık Tarım
|22,50
|-10,00
|25,00
|İzmir Demir Çelik
|3,22
|-1,83
|-2,71
|İzmir Fırça
|7,02
|-1,27
|26,26
|Jantsa Jant Sanayi
|574,60
|-0,07
|73,23
|Kafein Yazılım
|31,14
|4,08
|45,65
|Kaplamin
|27,78
|-2,53
|-17,81
|Kardemir (A)
|5,32
|-1,48
|-10,59
|Kardemir (B)
|5,32
|-1,85
|0,95
|Kardemir (D)
|6,53
|-1,66
|12,98
|Karel Elektronik
|28,88
|0,21
|25,24
|Karsan Otomotiv
|4,70
|-9,96
|44,62
|Karsu Tekstil
|13,40
|-1,76
|56,73
|Kartonsan
|77,50
|2,58
|-18,89
|Katmerciler Ekipman
|4,63
|-1,91
|50,32
|Kent Gıda
|305,00
|0,00
|-14,23
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|-0,50
|-9,88
|Kervan Gıda
|15,61
|-0,13
|18,08
|Kervansaray Yat. Holding
|0,93
|0,00
|-26,19
|Kiler GMYO
|2,52
|3,28
|0,40
|Klimasan Klima
|24,58
|-1,36
|44,84
|Koç Holding
|22,42
|-0,27
|6,16
|Konfrut Gıda
|18,85
|0,00
|11,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|83,90
|-1,29
|254,31
|Konya Çimento
|1.289,20
|2,32
|14,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,10
|0,97
|74,28
|Koza Altın
|136,50
|2,32
|41,16
|Koza Madencilik
|17,97
|0,39
|16,01
|Körfez GMYO
|7,23
|-6,23
|24,66
|Kristal Kola
|3,60
|-2,96
|-8,16
|Kron Telekomünikasyon
|65,50
|1,79
|77,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|315,10
|9,98
|100,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|0,00
|-2,61
|Kütahya Porselen
|51,50
|-0,10
|2,08
|Lider Faktoring
|4,19
|-1,41
|22,87
|Link Bilgisayar
|50,60
|7,75
|58,75
|Logo Yazılım
|139,00
|-1,70
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|17,40
|-3,23
|61,83
|Lüks Kadife
|51,45
|8,09
|78,03
|Makina Takım
|4,74
|-0,84
|39,00
|Marka Yatırım Holding
|6,11
|2,69
|-4,98
|Marmaris Altınyunus
|228,10
|4,30
|105,31
|Marshall
|314,70
|2,51
|2,61
|Martı GMYO
|2,82
|7,22
|2,55
|Martı Otel
|2,46
|9,82
|15,49
|Mavi Giyim
|52,75
|-2,22
|1,05
|Mazhar Zorlu Holding
|37,26
|-10,00
|18,36
|Mega Polietilen
|8,22
|-8,46
|7,31
|Menderes Tekstil
|3,99
|6,68
|29,13
|Merit Turizm
|377,00
|9,98
|350,42
|Merko Gıda
|7,09
|-0,70
|-17,94
|Metemtur Otelcilik
|30,24
|9,96
|36,83
|Metro Holding
|2,38
|-0,83
|14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|-1,56
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|0,44
|-1,72
|Migros Ticaret
|42,46
|-0,33
|-0,79
|Milpa
|5,32
|1,92
|15,65
|Mistral GMYO
|4,89
|-0,20
|3,82
|MLP Sağlık
|24,32
|0,83
|22,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,70
|-1,47
|45,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,45
|-1,06
|-1,97
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,04
|-0,38
|17,96
|Net Holding
|4,57
|-1,93
|33,24
|Netaş Telekom.
|31,88
|-0,44
|13,53
|Niğbaş Niğde Beton
|27,40
|5,63
|-47,31
|Nuh Çimento
|61,90
|3,08
|25,71
|Nurol GMYO
|14,25
|-1,72
|95,47
|Odaş Elektrik
|4,11
|3,27
|5,38
|Olmuksan-IP
|8,15
|-2,28
|-31,22
|Orge Enerji Elektrik
|10,62
|1,72
|43,90
|Orma Orman Mahsulleri
|21,10
|-3,65
|43,34
|Osmanlı Menkul
|40,22
|-4,19
|29,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,15
|-1,43
|1,72
|Otokar
|391,30
|-3,86
|22,90
|Oyak Çimento
|7,85
|0,00
|-10,59
|Oyak Yat. Ort.
|9,35
|-2,20
|34,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|-2,05
|1,49
|Özak GMYO
|5,32
|-0,37
|4,31
|Özbal Çelik Boru
|8,05
|1,26
|22,90
|Özderici GMYO
|2,20
|-0,45
|-0,90
|Özerden Plastik
|12,70
|-4,37
|41,11
|Pamukova Elektrik
|21,50
|-0,46
|0,84
|Panora GMYO
|6,32
|0,16
|2,10
|Papilon Savunma
|22,54
|-0,70
|-0,97
|Park Elek.Madencilik
|5,90
|-0,51
|9,87
|Parsan
|34,10
|-1,16
|40,33
|Pegasus
|86,55
|2,85
|16,02
|Peker GMYO
|2,25
|0,45
|-13,79
|Penguen Gıda
|4,73
|1,50
|-6,34
|Pera GMYO
|2,23
|-2,62
|27,30
|Pergamon Dış Ticaret
|30,98
|2,18
|62,32
|Petkim
|5,28
|-2,76
|6,02
|Petrokent Turizm
|1.760,00
|10,00
|94,17
|Pınar Et ve Un
|23,18
|0,00
|-0,43
|Pınar Su
|8,30
|1,97
|11,71
|Pınar Süt
|24,70
|0,08
|7,02
|Plastikkart
|16,25
|0,93
|12,46
|Polisan Holding
|3,77
|0,53
|-2,33
|Politeknik Metal
|350,00
|3,70
|-14,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,27
|1,74
|-3,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|0,00
|2,15
|QNB Finansbank
|64,00
|0,00
|-9,03
|Ral Yatırım Holding
|4,22
|-0,24
|-4,95
|Ray Sigorta
|14,80
|0,00
|-4,21
|Reysaş GMYO
|5,29
|-0,19
|-2,94
|Reysaş Lojistik
|7,97
|0,38
|-13,74
|Rhea Girişim
|3,32
|0,61
|-10,75
|Rodrigo Tekstil
|19,48
|-9,98
|42,09
|Royal Halı
|3,47
|0,00
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|21,66
|-1,46
|-28,47
|Sabancı Holding
|11,26
|-0,09
|-1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,73
|-2,25
|7,81
|Sanel Mühendislik
|4,43
|0,23
|29,53
|Sanifoam Sünger
|19,39
|2,86
|42,57
|Sanko Pazarlama
|9,22
|-2,02
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|6,09
|-0,33
|-30,56
|Sarkuysan
|11,58
|-2,53
|31,00
|Sasa Polyester
|38,84
|6,94
|92,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,00
|-6,59
|111,52
|Sekuro Plastik
|33,00
|-8,28
|136,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,87
|-1,33
|-13,04
|Selçuk Gıda
|4,70
|0,00
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|28,80
|-0,69
|9,67
|Serve Film Prodüksiyon
|17,90
|-1,10
|11,88
|Servet GMYO
|105,70
|-0,47
|34,82
|Seyitler Kimya
|40,18
|0,95
|60,14
|Silverline Endüstri
|6,39
|0,79
|-25,70
|Sinpaş GMYO
|4,74
|-0,63
|13,40
|Smartiks Yazılım
|8,27
|-1,08
|-6,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|-6,70
|46,21
|Sok Marketler Ticaret
|12,39
|-0,08
|-1,82
|Söktaş
|5,61
|0,90
|10,22
|Sönmez Filament
|87,40
|-7,02
|24,50
|Sönmez Pamuklu
|24,40
|-0,57
|1,67
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|5,53
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|11,05
|0,45
|72,66
|Şekerbank
|1,41
|-1,40
|-6,62
|Şişe Cam
|7,39
|0,27
|1,09
|T. Halk Bankası
|5,47
|-0,55
|-1,62
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,02
|0,00
|-6,57
|T.S.K.B.
|1,79
|-0,56
|0,56
|T.Tuborg
|20,64
|0,00
|14,22
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|8,19
|165,91
|Tat Gıda
|10,68
|-0,19
|-9,95
|TAV Havalimanları
|24,06
|0,08
|12,96
|Taze Kuru Gıda
|307,30
|4,17
|42,07
|Tek-Art Turizm
|2,07
|3,50
|2,48
|Tekfen Holding
|17,79
|-0,84
|8,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,71
|-7,63
|30,75
|Temapol Polimer Plastik
|20,76
|-0,48
|80,52
|TGS Dış Ticaret
|23,06
|2,49
|81,43
|Tofaş Oto. Fab.
|36,60
|-1,77
|7,90
|Torunlar GMYO
|3,64
|-0,82
|-6,67
|Trabzon Liman
|34,84
|1,34
|8,47
|Trabzonspor Sportif
|2,46
|0,82
|0,82
|Trend GMYO
|8,55
|-2,29
|-31,98
|TSKB GMYO
|5,60
|3,32
|-2,61
|Tuğçelik
|7,96
|0,00
|-1,49
|Tukaş
|9,04
|0,67
|-6,71
|Turcas Petrol
|5,36
|-0,74
|10,52
|Turkcell
|16,07
|-0,19
|-0,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,76
|1,30
|33,33
|Tüpraş
|103,20
|1,38
|-4,44
|Türk Hava Yolları
|13,05
|0,23
|1,08
|Türk Prysmian Kablo
|13,60
|1,27
|12,40
|Türk Telekom
|8,04
|0,00
|-5,85
|Türk Traktör
|218,10
|-0,46
|19,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|166,10
|-2,64
|47,12
|Türkiye Sigorta
|7,05
|0,57
|6,82
|Ufuk Yatırım
|24,72
|0,00
|84,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,18
|-1,65
|-1,42
|Ulusoy Elektrik
|63,10
|1,86
|22,88
|Ulusoy Un Sanayi
|17,92
|0,45
|55,83
|Umpaş Holding
|1,59
|-6,47
|-39,08
|Uşak Seramik
|2,42
|-1,22
|3,42
|Utopya Turizm
|36,00
|-1,42
|-7,22
|Uzertaş Boya
|65,00
|0,00
|14,84
|Ülker Bisküvi
|21,06
|0,29
|-8,99
|Vakıf Fin. Kir.
|19,97
|2,99
|368,78
|Vakıf GMYO
|3,58
|-0,28
|-1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|8,03
|2,16
|9,10
|Vakıflar Bankası
|4,37
|0,00
|-7,22
|Vakko Tekstil
|6,67
|-1,48
|2,30
|Vanet Gıda
|7,38
|-1,99
|-4,53
|Verusa Holding
|65,50
|-1,36
|45,23
|Verusaturk Girisim
|33,50
|3,08
|156,12
|Vestel
|28,06
|-1,75
|33,24
|Vestel Beyaz Eşya
|54,70
|1,67
|33,81
|Viking Kağıt
|7,89
|-0,38
|-12,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,83
|-0,85
|31,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|0,00
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|139,00
|5,70
|91,99
|Yataş
|15,92
|-1,67
|10,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,80
|0,84
|9,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|0,94
|21,48
|Yeşil GMYO
|1,81
|5,85
|31,16
|Yeşil Yapı
|2,41
|8,56
|30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|182,00
|4,42
|90,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|-2,66
|-3,85
|Yonga Mobilya
|30,60
|2,00
|2,19
|Yükselen Çelik
|5,01
|-1,57
|-4,24
|Yünsa
|18,38
|-3,11
|25,38
|Zorlu Enerji
|2,73
|-1,44
|-1,44
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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