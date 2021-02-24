Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.990,004,52-1,26
İş Bankası (C)5,85-1,18-16,43
İş Fin.Kir.3,92-0,511,55
İş Girişim25,46-1,3234,35
İş GMYO2,340,00-7,87
İş Y. Men. Değ.21,742,2623,10
İş Yat. Ort.3,93-0,2511,65
İşbir Holding4.886,000,0878,32
Işık Plastik Sanayi35,12-2,6198,31
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,591,2739,47
İttifak Holding2,61-1,8817,04
İz Hayvancılık Tarım22,50-10,0025,00
İzmir Demir Çelik3,22-1,83-2,71
İzmir Fırça7,02-1,2726,26
Jantsa Jant Sanayi574,60-0,0773,23
Kafein Yazılım31,144,0845,65
Kaplamin27,78-2,53-17,81
Kardemir (A)5,32-1,48-10,59
Kardemir (B)5,32-1,850,95
Kardemir (D)6,53-1,6612,98
Karel Elektronik28,880,2125,24
Karsan Otomotiv4,70-9,9644,62
Karsu Tekstil13,40-1,7656,73
Kartonsan77,502,58-18,89
Katmerciler Ekipman4,63-1,9150,32
Kent Gıda305,000,00-14,23
Kerevitaş Gıda5,93-0,50-9,88
Kervan Gıda15,61-0,1318,08
Kervansaray Yat. Holding0,930,00-26,19
Kiler GMYO2,523,280,40
Klimasan Klima24,58-1,3644,84
Koç Holding22,42-0,276,16
Konfrut Gıda18,850,0011,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji83,90-1,29254,31
Konya Çimento1.289,202,3214,09
Kordsa Teknik Tekstil27,100,9774,28
Koza Altın136,502,3241,16
Koza Madencilik17,970,3916,01
Körfez GMYO7,23-6,2324,66
Kristal Kola3,60-2,96-8,16
Kron Telekomünikasyon65,501,7977,80
Kuştur Kuşadası Turizm315,109,98100,32
Kuyumcukent Gayrimenkul2,240,00-2,61
Kütahya Porselen51,50-0,102,08
Lider Faktoring4,19-1,4122,87
Link Bilgisayar50,607,7558,75
Logo Yazılım139,00-1,7010,76
Lokman Hekim Sağlık17,40-3,2361,83
Lüks Kadife51,458,0978,03
Makina Takım4,74-0,8439,00
Marka Yatırım Holding6,112,69-4,98
Marmaris Altınyunus228,104,30105,31
Marshall314,702,512,61
Martı GMYO2,827,222,55
Martı Otel2,469,8215,49
Mavi Giyim52,75-2,221,05
Mazhar Zorlu Holding37,26-10,0018,36
Mega Polietilen8,22-8,467,31
Menderes Tekstil3,996,6829,13
Merit Turizm377,009,98350,42
Merko Gıda7,09-0,70-17,94
Metemtur Otelcilik30,249,9636,83
Metro Holding2,38-0,8314,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,15-1,569,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,290,44-1,72
Migros Ticaret42,46-0,33-0,79
Milpa5,321,9215,65
Mistral GMYO4,89-0,203,82
MLP Sağlık24,320,8322,40
MMC San. ve Tic. Yat.6,70-1,4745,65
Mondi Tire Kutsan7,45-1,06-1,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,04-0,3817,96
Net Holding4,57-1,9333,24
Netaş Telekom.31,88-0,4413,53
Niğbaş Niğde Beton27,405,63-47,31
Nuh Çimento61,903,0825,71
Nurol GMYO14,25-1,7295,47
Odaş Elektrik4,113,275,38
Olmuksan-IP8,15-2,28-31,22
Orge Enerji Elektrik10,621,7243,90
Orma Orman Mahsulleri21,10-3,6543,34
Osmanlı Menkul40,22-4,1929,99
Ostim Endüstriyel Yat4,15-1,431,72
Otokar391,30-3,8622,90
Oyak Çimento7,850,00-10,59
Oyak Yat. Ort.9,35-2,2034,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,78-2,051,49
Özak GMYO5,32-0,374,31
Özbal Çelik Boru8,051,2622,90
Özderici GMYO2,20-0,45-0,90
Özerden Plastik12,70-4,3741,11
Pamukova Elektrik21,50-0,460,84
Panora GMYO6,320,162,10
Papilon Savunma22,54-0,70-0,97
Park Elek.Madencilik5,90-0,519,87
Parsan34,10-1,1640,33
Pegasus86,552,8516,02
Peker GMYO2,250,45-13,79
Penguen Gıda4,731,50-6,34
Pera GMYO2,23-2,6227,30
Pergamon Dış Ticaret30,982,1862,32
Petkim5,28-2,766,02
Petrokent Turizm1.760,0010,0094,17
Pınar Et ve Un23,180,00-0,43
Pınar Su8,301,9711,71
Pınar Süt24,700,087,02
Plastikkart16,250,9312,46
Polisan Holding3,770,53-2,33
Politeknik Metal350,003,70-14,22
Prizma Press Matbaacılık5,271,74-3,83
QNB Finans Fin. Kir.128,000,002,15
QNB Finansbank64,000,00-9,03
Ral Yatırım Holding4,22-0,24-4,95
Ray Sigorta14,800,00-4,21
Reysaş GMYO5,29-0,19-2,94
Reysaş Lojistik7,970,38-13,74
Rhea Girişim3,320,61-10,75
Rodrigo Tekstil19,48-9,9842,09
Royal Halı3,470,000,87
RTA Laboratuvarları21,66-1,46-28,47
Sabancı Holding11,26-0,09-1,75
Safkar Ege Soğutmacılık11,73-2,257,81
Sanel Mühendislik4,430,2329,53
Sanifoam Sünger19,392,8642,57
Sanko Pazarlama9,22-2,02-1,81
Saray Matbaacılık6,09-0,33-30,56
Sarkuysan11,58-2,5331,00
Sasa Polyester38,846,9492,09
Say Yenilenebilir Enerji18,00-6,59111,52
Sekuro Plastik33,00-8,28136,39
Selçuk Ecza Deposu11,87-1,33-13,04
Selçuk Gıda4,700,00-5,62
Senkron Güvenlik28,80-0,699,67
Serve Film Prodüksiyon17,90-1,1011,88
Servet GMYO105,70-0,4734,82
Seyitler Kimya40,180,9560,14
Silverline Endüstri6,390,79-25,70
Sinpaş GMYO4,74-0,6313,40
Smartiks Yazılım8,27-1,08-6,66
Sodaş Sodyum Sanayii39,00-6,7046,21
Sok Marketler Ticaret12,39-0,08-1,82
Söktaş5,610,9010,22
Sönmez Filament87,40-7,0224,50
Sönmez Pamuklu24,40-0,571,67
Sumaş Suni Tahta63,005,5322,93
Şeker Fin. Kir.11,050,4572,66
Şekerbank1,41-1,40-6,62
Şişe Cam7,390,271,09
T. Halk Bankası5,47-0,55-1,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,020,00-6,57
T.S.K.B.1,79-0,560,56
T.Tuborg20,640,0014,22
Taç Tarım Ürünleri28,008,19165,91
Tat Gıda10,68-0,19-9,95
TAV Havalimanları24,060,0812,96
Taze Kuru Gıda307,304,1742,07
Tek-Art Turizm2,073,502,48
Tekfen Holding17,79-0,848,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,71-7,6330,75
Temapol Polimer Plastik20,76-0,4880,52
TGS Dış Ticaret23,062,4981,43
Tofaş Oto. Fab.36,60-1,777,90
Torunlar GMYO3,64-0,82-6,67
Trabzon Liman34,841,348,47
Trabzonspor Sportif2,460,820,82
Trend GMYO8,55-2,29-31,98
TSKB GMYO5,603,32-2,61
Tuğçelik7,960,00-1,49
Tukaş9,040,67-6,71
Turcas Petrol5,36-0,7410,52
Turkcell16,07-0,19-0,19
Tümosan Motor ve Traktör18,761,3033,33
Tüpraş103,201,38-4,44
Türk Hava Yolları13,050,231,08
Türk Prysmian Kablo13,601,2712,40
Türk Telekom8,040,00-5,85
Türk Traktör218,10-0,4619,38
Türker Proje Gayrimenkul166,10-2,6447,12
Türkiye Sigorta7,050,576,82
Ufuk Yatırım24,720,0084,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,18-1,65-1,42
Ulusoy Elektrik63,101,8622,88
Ulusoy Un Sanayi17,920,4555,83
Umpaş Holding1,59-6,47-39,08
Uşak Seramik2,42-1,223,42
Utopya Turizm36,00-1,42-7,22
Uzertaş Boya65,000,0014,84
Ülker Bisküvi21,060,29-8,99
Vakıf Fin. Kir.19,972,99368,78
Vakıf GMYO3,58-0,28-1,10
Vakıf Yat. Ort.8,032,169,10
Vakıflar Bankası4,370,00-7,22
Vakko Tekstil6,67-1,482,30
Vanet Gıda7,38-1,99-4,53
Verusa Holding65,50-1,3645,23
Verusaturk Girisim33,503,08156,12
Vestel28,06-1,7533,24
Vestel Beyaz Eşya54,701,6733,81
Viking Kağıt7,89-0,38-12,33
Yapı Kredi Koray GMYO5,83-0,8531,01
Yapı ve Kredi Bank.2,720,00-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.139,005,7091,99
Yataş15,92-1,6710,17
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,800,849,09
Yeni Gimat GMYO15,100,9421,48
Yeşil GMYO1,815,8531,16
Yeşil Yapı2,418,5630,98
Yeşil Yatırım Holding182,004,4290,88
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,00-2,66-3,85
Yonga Mobilya30,602,002,19
Yükselen Çelik5,01-1,57-4,24
Yünsa18,38-3,1125,38
Zorlu Enerji2,73-1,44-1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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