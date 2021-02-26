Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

26.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,75-0,59-12,79
Acıpayam Selüloz19,59-3,3114,43
Adel Kalemcilik24,90-1,89-27,27
Adese Alışveriş Ticaret2,80-1,750,00
Afyon Çimento4,78-2,45-6,46
Ak Enerji1,93-1,53-12,67
Akbank6,08-1,62-12,27
Akçansa18,60-2,7212,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-2,39-15,11
Akfen GMYO4,33-1,37-10,91
Akın Tekstil47,96-4,2751,01
Akiş GMYO2,97-2,30-15,86
Akmerkez GMYO60,00-2,52-6,82
Aksa16,14-1,2210,62
Aksa Enerji10,67-5,4143,41
Aksigorta9,35-1,060,54
Aksu Enerji6,61-3,92-12,42
Alarko Carrıer411,90-2,0012,88
Alarko GMYO23,80-2,22-9,02
Alarko Holding10,61-1,0322,80
Albaraka Türk2,20-0,4513,40
Alcatel Lucent Teletaş34,48-1,3716,25
Alkim Kağıt18,680,7637,88
Alkim Kimya18,552,5427,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,51-6,3414,61
Altınyunus Çeşme90,00-3,2380,14
Anadolu Efes23,942,753,28
Anadolu Grubu Holding28,62-0,428,78
Anadolu Hayat Emek.9,98-1,3815,11
Anadolu Isuzu20,76-0,9515,33
Anadolu Sigorta8,05-1,236,62
Anel Elektrik3,830,7920,82
Arçelik33,381,099,80
ARD Bilişim Teknolojileri56,75-1,2218,03
Arena Bilgisayar48,34-3,4240,52
Armada Bilgisayar59,85-1,8921,94
Arsan Tekstil7,68-2,175,35
Artı Yatırım Holding5,500,00-5,17
Arzum Ev Aletleri23,00-2,95-6,58
Aselsan17,090,00-6,36
Ata GMYO5,54-1,950,54
Atakule GMYO4,500,6778,57
Atlantis Yatırım Holding6,79-4,1022,12
Atlas Yat. Ort.1,61-2,42-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,63-0,96-2,17
Avrasya GMYO3,133,3019,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,305,31
Avrupa Yatırım Holding5,95-0,50-0,83
Ayen Enerji8,17-6,9551,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,60-7,99-6,61
Aygaz16,05-2,139,56
Bagfaş24,600,0023,00
Bak Ambalaj23,74-2,2217,52
Balatacılar Balatacılık11,198,7535,80
Bantaş Ambalaj4,74-2,471,07
Banvit52,75-4,181,44
Baştaş Başkent Çimento12,60-10,00-27,46
Batı Çimento11,78-3,20150,11
Batısöke Çimento3,19-0,3130,74
Bayrak Taban Sanayi11,15-0,805,09
Bera Holding23,703,5816,86
Berkosan Yalıtım11,88-3,1833,18
Beşiktaş Futbol Yat.4,022,29-0,50
Beyaz Filo13,80-2,6135,56
Bilici Yatırım9,006,8935,54
Bim Mağazalar66,501,84-9,57
Birko Mensucat1,14-0,872,70
Birlik Mensucat2,96-2,95-14,45
Bizim Mağazaları13,85-1,00-9,83
Borusan Mannesmann29,20-1,825,04
Borusan Yat. Paz.491,80-1,667,64
Bosch Fren Sistemleri1.112,20-1,63-10,23
Bossa20,701,9715,97
Brisa29,54-3,7848,14
Burçelik25,28-3,8120,27
Burçelik Vana37,06-1,28-25,37
Bursa Çimento4,43-2,64-11,00
Carrefoursa56,75-2,66-20,96
Casa Emtia Petrol236,809,99123,40
Ceo Event Medya6,26-2,64-2,64
Coca Cola İçecek70,65-2,288,50
Cosmos Yat. Holding12,504,8755,09
Credıtwest Faktorıng5,37-0,92-8,52
Çelebi167,80-1,53-8,07
Çelik Halat9,060,00-0,41
Çemaş Döküm2,04-3,32-5,12
Çemtaş15,00-1,32-5,67
Çimbeton305,00-3,172,87
Çimentaş42,70-0,7018,09
Çimsa21,80-3,5422,47
Çuhadaroğlu Metal7,21-1,50-6,73
Dagi Giyim7,46-3,12-7,56
Dagi Yatırım Holding12,73-4,57-1,32
Dardanel31,98-2,26-4,54
Datagate Bilgisayar15,71-2,78-2,48
Demısaş Döküm7,17-3,118,47
Denge Holding8,250,0050,55
Deniz GMYO6,573,1492,11
Derimod11,30-4,6416,02
Derlüks Deri8,43-3,88-4,42
Desa Deri12,403,3327,31
Despec Bilgisayar12,03-3,30-7,89
Deva Holding29,88-1,7823,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,11-2,3648,48
Diriteks Diriliş Tekstil6,67-9,9978,82
Ditaş Doğan15,72-4,7320,66
DO-CO568,90-1,74-9,70
Doğan Burda18,70-5,98-16,67
Doğan Holding3,15-1,252,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,37-1,251,76
Doğusan5,08-3,9715,98
Doğuş GMYO9,110,0011,51
Doğuş Otomotiv31,30-0,768,91
Döktaş Dökümcülük31,20-1,331,89
Duran Doğan Basım11,86-1,0813,06
Dyo Boya12,93-2,8513,82
Eczacıbaşı İlaç7,13-1,79-4,42
Eczacıbaşı Yatırım52,80-0,3890,34
Edip Gayrimenkul3,70-2,6311,45
Ege Endüstri1.523,40-0,38-11,81
Ege Gübre213,804,6547,25
Ege Profil37,96-2,67-0,73
Ege Seramik12,11-3,0417,69
Egeplast36,00-5,268,11
Ekiz Kimya8,28-1,5516,13
Emek Elektrik2,10-7,08-26,45
Eminiş Ambalaj27,800,00-24,54
Emlak Konut GMYO2,25-2,605,14
Enerjisa Enerji11,210,54-10,39
Enka İnşaat7,16-1,65-2,85
Erbosan56,70-4,4738,29
Ereğli Demir Çelik14,58-1,88-2,34
Ersu Gıda4,35-2,25-11,94
Escort Teknoloji6,89-3,504,87
Esenboğa Elektrik33,98-1,5178,56
Etiler Gıda5,80-4,1345,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,610,56-6,23
Euro Trend Yat. Ort.3,62-1,630,56
Euro Yat. Ort.4,22-0,94-6,43
Euro Yatırım Holding3,40-0,5819,72
Fade Gıda10,08-2,2362,84
Fenerbahçe Futbol29,380,75-0,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,520,622,35
F-M İzmit Piston165,60-1,3733,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,790,665,83
Ford Otosan181,902,1944,37
Formet Celik Kapi Sanayi4,03-2,89-15,16
Frigo Pak Gıda27,000,0028,69
Galatasaray Sportif4,243,674,69
Garanti Bankası8,88-2,20-14,37
Garanti Faktoring12,15-1,949,16
Garanti Yat. Ort.3,150,00-2,48
Gedik Y. Men. Değ.23,80-1,9088,89
Gediz Ambalaj37,506,9039,93
Gentaş5,27-1,31-11,28
Gersan Elektrik6,74-2,329,77
Global Men. Değ.7,183,1619,47
Global Yat. Holding5,10-2,308,97
Good-Year9,31-6,1511,36
Göltaş Çimento57,85-2,2840,21
Gözde Girişim6,26-2,03-21,55
GSD Denizcilik5,96-2,1318,25
GSD Holding2,39-1,65-4,78
Gübre Fabrik.72,35-2,10-15,92
Güler Yat. Holding10,451,26-3,86
Halk GMYO3,210,000,00
Hatay Tekstil23,00-1,9664,87
Hedef Girişim3,89-2,0213,53
Hektaş27,72-2,3945,36
HUB Girişim15,82-1,25-13,08
Hürriyet Gzt.2,37-2,0712,86
ICBC Turkey Bank6,17-1,91-5,08
İdealist Danışmanlık40,003,25197,18
İdealist GMYO10,73-3,1657,79
İhlas Ev Aletleri1,64-1,20-12,77
İhlas Gayrimenkul1,18-1,67-5,60
İhlas Gazetecilik3,09-3,13-23,89
İhlas Holding0,87-2,25-22,51
İhlas Yayın Holding0,95-2,06-16,67
İndeks Bilgisayar22,66-1,5618,45
Info Yatırım6,95-1,007,75
İntema48,62-4,5721,85
Inveo Yatırım Holding123,00-7,52178,15
İpek Doğal Enerji13,80-0,655,50
İskenderun Demir Çelik11,56-1,2014,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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