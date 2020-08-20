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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
20.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:50

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,35 1,52 80,11
Acıpayam Selüloz 8,77 1,15 38,88
Adel Kalemcilik 16,23 -0,06 3,38
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -0,98 42,13
Afyon Çimento 4,06 0,25 78,21
Ak Enerji 2,04 5,15 87,16
Akbank 5,10 -1,16 -37,11
Akçansa 12,42 0,73 28,12
Akdeniz Yatırım Hold. 4,72 -4,65 123,70
Akfen GMYO 3,10 -1,27 -23,46
Akın Tekstil 14,64 -1,74 6,16
Akiş GMYO 2,71 -1,45 -13,49
Akmerkez GMYO 43,02 0,00 92,01
Aksa 6,99 0,00 -0,19
Aksa Enerji 5,61 3,31 47,63
Aksigorta 7,04 -0,42 29,94
Aksu Enerji 11,05 3,85 -25,69
Alarko Carrıer 88,50 -2,37 48,18
Alarko GMYO 14,85 -0,27 1,03
Alarko Holding 4,85 -1,22 -18,49
Albaraka Türk 1,55 0,00 1,31
Alcatel Lucent Teletaş 25,16 3,03 108,97
Alkim Kağıt 13,40 -2,12 147,24
Alkim Kimya 12,80 -0,54 106,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,24 -0,80 202,44
Altınyunus Çeşme 45,00 0,00 350,45
Anadolu Cam 5,30 -0,56 24,29
Anadolu Efes 19,50 -0,91 -8,36
Anadolu Grubu Holding 16,81 -0,47 -4,43
Anadolu Hayat Emek. 7,40 -0,13 21,61
Anadolu Isuzu 13,24 0,68 8,79
Anadolu Sigorta 6,29 -0,94 51,44
Anel Elektrik 5,25 0,57 63,79
Arçelik 22,52 -1,66 8,06
ARD Bilişim Teknolojileri 28,26 -0,63
Arena Bilgisayar 22,36 2,10 206,93
Armada Bilgisayar 34,00 6,45 107,44
Arsan Tekstil 4,96 -0,40 38,55
Artı Yatırım Holding 2,97 0,00 266,67
Aselsan 17,65 -1,34 69,08
Ata GMYO 3,21 -0,62 -29,14
Atakule GMYO 2,52 3,70 31,25
Atlantis Yatırım Holding 2,20 2,80 120,00
Atlas Yat. Ort. 1,54 -1,28 59,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,10 0,23 -2,28
Avrasya GMYO 2,13 0,47 41,06
Avrasya Petrol ve Tur. 2,53 -2,32 39,01
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,62 -1,22 5,19
Ayen Enerji 6,31 -2,32 81,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,85 0,00 167,12
Aygaz 12,60 1,12 3,74
Bagfaş 14,20 -1,39 -15,58
Bak Ambalaj 9,61 -1,74 31,92
Balatacılar Balatacılık 1,95 1,04 57,26
Bantaş Ambalaj 3,68 1,38 46,03
Banvit 23,96 -1,32 29,03
Baştaş Başkent Çimento 3,66 -1,35 41,31
Batı Çimento 3,43 -3,11 3,63
Batısöke Çimento 1,65 -2,37 25,95
Bayrak Taban Sanayi 6,56 -1,35
Bera Holding 8,26 7,27 114,55
Berkosan Yalıtım 4,09 1,49 49,27
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 1,44 15,10
Beyaz Filo 3,60 1,41 15,02
Bilici Yatırım 7,53 -1,18 75,13
Bim Mağazalar 69,00 -1,50 49,32
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,32 -5,31 103,51
Bizim Mağazaları 15,03 -1,31 34,56
Bomonti Elektrik 6,56 0,00 412,50
Borusan Mannesmann 12,98 4,01 13,36
Borusan Yat. Paz. 90,55 0,61 51,13
Bosch Fren Sistemleri 813,10 4,24 182,54
Bossa 9,05 -1,42 12,28
Brisa 11,31 -0,62 20,59
Burçelik 23,66 -4,90 307,23
Burçelik Vana 59,75 0,00 515,35
Bursa Çimento 5,57 -1,42 39,13
Carrefoursa 6,26 -1,26 32,91
Casa Emtia Petrol 31,26 9,99 232,91
Ceo Event Medya 4,01 -2,20 9,50
Coca Cola İçecek 44,28 -1,51 16,96
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,32 51,96
Credıtwest Faktorıng 6,24 -2,65 116,67
Çelebi 71,50 -0,97 -29,97
Çelik Halat 12,30 -0,40 89,23
Çemaş Döküm 1,61 -0,62 28,44
Çemtaş 9,87 -0,90 21,42
Çimbeton 72,35 1,83 75,35
Çimentaş 25,40 2,17 69,33
Çimsa 11,87 0,59 30,73
Çuhadaroğlu Metal 3,75 -3,10 17,55
Dagi Giyim 9,60 -2,14 284,00
Dagi Yatırım Holding 6,90 -0,43 205,31
Dardanel 12,00 -4,00 216,62
Datagate Bilgisayar 8,70 -0,57 11,40
Demısaş Döküm 4,98 -0,60 43,10
Denge Holding 2,30 3,14 67,88
Deniz GMYO 3,35 0,50 59,21
Denizli Cam 7,09 -1,94 -14,99
Derimod 6,13 -0,49 -14,15
Derlüks Deri 8,04 2,03 98,72
Desa Deri 5,97 1,70 31,50
Despec Bilgisayar 6,97 -1,13 64,39
Deva Holding 19,79 -1,35 121,67
Diriteks Diriliş Tekstil 1,93 -8,96 147,44
Ditaş Doğan 28,68 -1,58 201,42
DO-CO 326,70 -0,97 -42,07
Doğan Burda 28,28 0,00 365,90
Doğan Holding 2,09 0,48 16,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 -2,71 52,12
Doğusan 2,65 0,76 27,40
Doğuş GMYO 10,55 8,76 132,89
Doğuş Otomotiv 16,02 -1,29 68,28
Döktaş Dökümcülük 27,44 2,01 -13,29
Duran Doğan Basım 16,45 0,30 17,17
Dyo Boya 5,52 -1,43 12,65
Eczacıbaşı İlaç 5,69 -0,70 55,86
Eczacıbaşı Yatırım 14,30 -0,28 48,46
Edip Gayrimenkul 2,28 -1,30 64,03
Ege Endüstri 690,70 -0,76 22,78
Ege Gübre 100,60 0,95 104,07
Ege Profil 16,42 -3,41 37,18
Ege Seramik 5,48 2,43 48,97
Egeli & Co Tarım Girişim 0,98 0,00 206,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 0,00 250,00
Egeplast 16,00 0,25 28,00
Ekiz Kimya 8,89 0,00 1357,38
Emek Elektrik 2,71 -3,21 70,44
Eminiş Ambalaj 3,50 1,16 130,26
Emlak Konut GMYO 2,02 -1,94 39,53
Enerjisa Enerji 8,69 -0,46 29,01
Enka İnşaat 6,73 1,36 20,57
Erbosan 21,36 1,62 -14,49
Ereğli Demir Çelik 8,71 -1,47 -1,12
Ersu Gıda 3,95 -0,75 90,82
Escort Teknoloji 3,18 -0,31 128,78
Etiler Gıda 3,71 -4,87 51,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 0,00 10,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 0,00 30,67
Euro Yat. Ort. 1,52 -0,65 35,02
Euro Yatırım Holding 1,71 -1,16 14,00
Fade Gıda 6,17 0,00
Fenerbahçe Futbol 16,90 2,67 16,79
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,73 4,48 -18,38
F-M İzmit Piston 86,75 3,27 83,16
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,30 0,78 33,94
Ford Otosan 91,55 -0,11 38,47
Formet Çelik Kapı 3,10 0,00 3,33
Frigo Pak Gıda 30,00 -3,85 131,48
Galatasaray Sportif 2,61 0,77 28,57
Garanti Bankası 7,21 -0,96 -35,28
Garanti Faktoring 11,20 -3,45 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,29 -1,29 112,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,24 -1,70 193,80
Gedik Yatırım Holding 22,58 -1,40 193,63
Gediz Ambalaj 13,36 -0,96 97,63
Gentaş 2,64 1,54 28,03
Gersan Elektrik 6,12 -0,65 91,85
Global Men. Değ. 4,71 1,07 150,53
Global Yat. Holding 4,55 6,81 -6,57
Good-Year 4,53 -1,09 11,85
Göltaş Çimento 20,14 0,50 13,21
Gözde Girişim 5,25 -0,38 2,14
GSD Denizcilik 4,00 -2,44 56,25
GSD Holding 2,31 -2,12 55,03
Gübre Fabrik. 28,60 0,00 216,37
Güler Yat. Holding 19,25 -0,82 848,28
Güneş Sigorta 6,16 1,65 182,57
Halk GMYO 2,07 0,49 70,04
Halk Sigorta 3,50 0,00 109,12
Hatay Tekstil 9,12 -1,30 35,43
Hedef Girişim 3,85 -3,75 47,51
Hektaş 12,12 2,97 51,12
HUB Girişim 18,10 -4,99 92,79
Hürriyet Gzt. 1,54 -0,65 35,09
ICBC Turkey Bank 5,64 4,06 7,02
İdealist Danışmanlık 4,21 -0,94 26,81
İdealist GMYO 4,76 2,15 55,56
İhlas Ev Aletleri 1,80 -0,55 -42,49
İhlas Gayrimenkul 1,57 -1,88 30,83
İhlas Gazetecilik 2,39 1,27 -47,36
İhlas Holding 0,82 -1,20 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,20 -1,46 43,95
İndeks Bilgisayar 12,16 -0,25 29,64
Info Yatırım 6,09 -0,98 25,24
İntema 12,00 -1,40 29,59
İpek Doğal Enerji 12,97 5,02 68,01
İskenderun Demir Çelik 6,90 -0,43 -11,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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