Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|-0,60
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,76
|0,00
|48,99
|Adana Çimento (A)
|6,59
|0,30
|38,55
|Adana Çimento (B)
|4,91
|-1,01
|52,22
|Adana Çimento (C)
|1,94
|0,00
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,15
|1,27
|8,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|4,17
|-14,53
|Afyon Çimento
|4,39
|0,69
|-4,36
|Ak Enerji
|0,73
|8,96
|15,87
|Akbank
|7,46
|1,50
|26,77
|Akçansa
|6,97
|0,43
|6,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|1,42
|-28,86
|Akfen GMYO
|2,43
|3,85
|47,27
|Akın Tekstil
|10,52
|0,00
|16,05
|Akiş GMYO
|2,83
|-0,70
|24,18
|Akmerkez GMYO
|21,08
|0,19
|46,04
|Aksa
|11,35
|1,16
|71,07
|Aksa Enerji
|2,89
|0,70
|7,84
|Aksigorta
|5,07
|-0,20
|61,50
|Aksu Enerji
|10,42
|0,77
|34,97
|Alarko Carrıer
|37,66
|0,32
|-4,32
|Alarko GMYO
|54,70
|1,02
|29,55
|Alarko Holding
|4,81
|3,66
|146,63
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,00
|1,12
|56,25
|Alkim Kağıt
|4,47
|0,90
|24,37
|Alkim Kimya
|32,36
|0,19
|50,23
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,26
|0,41
|134,09
|Anadolu Cam
|3,35
|-1,47
|30,62
|Anadolu Efes
|20,28
|-0,49
|1,03
|Anadolu Grubu Holding
|15,27
|2,00
|50,68
|Anadolu Hayat Emek.
|5,57
|0,18
|-2,19
|Anadolu Isuzu
|9,94
|1,74
|60,84
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,24
|6,73
|Anel Elektrik
|2,27
|0,44
|40,12
|Arçelik
|18,81
|1,95
|19,13
|Arena Bilgisayar
|5,98
|0,34
|35,60
|Armada Bilgisayar
|10,37
|0,19
|11,63
|Arsan Tekstil
|2,88
|20,00
|77,78
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Aselsan
|19,13
|1,86
|-20,13
|Aslan Çimento
|30,06
|-1,38
|6,75
|Ata GMYO
|3,86
|-1,03
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,40
|2,19
|6,40
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|9,68
|466,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,05
|1,94
|22,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,74
|-0,08
|72,19
|Avrasya GMYO
|1,26
|0,80
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|1,31
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,00
|0,01
|2,78
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|0,00
|-33,74
|Ayen Enerji
|2,84
|6,37
|57,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|11,70
|0,34
|17,66
|Bagfaş
|14,08
|5,31
|192,12
|Bak Ambalaj
|5,96
|0,17
|26,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|1,04
|55,38
|Banvit
|13,63
|0,44
|26,32
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|-4,46
|Batı Çimento
|2,73
|0,37
|13,28
|Batısöke Çimento
|1,04
|1,96
|-4,59
|Bera Holding
|3,83
|0,79
|85,92
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|-1,50
|8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,19
|-0,90
|35,19
|Beyaz Filo
|3,00
|0,67
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|14,61
|-2,27
|270,81
|Bilici Yatırım
|3,00
|0,67
|137,24
|Bim Mağazalar
|45,12
|-1,74
|5,33
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,60
|0,00
|26,47
|Bolu Çimento
|2,80
|1,45
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|1,77
|2,91
|268,75
|Borusan Mannesmann
|8,81
|0,46
|25,69
|Borusan Yat. Paz.
|35,44
|0,57
|-2,18
|Bosch Fren Sistemleri
|210,00
|0,24
|37,46
|Bossa
|7,07
|0,86
|68,17
|Brisa
|6,62
|0,00
|4,58
|Burçelik
|4,24
|1,92
|32,09
|Burçelik Vana
|5,04
|-2,70
|240,54
|Bursa Çimento
|4,93
|0,20
|12,05
|Carrefoursa
|3,67
|-0,54
|5,46
|Ceo Event Medya
|8,96
|1,82
|Coca Cola İçecek
|31,74
|-0,06
|7,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|3,23
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,16
|1,89
|107,69
|Çelebi
|100,40
|3,13
|72,07
|Çelik Halat
|5,45
|0,55
|0,87
|Çemaş Döküm
|1,18
|7,27
|55,26
|Çemtaş
|6,59
|0,92
|10,50
|Çimbeton
|30,48
|-1,17
|6,57
|Çimentaş
|12,30
|-1,05
|-3,15
|Çimsa
|7,64
|0,00
|1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|-2,21
|48,88
|Dagi Giyim
|1,94
|-1,02
|56,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,63
|1,24
|61,39
|Dardanel
|1,87
|-1,58
|70,00
|Datagate Bilgisayar
|6,82
|-3,40
|59,35
|Demısaş Döküm
|2,61
|-0,76
|13,59
|Denge Holding
|1,56
|-0,64
|34,48
|Deniz GMYO
|3,37
|0,00
|10,86
|Denizbank
|20,90
|-0,48
|9,42
|Denizli Cam
|5,96
|1,02
|14,44
|Derimod
|3,98
|1,02
|41,67
|Derlüks Deri
|2,39
|1,27
|Desa Deri
|2,86
|1,78
|65,32
|Despec Bilgisayar
|3,30
|0,00
|20,81
|Deva Holding
|7,82
|-1,26
|137,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|8,65
|1,05
|68,98
|DO-CO
|551,90
|1,27
|16,45
|Doğan Burda
|4,02
|-1,95
|33,55
|Doğan Holding
|1,66
|0,61
|78,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|3,51
|-3,28
|Doğusan
|1,56
|1,30
|-27,93
|Doğuş GMYO
|3,04
|2,70
|44,08
|Doğuş Otomotiv
|9,12
|-1,41
|110,14
|Döktaş Dökümcülük
|33,98
|-0,06
|316,93
|Duran Doğan Basım
|10,35
|0,10
|102,94
|Dyo Boya
|4,03
|2,03
|38,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|0,00
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,84
|0,57
|38,07
|Edip Gayrimenkul
|1,05
|9,38
|36,36
|Ege Endüstri
|479,00
|-0,40
|53,95
|Ege Gübre
|40,76
|4,89
|97,03
|Ege Profil
|9,58
|-0,10
|14,08
|Ege Seramik
|3,27
|-0,30
|10,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,25
|0,96
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,25
|2,46
|27,55
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|2,38
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|6,52
|3,16
|38,47
|Enka İnşaat
|5,83
|0,34
|31,18
|Erbosan
|21,48
|1,23
|41,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,30
|0,69
|19,64
|Ersu Gıda
|1,50
|0,00
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,84
|1,20
|10,53
|Etiler Gıda
|3,03
|-5,02
|42,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|3,17
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,07
|1,90
|68,52
|Euro Yat. Ort.
|0,98
|3,16
|56,40
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|0,79
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|16,10
|-2,78
|132,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|0,32
|17,67
|F-M İzmit Piston
|21,38
|0,38
|39,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,42
|6,54
|122,22
|Ford Otosan
|66,20
|0,08
|39,34
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|6,19
|374,94
|Frigo Pak Gıda
|8,90
|1,14
|423,53
|Galatasaray Sportif
|1,68
|-1,75
|35,48
|Garanti Bankası
|9,85
|0,82
|23,74
|Garanti Faktoring
|3,75
|-1,32
|89,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|1,20
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|7,47
|3,46
|217,87
|Gediz Ambalaj
|5,50
|-1,08
|35,99
|Gentaş
|1,60
|1,91
|16,56
|Gersan Elektrik
|2,32
|-4,13
|-4,93
|Global Men. Değ.
|1,25
|0,81
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,04
|-0,25
|35,12
|Good-Year
|3,04
|1,33
|-8,39
|Göltaş Çimento
|14,00
|1,60
|14,33
|Gözde Girişim
|4,03
|0,00
|50,94
|GSD Denizcilik
|1,94
|1,57
|68,70
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|6,09
|3,40
|105,74
|Güler Yat. Holding
|1,82
|-0,55
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,86
|1,09
|32,65
|Halk GMYO
|0,96
|2,13
|49,23
|Halk Sigorta
|1,43
|0,00
|62,04
|Hatay Tekstil
|5,46
|-4,21
|58,34
|Hedef Girişim
|1,79
|2,87
|54,31
|Hektaş
|6,02
|0,33
|73,91
|HUB Girişim
|7,53
|0,53
|300,53
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|2,44
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,69
|0,21
|-4,87
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|-0,84
|-39,60
|İdealist GMYO
|2,76
|1,47
|69,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,24
|-1,32
|585,80
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|5,56
|-19,11
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|5,90
|547,54
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|87,50
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-3,49
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,57
|-0,92
|35,94
|Info Yatırım
|5,25
|-2,78
|409,71
|İntema
|6,87
|0,44
|14,56
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|1,24
|21,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|0,47
|36,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA