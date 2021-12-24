Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.700,00 1,51 17,78 İş Bankası (C) 7,77 0,39 14,39 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,13 2,62 -18,91 İş Girişim 8,22 1,36 -56,62 İş GMYO 2,78 7,34 9,45 İş Y. Men. Değ. 22,90 0,00 37,97 İş Yat. Ort. 3,08 -0,32 -8,42 İşbir Holding 64,00 0,00 19,23 İşbir Sentetik Dokuma 12,84 2,15 Işık Plastik 4,90 9,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 2,33 -22,81 İttifak Holding 1,27 0,79 -43,05 İz Hayvancılık Tarım 19,87 -0,60 10,39 İzmir Demir Çelik 2,41 0,42 -27,18 İzmir Fırça 6,35 0,16 14,21 Jantsa Jant Sanayi 64,90 2,77 56,58 Kafein Yazılım 19,23 1,48 -9,89 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,33 0,76 Kaplamin 24,90 0,81 -26,33 Kardemir (A) 7,52 0,13 26,39 Kardemir (B) 7,75 3,61 47,06 Kardemir (D) 9,43 5,84 63,15 Karel Elektronik 11,65 6,88 73,25 Karsan Otomotiv 3,47 3,58 6,77 Karsu Tekstil 7,99 1,65 -6,55 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,50 1,96 Kartonsan 53,40 3,09 -43,60 Katmerciler Ekipman 1,43 0,00 -17,45 Kent Gıda 177,30 0,23 -50,14 Kerevitaş Gıda 4,54 2,02 -31,00 Kervan Gıda 12,30 0,00 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,60 1,69 -52,38 Kiler GMYO 1,72 2,38 -31,47 Kızılbük GYO 29,50 -1,40 Klimasan Klima 9,96 1,12 18,04 Koç Holding 29,44 6,90 43,94 Konfrut Gıda 4,48 2,75 6,04 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,95 4,36 183,69 Konya Çimento 1.000,00 3,37 -11,50 Konya Kağıt 7,50 3,31 Koray GMYO 6,05 -0,49 35,96 Kordsa Teknik Tekstil 30,38 6,60 95,37 Koza Altın 116,00 5,45 19,96 Koza Madencilik 17,71 5,54 14,33 Körfez GMYO 7,21 -2,30 24,31 Kristal Kola 1,95 1,56 -36,17 Kron Telekomünikasyon 37,32 2,98 1,30 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 -2,19 53,21 Kuyas Yatırım 4,91 8,15 113,48 Kütahya Porselen 107,40 0,85 112,88 Kütahya Şeker Fabrikası 28,66 2,95 Lider Faktoring 4,11 -9,87 20,53 Link Bilgisayar 27,58 2,15 -12,71 Logo Yazılım 41,36 3,40 32,82 Lokman Hekim Sağlık 13,72 -0,29 95,12 Lüks Kadife 52,40 4,70 82,49 Makina Takım 3,14 0,00 -7,92 Manas Enerji Yönetimi 16,02 2,36 Margün Enerji 9,20 1,32 Marka Yatırım Holding 3,38 -0,59 -47,43 Marmaris Altınyunus 252,00 -2,33 126,82 Marshall 228,70 0,75 -25,43 Martı GMYO 0,89 2,30 -65,15 Martı Otel 1,78 -0,56 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 20,58 1,88 Mavi Giyim 64,90 4,26 25,75 Mazhar Zorlu Holding 31,38 0,32 -0,32 Meditera Tıbbi Malzeme 45,74 6,03 Mega Polietilen 5,99 3,28 -21,80 Menderes Tekstil 2,08 0,48 -32,69 Mercan Kimya 9,72 1,67 Merit Turizm 29,32 -1,94 183,03 Merko Gıda 4,43 0,91 -48,73 Metemtur Yatırım 4,25 -1,85 -47,44 Metro Holding 1,43 -9,49 -23,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -2,95 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 -1,20 -27,61 Mia Teknoloji 31,50 2,87 Migros Ticaret 39,34 3,69 -8,08 Milpa 3,54 0,00 -23,04 Mistral GMYO 4,12 -0,24 -11,89 MLP Sağlık 31,82 -2,09 60,14 MMC San. ve Tic. Yat. 3,17 -3,65 -31,09 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 -0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,96 1,66 -32,83 Mondi Tire Kutsan 9,21 2,45 21,18 Nasmed Egepol 7,32 -1,74 Naturel Enerji 40,26 1,87 13,38 Naturelgaz 6,88 1,33 Net Holding 5,60 2,38 63,27 Netaş Telekom. 17,24 4,48 -38,60 Niğbaş Niğde Beton 11,96 9,93 -77,00 Nuh Çimento 50,60 3,60 5,35 Nurol GMYO 6,87 -5,63 -5,76 Odaş Elektrik 1,37 0,00 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,86 3,52 Orge Enerji Elektrik 6,11 2,00 32,47 Orma Orman Mahsulleri 35,50 3,26 141,17 Osmanlı Menkul 26,80 1,44 -12,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,63 -3,55 -30,15 Otokar 364,00 2,51 19,62 Otto Holding 33,32 9,97 216,43 Oyak Çimento 6,88 2,53 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,85 2,39 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 49,28 2,62 Oylum Sınai Yatırımlar 6,06 9,98 28,66 Özak GMYO 5,69 3,08 11,57 Özbal Çelik Boru 26,04 4,75 297,56 Özderici GMYO 1,53 2,68 -31,08 Özerden Plastik 7,56 -6,20 -16,00 Pamel Elektrik 88,50 0,00 315,10 Panora GMYO 8,75 5,29 49,04 Papilon Savunma 13,64 2,40 -40,01 Park Elek.Madencilik 6,56 -0,61 22,16 Parsan 32,20 7,12 32,51 Pasifik GYO 15,70 5,23 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,29 -3,15 Pegasus 89,90 8,84 20,51 Peker GMYO 0,92 0,00 -60,67 Penguen Gıda 3,44 1,18 -31,88 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 375,00 4,25 Pera GMYO 1,22 0,00 -30,35 Pergamon Dış Ticaret 24,92 2,13 35,96 Petkim 8,12 4,91 63,05 Petrokent Turizm 7.023,00 -3,43 674,82 Pınar Et ve Un 19,55 2,14 -10,66 Pınar Su 3,46 0,29 -14,87 Pınar Süt 17,88 1,42 -20,71 Plastikkart 17,75 0,40 24,61 Polisan Holding 2,93 2,45 -23,79 Politeknik Metal 550,20 -4,01 35,61 Prizma Press Matbaacılık 3,63 1,11 -33,76 QNB Finans Fin. Kir. 78,50 -1,81 -37,35 QNB Finansbank 39,80 1,53 -43,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,11 2,71 Rainbow Polikarbonat 12,54 -3,91 Ral Yatırım Holding 13,25 -6,43 198,42 Ray Sigorta 13,55 9,98 -12,30 Reysaş GMYO 3,21 4,90 -0,98 Reysaş Lojistik 4,54 3,18 -12,25 Rhea Girişim 1,88 1,62 -49,46 Rodrigo Tekstil 18,99 -10,00 38,51 Royal Halı 3,57 9,85 3,78 RTA Laboratuvarları 20,70 -0,29 -31,64 Sabancı Holding 13,47 4,42 22,17 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 1,27 -33,82 Sanel Mühendislik 5,16 0,19 50,88 Sanifoam Sünger 33,82 -1,86 148,68 Sanko Pazarlama 9,14 0,44 -1,38 Saray Matbaacılık 3,81 -1,55 -56,56 Sarkuysan 20,18 3,22 132,02 Sasa Polyester 47,60 9,98 217,66 Say Yenilenebilir Enerji 31,12 -1,71 265,69 Sekuro Plastik 17,00 -0,18 21,78 Selçuk Ecza Deposu 11,09 -2,12 -17,44 Selçuk Gıda 4,20 -0,47 -15,66 Selva Gıda Sanayi 14,14 0,28 Senkron Güvenlik 22,50 0,00 -14,32 Serve Film Prodüksiyon 12,80 -1,54 -20,00 Servet GMYO 86,00 -1,60 9,69 Seyitler Kimya 15,59 2,70 15,80 Silverline Endüstri 4,92 1,44 -42,79 Sinpaş GMYO 4,27 -0,47 2,15 Smartiks Yazılım 5,12 1,79 -42,21 Sodaş Sodyum Sanayii 28,50 0,71 8,22 Söktaş 2,30 4,07 -29,25 Sönmez Filament 33,00 -7,25 -37,95 Sönmez Pamuklu 8,99 2,16 -39,08 Sumaş Suni Tahta 101,90 2,41 99,76 Şeker Fin. Kir. 5,26 2,73 -17,81 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 13,80 7,06 92,75 Şok Marketler Ticaret 13,02 9,97 4,33 T. Halk Bankası 4,77 1,49 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,39 2,62 -26,18 T.S.K.B. 1,50 2,04 -14,11 T.Tuborg 19,70 3,25 11,10 Tat Gıda 11,72 0,17 1,37 TAV Havalimanları 33,20 7,44 55,87 Tek-Art Turizm 1,25 2,46 -38,12 Tekfen Holding 21,00 8,53 28,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 1,91 -26,10 Temapol Polimer Plastik 14,50 2,55 26,09 Tetamat Gıda Yatırımları 399,30 5,30 84,60 TGS Dış Ticaret 14,71 2,65 15,74 Tofaş Oto. Fab. 71,55 9,99 131,47 Torunlar GMYO 4,11 2,49 5,38 Trabzon Liman 30,52 1,53 2,46 Trabzonspor Sportif 6,84 0,15 180,33 Trend GMYO 6,55 -3,82 -47,89 TSKB GMYO 2,86 -0,35 -40,74 Tuğçelik 14,80 5,04 83,17 Tukaş 7,35 3,67 -24,15 Turcas Petrol 4,09 0,49 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık 10,55 -0,19 Turkcell 19,33 3,81 29,59 Tümosan Motor ve Traktör 17,58 4,39 24,95 Tüpraş 154,60 8,19 43,15 Türk Hava Yolları 21,12 9,94 63,59 Türk İlaç Serum 13,26 -9,73 Türk Prysmian Kablo 40,44 -9,97 235,26 Türk Telekom 10,53 1,45 33,30 Türk Traktör 208,00 9,07 22,09 Türker Proje Gayrimenkul 124,80 1,22 10,54 Türkiye Sigorta 5,20 0,19 -15,83 Ufuk Yatırım 19,30 -1,28 44,03 Ulaşlar Turizm Yat. 3,36 0,00 -20,75 Ulusal Faktoring 2,64 1,54 Ulusoy Elektrik 69,40 3,74 35,15 Ulusoy Un Sanayi 6,64 0,61 30,49 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 1,27 -31,62 Utopya Turizm 12,91 3,28 -66,73 Uzertaş Boya 35,48 8,17 -37,31 Ülker Bisküvi 18,09 2,20 -18,94 Ünlü Yatırım Holding 5,48 -2,49 Vakıf Fin. Kir. 3,04 0,66 48,92 Vakıf GMYO 1,65 3,77 -31,21 Vakıf Yat. Ort. 5,45 0,74 -25,95 Vakıflar Bankası 3,85 0,00 -18,26 Vakko Tekstil 9,61 2,34 53,36 Vanet Gıda 4,75 -1,04 -38,55 VBT Yazılım 20,22 1,00 Verusa Holding 46,70 3,41 3,59 Verusaturk Girisim 24,18 2,03 85,31 Vestel 24,88 5,60 50,02 Vestel Beyaz Eşya 7,81 2,76 75,96 Viking Kağıt 6,34 0,48 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,53 -1,40 17,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,64 -0,07 -18,10 Yataş 11,30 2,26 -20,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 0,00 -29,09 Yeni Gimat GMYO 20,60 3,41 77,71 Yeo Teknoloji 51,60 3,41 Yeşil GMYO 0,78 1,30 -43,48 Yeşil Yapı 0,97 2,11 -47,28 Yeşil Yatırım Holding 1,86 1,09 -56,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.669,80 7,90 6,86 Yonga Mobilya 28,72 -0,90 -3,59 Yükselen Çelik 5,33 2,70 2,59 Yünsa 12,22 1,75 -12,03 Ziraat GMYO 2,48 0,81 Zorlu Enerji 1,70 1,19 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi