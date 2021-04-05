Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 40.348,70 -4,50 -0,37 İş Bankası (C) 5,00 0,20 -26,39 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,39 0,59 -12,18 İş Girişim 21,00 2,24 10,82 İş GMYO 1,99 0,00 -21,65 İş Y. Men. Değ. 17,34 1,70 4,47 İş Yat. Ort. 3,19 -1,54 -5,15 İşbir Holding 8.847,90 -0,02 222,92 Işık Plastik Sanayi 42,36 -3,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,30 -4,41 14,04 İttifak Holding 2,73 -0,73 22,42 İz Hayvancılık Tarım 18,83 -6,32 4,61 İzmir Demir Çelik 2,71 4,23 -18,12 İzmir Fırça 12,99 9,99 133,63 Jantsa Jant Sanayi 909,70 10,00 174,25 Kafein Yazılım 28,40 5,42 32,83 Kaplamin 29,04 -4,10 -14,08 Kardemir (A) 6,20 0,98 4,20 Kardemir (B) 6,24 1,46 18,41 Kardemir (D) 7,34 1,94 26,99 Karel Elektronik 29,84 1,29 29,40 Karsan Otomotiv 4,09 -1,68 25,85 Karsu Tekstil 21,86 9,96 155,67 Kartonsan 68,80 -1,64 -27,33 Katmerciler Ekipman 3,81 2,70 23,70 Kent Gıda 337,40 -2,77 -5,12 Kerevitaş Gıda 5,83 -0,51 -11,40 Kervan Gıda 18,32 1,78 38,58 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -5,26 -42,86 Kiler GMYO 2,24 1,82 -10,76 Klimasan Klima 23,92 1,10 40,95 Koç Holding 20,06 0,00 -5,02 Konfrut Gıda 19,96 -2,73 18,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 77,45 -3,67 227,07 Konya Çimento 1.133,50 -2,03 0,31 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 -0,72 58,97 Koza Altın 126,10 0,80 30,40 Koza Madencilik 15,28 1,87 -1,36 Körfez GMYO 6,65 0,45 14,66 Kristal Kola 2,79 -3,46 -28,83 Kron Telekomünikasyon 60,00 1,69 62,87 Kuştur Kuşadası Turizm 274,10 -8,63 74,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 9,48 10,43 Kütahya Porselen 53,70 0,28 6,44 Lider Faktoring 3,37 -0,30 -1,17 Link Bilgisayar 41,24 1,23 29,38 Logo Yazılım 183,30 7,19 46,06 Lokman Hekim Sağlık 17,11 -0,52 59,13 Lüks Kadife 70,95 -9,96 145,50 Makina Takım 4,08 -1,69 19,65 Marka Yatırım Holding 6,34 9,88 -1,40 Marmaris Altınyunus 230,00 -1,29 107,02 Marshall 268,10 -3,21 -12,59 Martı GMYO 2,72 -0,73 -1,09 Martı Otel 2,25 -3,02 5,63 Mavi Giyim 47,32 -0,76 -9,35 Mazhar Zorlu Holding 36,60 -2,03 16,26 Mega Polietilen 8,19 0,61 6,92 Menderes Tekstil 3,01 -1,31 -2,59 Merit Turizm 243,10 -9,96 190,44 Merko Gıda 7,25 -2,95 -16,09 Metemtur Otelcilik 27,44 -1,86 24,16 Metro Holding 2,38 5,31 14,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,72 1,12 -5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 -2,26 -7,30 Migros Ticaret 38,00 -0,73 -11,21 Milpa 5,08 0,79 10,43 Mistral GMYO 4,84 -2,22 2,76 MLP Sağlık 21,46 0,94 8,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,30 1,61 36,96 Mondi Tire Kutsan 6,67 1,68 -12,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,50 5,38 22,05 Naturelgaz Sanayi 11,30 9,92 Net Holding 4,39 -2,23 27,99 Netaş Telekom. 28,60 0,49 1,85 Niğbaş Niğde Beton 19,15 -8,55 -63,17 Nuh Çimento 59,65 -0,42 24,20 Nurol GMYO 15,12 -6,38 107,41 Odaş Elektrik 3,72 5,98 -4,62 Olmuksan-IP 8,08 9,93 -31,81 Orge Enerji Elektrik 12,30 -4,50 66,67 Orma Orman Mahsulleri 29,00 1,75 97,01 Osmanlı Menkul 36,92 -3,75 19,33 Ostim Endüstriyel Yat 2,78 -1,77 0,95 Otokar 372,20 1,31 22,32 Oyak Çimento 7,29 1,67 -16,97 Oyak Yat. Ort. 8,90 -1,11 28,06 Oylum Sınai Yatırımlar 4,33 1,64 -8,07 Özak GMYO 5,15 0,39 0,98 Özbal Çelik Boru 9,11 9,23 39,08 Özderici GMYO 2,01 2,03 -9,46 Özerden Plastik 8,51 -3,95 -5,44 Pamukova Elektrik 33,24 5,59 55,91 Panora GMYO 7,13 -2,60 16,74 Papilon Savunma 20,66 3,92 -9,23 Park Elek.Madencilik 5,86 -0,85 9,12 Parsan 34,90 2,65 43,62 Pegasus 76,20 3,32 2,14 Peker GMYO 1,97 0,00 -24,52 Penguen Gıda 4,04 -1,22 -20,00 Pera GMYO 1,88 -0,53 7,32 Pergamon Dış Ticaret 26,76 6,03 46,00 Petkim 6,16 2,84 23,69 Petrokent Turizm 2.700,00 -3,45 197,88 Pınar Et ve Un 23,72 0,94 1,89 Pınar Su 8,65 7,59 16,42 Pınar Süt 22,52 2,55 -2,43 Plastikkart 15,09 -0,13 4,43 Polisan Holding 3,31 0,91 -14,25 Politeknik Metal 346,00 -3,35 -14,72 Prizma Press Matbaacılık 5,88 1,03 7,30 QNB Finans Fin. Kir. 112,20 -3,69 -10,45 QNB Finansbank 54,00 -5,18 -23,24 Ral Yatırım Holding 3,82 -1,80 -13,96 Ray Sigorta 15,15 6,99 -1,94 Reysaş GMYO 4,81 0,63 -11,74 Reysaş Lojistik 7,07 1,43 -23,48 Rhea Girişim 3,01 0,33 -19,09 Rodrigo Tekstil 21,02 -8,61 53,32 Royal Halı 3,58 -1,10 4,07 RTA Laboratuvarları 27,50 -9,95 -9,18 Sabancı Holding 8,86 -0,34 -19,64 Safkar Ege Soğutmacılık 10,71 0,66 -1,56 Sanel Mühendislik 4,83 4,77 41,23 Sanifoam Sünger 19,99 5,88 46,99 Sanko Pazarlama 12,84 -1,98 36,74 Saray Matbaacılık 5,91 1,03 -32,61 Sarkuysan 13,90 5,14 57,24 Sasa Polyester 47,00 0,21 132,44 Say Yenilenebilir Enerji 35,04 9,98 311,75 Sekuro Plastik 29,12 -2,93 108,60 Selçuk Ecza Deposu 10,50 -1,50 -23,08 Selçuk Gıda 4,38 -1,57 -12,05 Senkron Güvenlik 38,50 10,00 46,61 Serve Film Prodüksiyon 17,20 -0,58 7,50 Servet GMYO 98,70 0,77 25,89 Seyitler Kimya 33,90 0,30 35,11 Silverline Endüstri 6,50 4,67 -24,42 Sinpaş GMYO 4,20 -1,64 0,48 Smartiks Yazılım 7,24 1,26 -18,28 Sodaş Sodyum Sanayii 36,46 -2,88 38,44 Söktaş 4,60 4,55 -9,63 Sönmez Filament 57,50 -3,85 -18,09 Sönmez Pamuklu 23,30 9,70 -2,92 Sumaş Suni Tahta 78,00 -2,26 52,20 Şeker Fin. Kir. 9,79 -4,86 52,97 Şekerbank 1,22 0,83 -19,21 Şişe Cam 7,47 1,08 2,19 Şok Marketler Ticaret 12,63 0,40 0,08 T. Halk Bankası 4,48 1,13 -19,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 -3,14 -16,61 T.S.K.B. 1,39 0,72 -20,41 T.Tuborg 18,78 -1,16 3,93 Taç Tarım Ürünleri 24,06 -7,46 128,49 Tat Gıda 9,76 1,46 -15,58 TAV Havalimanları 21,86 3,80 2,63 Taze Kuru Gıda 208,10 -9,01 -3,79 Tek-Art Turizm 1,90 3,26 -5,94 Tekfen Holding 15,55 2,78 -5,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,38 -0,15 4,69 Temapol Polimer Plastik 17,10 -1,44 48,70 TGS Dış Ticaret 17,36 0,06 36,59 Tofaş Oto. Fab. 33,92 0,12 9,73 Torunlar GMYO 3,46 3,59 -11,28 Trabzon Liman 32,96 1,48 2,62 Trabzonspor Sportif 2,18 -1,80 -10,66 Trend GMYO 6,91 -1,99 -45,03 TSKB GMYO 5,53 -5,63 -3,83 Tuğçelik 7,95 1,40 -1,61 Tukaş 8,20 0,86 -15,38 Turcas Petrol 4,55 -0,87 -6,19 Turkcell 15,17 0,26 -5,78 Tümosan Motor ve Traktör 23,66 -1,33 68,16 Tüpraş 92,30 0,22 -14,54 Türk Hava Yolları 13,06 1,16 1,16 Türk İlaç Serum 65,70 -10,00 Türk Prysmian Kablo 11,94 -3,71 -1,32 Türk Telekom 6,87 0,59 -17,38 Türk Traktör 220,40 4,41 29,37 Türker Proje Gayrimenkul 133,50 1,91 18,25 Türkiye Sigorta 6,80 2,56 3,03 Ufuk Yatırım 19,87 -2,02 48,28 Ulaşlar Turizm Yat. 5,66 -2,41 33,49 Ulusoy Elektrik 56,00 -1,58 9,06 Ulusoy Un Sanayi 15,91 -4,04 38,35 Umpaş Holding 1,49 -9,70 -42,91 Uşak Seramik 2,42 2,54 3,42 Utopya Turizm 29,90 -9,99 -22,94 Uzertaş Boya 43,14 -9,71 -23,78 Ülker Bisküvi 22,34 2,01 -3,46 Vakıf Fin. Kir. 28,20 4,44 561,97 Vakıf GMYO 3,23 1,25 -10,77 Vakıf Yat. Ort. 7,78 -1,39 5,71 Vakıflar Bankası 3,62 -0,28 -23,14 Vakko Tekstil 15,42 1,45 136,50 Vanet Gıda 7,35 -3,54 -4,92 Verusa Holding 66,00 7,40 46,34 Verusaturk Girisim 26,84 5,25 105,20 Vestel 36,20 -1,63 71,89 Vestel Beyaz Eşya 62,00 -0,88 51,66 Viking Kağıt 7,43 2,62 -17,44 Yapı Kredi Koray GMYO 7,16 7,35 60,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 0,00 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 96,05 -9,81 32,67 Yataş 16,11 6,34 11,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,00 -2,44 -9,09 Yeni Gimat GMYO 13,11 -0,68 13,09 Yeşil GMYO 1,32 -0,75 -4,35 Yeşil Yapı 1,78 -1,11 -3,26 Yeşil Yatırım Holding 99,10 -4,53 3,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,20 -2,50 0,00 Yonga Mobilya 26,20 -3,61 -12,51 Yükselen Çelik 4,84 -0,41 -7,49 Yünsa 15,00 -0,20 7,98 Zorlu Enerji 2,30 0,00 -16,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara