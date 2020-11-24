Borsada günlük işlemler (2)
24.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-0,61
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,52
|0,46
|1,72
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|1,31
|1,58
|İş Girişim
|16,04
|-1,35
|322,11
|İş GMYO
|2,10
|0,96
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|12,83
|0,39
|218,62
|İş Yat. Ort.
|3,23
|1,25
|100,46
|İşbir Holding
|3.150,00
|-3,08
|632,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|88,71
|İttifak Holding
|2,24
|-0,88
|71,80
|İz Hayvancılık Tarım
|16,97
|9,98
|548,58
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|1,52
|144,20
|İzmir Fırça
|5,89
|-7,24
|227,22
|Jantsa Jant Sanayi
|242,90
|9,96
|356,68
|Kafein Yazılım
|17,81
|1,19
|60,36
|Kaplamin
|24,00
|-6,47
|332,43
|Kardemir (A)
|5,09
|5,60
|92,08
|Kardemir (B)
|4,67
|9,88
|76,89
|Kardemir (D)
|4,92
|2,07
|84,96
|Karel Elektronik
|17,10
|-0,29
|17,69
|Karsan Otomotiv
|2,98
|0,34
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,86
|-1,44
|111,73
|Kartonsan
|2.950,00
|-0,52
|663,58
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|-0,92
|111,29
|Kent Gıda
|475,30
|-8,24
|1946,81
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|-0,71
|113,19
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|9,28
|92,73
|Kiler GMYO
|2,45
|-3,16
|129,19
|Klimasan Klima
|18,80
|-8,83
|-11,38
|Koç Holding
|19,06
|-0,31
|-4,74
|Konfrut Gıda
|15,88
|-0,38
|103,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,96
|-2,53
|Konya Çimento
|1.186,20
|10,00
|337,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|4,35
|13,24
|Koza Altın
|78,75
|0,13
|6,35
|Koza Madencilik
|13,55
|-1,81
|35,09
|Körfez GMYO
|6,85
|0,74
|186,61
|Kristal Kola
|2,76
|6,98
|82,78
|Kron Telekomünikasyon
|25,80
|-0,46
|102,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,10
|0,67
|607,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-1,28
|106,90
|Kütahya Porselen
|37,70
|-3,78
|469,49
|Lider Faktoring
|3,14
|-1,57
|71,12
|Link Bilgisayar
|47,26
|-1,58
|162,72
|Logo Yazılım
|99,20
|0,05
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,05
|-0,99
|92,66
|Lüks Kadife
|27,86
|-1,90
|222,45
|Makina Takım
|2,84
|0,00
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|6,48
|-10,00
|449,15
|Marmaris Altınyunus
|98,55
|8,30
|38,80
|Marshall
|342,10
|-9,14
|619,60
|Martı GMYO
|3,34
|-0,30
|230,69
|Martı Otel
|2,30
|-9,09
|152,75
|Mavi Giyim
|49,80
|5,33
|-13,99
|Mazhar Zorlu Holding
|17,99
|0,00
|48,80
|Mega Polietilen
|10,73
|-2,72
|745,91
|Menderes Tekstil
|3,20
|-0,62
|144,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,95
|-1,73
|264,97
|Merko Gıda
|12,99
|-1,59
|1137,14
|Metemtur Otelcilik
|12,57
|3,46
|606,18
|Metro Holding
|2,22
|1,37
|60,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,22
|0,00
|64,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,83
|9,69
|-46,93
|Migros Ticaret
|40,34
|0,25
|66,56
|Milpa
|4,91
|-2,58
|124,20
|Mistral GMYO
|4,31
|-1,15
|129,67
|MLP Sağlık
|19,00
|-0,11
|18,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|-7,58
|435,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|3,06
|62,56
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,52
|2,37
|171,38
|Net Holding
|3,36
|4,02
|29,23
|Netaş Telekom.
|20,06
|-0,50
|53,60
|Niğbaş Niğde Beton
|71,90
|1,27
|1059,68
|Nuh Çimento
|36,50
|-0,22
|232,28
|Nurol GMYO
|7,11
|2,16
|99,16
|Odaş Elektrik
|3,62
|2,55
|150,40
|Olmuksan-IP
|7,90
|0,51
|208,48
|Orge Enerji Elektrik
|7,23
|0,00
|45,77
|Orma Orman Mahsulleri
|13,00
|-5,87
|371,01
|Osmanlı Menkul
|20,78
|-1,05
|398,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,26
|-1,62
|153,57
|Otokar
|236,60
|10,00
|60,91
|Oyak Çimento
|8,23
|2,88
|49,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|-1,39
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,32
|1,72
|72,23
|Özak GMYO
|4,29
|-0,92
|66,93
|Özbal Çelik Boru
|7,22
|1,69
|347,93
|Özderici GMYO
|2,33
|0,00
|48,41
|Özerden Plastik
|8,30
|-5,47
|264,04
|Panora GMYO
|7,35
|1,10
|31,21
|Papilon Savunma
|22,16
|-0,81
|187,55
|Park Elek.Madencilik
|5,21
|1,56
|70,82
|Parsan
|22,20
|6,32
|31,05
|Pegasus
|58,15
|4,30
|-32,70
|Peker GMYO
|2,42
|-0,82
|167,59
|Penguen Gıda
|5,38
|-2,00
|487,73
|Pera GMYO
|2,58
|-1,53
|174,47
|Pergamon Dış Ticaret
|15,61
|-3,22
|101,74
|Petkim
|4,05
|3,32
|27,56
|Petrokent Turizm
|850,00
|-7,60
|563,54
|Pınar Et ve Un
|23,52
|0,09
|158,76
|Pınar Su
|7,60
|-1,30
|227,59
|Pınar Süt
|20,30
|0,40
|60,99
|Plastikkart
|11,41
|-0,44
|23,09
|Polisan Holding
|3,90
|-0,26
|29,24
|Politeknik Metal
|387,20
|10,00
|408,99
|Prizma Press Matbaacılık
|5,67
|-3,08
|31,86
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,80
|-0,85
|-0,23
|QNB Finansbank
|69,70
|0,65
|85,87
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|-0,81
|85,56
|Ray Sigorta
|27,60
|7,73
|707,02
|Reysaş GMYO
|4,87
|-0,41
|6,10
|Reysaş Lojistik
|9,06
|0,67
|106,85
|Rhea Girişim
|3,55
|5,97
|198,32
|Rodrigo Tekstil
|12,80
|9,97
|607,18
|Royal Halı
|3,98
|-2,93
|190,51
|RTA Laboratuvarları
|47,70
|-0,46
|1956,03
|Sabancı Holding
|10,25
|-2,29
|12,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,43
|-9,93
|378,44
|Sanel Mühendislik
|3,55
|0,00
|20,99
|Sanifoam Sünger
|16,85
|-0,82
|237,00
|Sanko Pazarlama
|7,38
|-0,14
|1,29
|Saray Matbaacılık
|7,82
|1,56
|504,90
|Sarkuysan
|6,99
|-0,14
|119,99
|Sasa Polyester
|17,22
|-0,40
|122,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,26
|-1,08
|268,75
|Sekuro Plastik
|11,69
|-3,39
|118,10
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|-1,16
|57,59
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,02
|9,85
|83,88
|Serve Film Prodüksiyon
|17,55
|0,57
|1003,77
|Servet GMYO
|57,00
|0,00
|570,59
|Seyitler Kimya
|16,62
|1,22
|144,77
|Silverline Endüstri
|4,32
|1,65
|100,00
|Sinpaş GMYO
|3,90
|0,26
|236,21
|Smartiks Yazılım
|7,58
|0,13
|-22,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,36
|3,93
|559,35
|Söktaş
|5,10
|-1,35
|199,91
|Sönmez Filament
|35,58
|1,14
|629,10
|Sönmez Pamuklu
|16,00
|-0,50
|225,20
|Sumaş Suni Tahta
|42,58
|9,97
|333,92
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|-0,24
|-11,72
|Şekerbank
|1,51
|2,03
|38,50
|Şişe Cam
|7,03
|-0,71
|38,10
|Şok Marketler
|12,04
|1,26
|11,90
|T. Halk Bankası
|5,31
|-0,38
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,70
|-1,75
|48,39
|T.S.K.B.
|2,61
|9,66
|115,70
|T.Tuborg
|17,52
|-0,74
|47,23
|Taç Tarım Ürünleri
|12,00
|-9,37
|284,62
|Tat Gıda
|10,99
|-0,72
|80,64
|TAV Havalimanları
|19,39
|3,41
|-28,62
|Taze Kuru Gıda
|265,50
|-8,26
|3567,13
|Tek-Art Turizm
|1,83
|3,39
|45,24
|Tekfen Holding
|15,63
|3,17
|-13,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,24
|-0,96
|120,00
|Temapol Polimer Plastik
|10,37
|0,39
|98,66
|TGS Dış Ticaret
|9,48
|3,38
|103,00
|Tofaş Oto. Fab.
|29,80
|1,71
|27,88
|Torunlar GMYO
|3,70
|-0,27
|34,55
|Trabzon Liman
|32,40
|-1,34
|209,34
|Trabzonspor Sportif
|4,34
|-0,91
|101,86
|Trend GMYO
|10,78
|-9,64
|390,00
|TSKB GMYO
|3,77
|1,07
|294,77
|Tuğçelik
|7,28
|-2,02
|84,30
|Tukaş
|10,81
|0,56
|-12,47
|Turcas Petrol
|4,97
|-0,60
|86,14
|Turkcell
|15,77
|-0,50
|14,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,29
|-1,14
|76,13
|Tüpraş
|90,10
|2,56
|-28,94
|Türk Hava Yolları
|11,83
|0,77
|-18,19
|Türk Prysmian Kablo
|13,67
|-2,36
|429,74
|Türk Telekom
|7,78
|-0,64
|7,82
|Türk Traktör
|146,00
|1,32
|175,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|98,20
|9,97
|133,81
|Türkiye Sigorta
|5,85
|-0,85
|168,62
|Ufuk Yatırım
|11,69
|4,84
|353,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-2,90
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|48,36
|-1,83
|81,80
|Ulusoy Un Sanayi
|11,77
|-0,93
|208,12
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|0,82
|101,90
|Utopya Turizm
|24,90
|4,80
|406,10
|Uzertaş Boya
|26,00
|-3,70
|1071,17
|Ülker Bisküvi
|22,62
|-1,99
|1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|-0,76
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,88
|-3,00
|124,15
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|-1,01
|329,95
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-0,21
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,12
|-0,16
|34,80
|Vanet Gıda
|8,50
|-4,92
|494,41
|Verusa Holding
|44,70
|-0,09
|140,96
|Verusaturk Girisim
|9,54
|0,42
|81,41
|Vestel
|20,04
|0,40
|58,80
|Vestel Beyaz Eşya
|35,00
|-0,96
|65,89
|Viking Kağıt
|6,30
|-0,63
|236,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,74
|0,85
|95,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|1,02
|19,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,78
|-2,98
|535,86
|Yataş
|11,86
|4,40
|61,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|-0,51
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|2,96
|7,34
|Yeşil GMYO
|1,17
|1,74
|82,81
|Yeşil Yapı
|1,42
|1,43
|115,15
|Yeşil Yatırım Holding
|70,80
|9,94
|530,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.800,00
|1,31
|470,46
|Yonga Mobilya
|31,00
|-1,46
|235,77
|Yükselen Çelik
|7,10
|-0,42
|131,65
|Yünsa
|13,57
|0,30
|34,79
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,00
|66,26
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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