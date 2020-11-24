Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.500,00 -0,61 34,19 İş Bankası (C) 6,52 0,46 1,72 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,86 1,31 1,58 İş Girişim 16,04 -1,35 322,11 İş GMYO 2,10 0,96 19,32 İş Y. Men. Değ. 12,83 0,39 218,62 İş Yat. Ort. 3,23 1,25 100,46 İşbir Holding 3.150,00 -3,08 632,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,86 88,71 İttifak Holding 2,24 -0,88 71,80 İz Hayvancılık Tarım 16,97 9,98 548,58 İzmir Demir Çelik 20,00 1,52 144,20 İzmir Fırça 5,89 -7,24 227,22 Jantsa Jant Sanayi 242,90 9,96 356,68 Kafein Yazılım 17,81 1,19 60,36 Kaplamin 24,00 -6,47 332,43 Kardemir (A) 5,09 5,60 92,08 Kardemir (B) 4,67 9,88 76,89 Kardemir (D) 4,92 2,07 84,96 Karel Elektronik 17,10 -0,29 17,69 Karsan Otomotiv 2,98 0,34 88,61 Karsu Tekstil 6,86 -1,44 111,73 Kartonsan 2.950,00 -0,52 663,58 Katmerciler Ekipman 3,23 -0,92 111,29 Kent Gıda 475,30 -8,24 1946,81 Kerevitaş Gıda 6,95 -0,71 113,19 Kervansaray Yat. Holding 1,06 9,28 92,73 Kiler GMYO 2,45 -3,16 129,19 Klimasan Klima 18,80 -8,83 -11,38 Koç Holding 19,06 -0,31 -4,74 Konfrut Gıda 15,88 -0,38 103,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,96 -2,53 Konya Çimento 1.186,20 10,00 337,23 Kordsa Teknik Tekstil 14,40 4,35 13,24 Koza Altın 78,75 0,13 6,35 Koza Madencilik 13,55 -1,81 35,09 Körfez GMYO 6,85 0,74 186,61 Kristal Kola 2,76 6,98 82,78 Kron Telekomünikasyon 25,80 -0,46 102,83 Kuştur Kuşadası Turizm 166,10 0,67 607,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 -1,28 106,90 Kütahya Porselen 37,70 -3,78 469,49 Lider Faktoring 3,14 -1,57 71,12 Link Bilgisayar 47,26 -1,58 162,72 Logo Yazılım 99,20 0,05 63,16 Lokman Hekim Sağlık 11,05 -0,99 92,66 Lüks Kadife 27,86 -1,90 222,45 Makina Takım 2,84 0,00 51,06 Marka Yatırım Holding 6,48 -10,00 449,15 Marmaris Altınyunus 98,55 8,30 38,80 Marshall 342,10 -9,14 619,60 Martı GMYO 3,34 -0,30 230,69 Martı Otel 2,30 -9,09 152,75 Mavi Giyim 49,80 5,33 -13,99 Mazhar Zorlu Holding 17,99 0,00 48,80 Mega Polietilen 10,73 -2,72 745,91 Menderes Tekstil 3,20 -0,62 144,27 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,95 -1,73 264,97 Merko Gıda 12,99 -1,59 1137,14 Metemtur Otelcilik 12,57 3,46 606,18 Metro Holding 2,22 1,37 60,87 Metro Petrol ve Tesisleri 3,22 0,00 64,29 Metro Yatırım Ortaklığı 2,83 9,69 -46,93 Migros Ticaret 40,34 0,25 66,56 Milpa 4,91 -2,58 124,20 Mistral GMYO 4,31 -1,15 129,67 MLP Sağlık 19,00 -0,11 18,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,10 -7,58 435,09 Mondi Tire Kutsan 6,73 3,06 62,56 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,52 2,37 171,38 Net Holding 3,36 4,02 29,23 Netaş Telekom. 20,06 -0,50 53,60 Niğbaş Niğde Beton 71,90 1,27 1059,68 Nuh Çimento 36,50 -0,22 232,28 Nurol GMYO 7,11 2,16 99,16 Odaş Elektrik 3,62 2,55 150,40 Olmuksan-IP 7,90 0,51 208,48 Orge Enerji Elektrik 7,23 0,00 45,77 Orma Orman Mahsulleri 13,00 -5,87 371,01 Osmanlı Menkul 20,78 -1,05 398,17 Ostim Endüstriyel Yat 4,26 -1,62 153,57 Otokar 236,60 10,00 60,91 Oyak Çimento 8,23 2,88 49,70 Oyak Yat. Ort. 6,38 -1,39 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 5,32 1,72 72,23 Özak GMYO 4,29 -0,92 66,93 Özbal Çelik Boru 7,22 1,69 347,93 Özderici GMYO 2,33 0,00 48,41 Özerden Plastik 8,30 -5,47 264,04 Panora GMYO 7,35 1,10 31,21 Papilon Savunma 22,16 -0,81 187,55 Park Elek.Madencilik 5,21 1,56 70,82 Parsan 22,20 6,32 31,05 Pegasus 58,15 4,30 -32,70 Peker GMYO 2,42 -0,82 167,59 Penguen Gıda 5,38 -2,00 487,73 Pera GMYO 2,58 -1,53 174,47 Pergamon Dış Ticaret 15,61 -3,22 101,74 Petkim 4,05 3,32 27,56 Petrokent Turizm 850,00 -7,60 563,54 Pınar Et ve Un 23,52 0,09 158,76 Pınar Su 7,60 -1,30 227,59 Pınar Süt 20,30 0,40 60,99 Plastikkart 11,41 -0,44 23,09 Polisan Holding 3,90 -0,26 29,24 Politeknik Metal 387,20 10,00 408,99 Prizma Press Matbaacılık 5,67 -3,08 31,86 QNB Finans Fin. Kir. 128,80 -0,85 -0,23 QNB Finansbank 69,70 0,65 85,87 Ral Yatırım Holding 4,87 -0,81 85,56 Ray Sigorta 27,60 7,73 707,02 Reysaş GMYO 4,87 -0,41 6,10 Reysaş Lojistik 9,06 0,67 106,85 Rhea Girişim 3,55 5,97 198,32 Rodrigo Tekstil 12,80 9,97 607,18 Royal Halı 3,98 -2,93 190,51 RTA Laboratuvarları 47,70 -0,46 1956,03 Sabancı Holding 10,25 -2,29 12,39 Safkar Ege Soğutmacılık 10,43 -9,93 378,44 Sanel Mühendislik 3,55 0,00 20,99 Sanifoam Sünger 16,85 -0,82 237,00 Sanko Pazarlama 7,38 -0,14 1,29 Saray Matbaacılık 7,82 1,56 504,90 Sarkuysan 6,99 -0,14 119,99 Sasa Polyester 17,22 -0,40 122,77 Say Yenilenebilir Enerji 8,26 -1,08 268,75 Sekuro Plastik 11,69 -3,39 118,10 Selçuk Ecza Deposu 9,40 -1,16 57,59 Selçuk Gıda 4,00 0,00 271,15 Senkron Güvenlik 5,02 9,85 83,88 Serve Film Prodüksiyon 17,55 0,57 1003,77 Servet GMYO 57,00 0,00 570,59 Seyitler Kimya 16,62 1,22 144,77 Silverline Endüstri 4,32 1,65 100,00 Sinpaş GMYO 3,90 0,26 236,21 Smartiks Yazılım 7,58 0,13 -22,73 Sodaş Sodyum Sanayii 25,36 3,93 559,35 Söktaş 5,10 -1,35 199,91 Sönmez Filament 35,58 1,14 629,10 Sönmez Pamuklu 16,00 -0,50 225,20 Sumaş Suni Tahta 42,58 9,97 333,92 Şeker Fin. Kir. 4,22 -0,24 -11,72 Şekerbank 1,51 2,03 38,50 Şişe Cam 7,03 -0,71 38,10 Şok Marketler 12,04 1,26 11,90 T. Halk Bankası 5,31 -0,38 -10,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 64,70 -1,75 48,39 T.S.K.B. 2,61 9,66 115,70 T.Tuborg 17,52 -0,74 47,23 Taç Tarım Ürünleri 12,00 -9,37 284,62 Tat Gıda 10,99 -0,72 80,64 TAV Havalimanları 19,39 3,41 -28,62 Taze Kuru Gıda 265,50 -8,26 3567,13 Tek-Art Turizm 1,83 3,39 45,24 Tekfen Holding 15,63 3,17 -13,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,24 -0,96 120,00 Temapol Polimer Plastik 10,37 0,39 98,66 TGS Dış Ticaret 9,48 3,38 103,00 Tofaş Oto. Fab. 29,80 1,71 27,88 Torunlar GMYO 3,70 -0,27 34,55 Trabzon Liman 32,40 -1,34 209,34 Trabzonspor Sportif 4,34 -0,91 101,86 Trend GMYO 10,78 -9,64 390,00 TSKB GMYO 3,77 1,07 294,77 Tuğçelik 7,28 -2,02 84,30 Tukaş 10,81 0,56 -12,47 Turcas Petrol 4,97 -0,60 86,14 Turkcell 15,77 -0,50 14,28 Tümosan Motor ve Traktör 11,29 -1,14 76,13 Tüpraş 90,10 2,56 -28,94 Türk Hava Yolları 11,83 0,77 -18,19 Türk Prysmian Kablo 13,67 -2,36 429,74 Türk Telekom 7,78 -0,64 7,82 Türk Traktör 146,00 1,32 175,94 Türker Proje Gayrimenkul 98,20 9,97 133,81 Türkiye Sigorta 5,85 -0,85 168,62 Ufuk Yatırım 11,69 4,84 353,10 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 -2,90 294,91 Ulusoy Elektrik 48,36 -1,83 81,80 Ulusoy Un Sanayi 11,77 -0,93 208,12 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,45 0,82 101,90 Utopya Turizm 24,90 4,80 406,10 Uzertaş Boya 26,00 -3,70 1071,17 Ülker Bisküvi 22,62 -1,99 1,16 Vakıf Fin. Kir. 3,90 -0,76 84,18 Vakıf GMYO 3,88 -3,00 124,15 Vakıf Yat. Ort. 7,83 -1,01 329,95 Vakıflar Bankası 4,65 -0,21 -15,61 Vakko Tekstil 6,12 -0,16 34,80 Vanet Gıda 8,50 -4,92 494,41 Verusa Holding 44,70 -0,09 140,96 Verusaturk Girisim 9,54 0,42 81,41 Vestel 20,04 0,40 58,80 Vestel Beyaz Eşya 35,00 -0,96 65,89 Viking Kağıt 6,30 -0,63 236,90 Yapı Kredi Koray GMYO 4,74 0,85 95,87 Yapı ve Kredi Bank. 2,97 1,02 19,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,78 -2,98 535,86 Yataş 11,86 4,40 61,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,92 -0,51 143,48 Yeni Gimat GMYO 12,85 2,96 7,34 Yeşil GMYO 1,17 1,74 82,81 Yeşil Yapı 1,42 1,43 115,15 Yeşil Yatırım Holding 70,80 9,94 530,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.800,00 1,31 470,46 Yonga Mobilya 31,00 -1,46 235,77 Yükselen Çelik 7,10 -0,42 131,65 Yünsa 13,57 0,30 34,79 Zorlu Enerji 2,71 0,00 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak