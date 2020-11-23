Borsada günlük işlemler (2)
23.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:51
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.749,90
|-1,81
|35,02
|İş Bankası (C)
|6,49
|-4,84
|1,25
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,81
|-0,78
|0,26
|İş Girişim
|16,26
|0,43
|327,89
|İş GMYO
|2,08
|4,00
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|12,78
|-2,29
|217,38
|İş Yat. Ort.
|3,19
|-0,93
|97,97
|İşbir Holding
|3.250,00
|3,67
|655,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-1,69
|87,10
|İttifak Holding
|2,26
|-0,44
|73,33
|İz Hayvancılık Tarım
|15,43
|9,98
|489,72
|İzmir Demir Çelik
|19,70
|2,60
|140,54
|İzmir Fırça
|6,35
|-3,79
|252,78
|Jantsa Jant Sanayi
|220,90
|4,84
|315,32
|Kafein Yazılım
|17,60
|-1,18
|58,47
|Kaplamin
|25,66
|-9,96
|362,34
|Kardemir (A)
|4,82
|0,84
|81,89
|Kardemir (B)
|4,25
|5,72
|60,98
|Kardemir (D)
|4,82
|0,21
|81,20
|Karel Elektronik
|17,15
|-0,87
|18,03
|Karsan Otomotiv
|2,97
|-0,34
|87,97
|Karsu Tekstil
|6,96
|0,72
|114,81
|Kartonsan
|2.965,40
|8,84
|667,56
|Katmerciler Ekipman
|3,26
|-1,21
|113,26
|Kent Gıda
|518,00
|9,84
|2130,69
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|-2,10
|114,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,97
|8,99
|76,36
|Kiler GMYO
|2,53
|7,20
|136,68
|Klimasan Klima
|20,62
|9,97
|-2,80
|Koç Holding
|19,12
|-1,95
|-4,44
|Konfrut Gıda
|15,94
|-3,04
|103,84
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,40
|-2,25
|Konya Çimento
|1.078,40
|10,00
|297,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,80
|7,98
|8,53
|Koza Altın
|78,65
|-1,38
|6,21
|Koza Madencilik
|13,80
|0,80
|37,59
|Körfez GMYO
|6,80
|1,49
|184,52
|Kristal Kola
|2,58
|9,32
|70,86
|Kron Telekomünikasyon
|25,92
|-0,61
|103,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,00
|-7,20
|602,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,86
|109,58
|Kütahya Porselen
|39,18
|-2,15
|491,84
|Lider Faktoring
|3,19
|-3,33
|73,84
|Link Bilgisayar
|48,02
|-3,03
|166,95
|Logo Yazılım
|99,15
|0,30
|63,08
|Lokman Hekim Sağlık
|11,16
|-0,62
|94,58
|Lüks Kadife
|28,40
|-0,91
|228,70
|Makina Takım
|2,84
|-1,39
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|7,20
|-9,89
|510,17
|Marmaris Altınyunus
|91,00
|3,06
|28,17
|Marshall
|376,50
|4,50
|691,96
|Martı GMYO
|3,35
|1,21
|231,68
|Martı Otel
|2,53
|-2,69
|178,02
|Mavi Giyim
|47,28
|2,07
|-18,34
|Mazhar Zorlu Holding
|17,99
|-0,06
|48,80
|Mega Polietilen
|11,03
|0,27
|769,56
|Menderes Tekstil
|3,22
|-2,13
|145,80
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,20
|2,41
|271,40
|Merko Gıda
|13,20
|10,00
|1157,14
|Metemtur Otelcilik
|12,15
|1,25
|582,58
|Metro Holding
|2,19
|0,92
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,22
|-1,23
|64,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,58
|9,79
|-51,62
|Migros Ticaret
|40,24
|-1,08
|66,14
|Milpa
|5,04
|-2,14
|130,14
|Mistral GMYO
|4,36
|-1,13
|132,34
|MLP Sağlık
|19,02
|-0,83
|18,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|6,97
|478,95
|Mondi Tire Kutsan
|6,53
|-1,21
|57,73
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,72
|-1,81
|165,09
|Net Holding
|3,23
|0,00
|24,23
|Netaş Telekom.
|20,16
|-1,18
|54,36
|Niğbaş Niğde Beton
|71,00
|7,58
|1045,16
|Nuh Çimento
|36,58
|-1,56
|233,00
|Nurol GMYO
|6,96
|0,58
|94,96
|Odaş Elektrik
|3,53
|0,00
|144,17
|Olmuksan-IP
|7,86
|9,93
|206,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,23
|-0,96
|45,77
|Orma Orman Mahsulleri
|13,81
|5,10
|400,36
|Osmanlı Menkul
|21,00
|-2,14
|403,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,33
|0,70
|157,74
|Otokar
|215,10
|5,39
|46,29
|Oyak Çimento
|8,00
|-0,74
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,47
|-0,46
|180,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|-1,88
|69,32
|Özak GMYO
|4,33
|2,12
|68,48
|Özbal Çelik Boru
|7,10
|-0,70
|340,48
|Özderici GMYO
|2,33
|0,00
|48,41
|Özerden Plastik
|8,78
|-5,49
|285,09
|Panora GMYO
|7,27
|9,98
|29,78
|Papilon Savunma
|22,34
|-3,87
|189,89
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|-1,54
|68,20
|Parsan
|20,88
|3,47
|23,26
|Pegasus
|55,75
|0,09
|-35,47
|Peker GMYO
|2,44
|-2,40
|169,80
|Penguen Gıda
|5,49
|-3,00
|499,74
|Pera GMYO
|2,62
|2,34
|178,72
|Pergamon Dış Ticaret
|16,13
|-0,43
|108,46
|Petkim
|3,92
|-2,97
|23,46
|Petrokent Turizm
|919,90
|8,61
|618,11
|Pınar Et ve Un
|23,50
|-0,25
|158,54
|Pınar Su
|7,70
|1,05
|231,90
|Pınar Süt
|20,22
|-0,69
|60,35
|Plastikkart
|11,46
|-1,12
|23,62
|Polisan Holding
|3,91
|0,26
|29,57
|Politeknik Metal
|352,00
|10,00
|362,72
|Prizma Press Matbaacılık
|5,85
|-2,66
|36,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,90
|1,48
|0,62
|QNB Finansbank
|69,25
|1,02
|84,67
|Ral Yatırım Holding
|4,91
|-0,81
|87,09
|Ray Sigorta
|25,62
|9,77
|649,12
|Reysaş GMYO
|4,89
|1,66
|6,54
|Reysaş Lojistik
|9,00
|5,26
|105,48
|Rhea Girişim
|3,35
|5,02
|181,51
|Rodrigo Tekstil
|11,64
|9,92
|543,09
|Royal Halı
|4,10
|2,76
|199,27
|RTA Laboratuvarları
|47,92
|9,96
|1965,52
|Sabancı Holding
|10,49
|-2,96
|15,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,58
|9,97
|431,19
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-1,39
|20,99
|Sanifoam Sünger
|16,99
|0,71
|239,80
|Sanko Pazarlama
|7,39
|-1,34
|1,43
|Saray Matbaacılık
|7,70
|2,53
|495,62
|Sarkuysan
|7,00
|0,43
|120,30
|Sasa Polyester
|17,29
|0,58
|123,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,35
|-1,76
|272,77
|Sekuro Plastik
|12,10
|-5,47
|125,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,51
|0,32
|59,44
|Selçuk Gıda
|4,00
|-2,20
|271,15
|Senkron Güvenlik
|4,57
|9,86
|67,40
|Serve Film Prodüksiyon
|17,45
|5,76
|997,48
|Servet GMYO
|57,00
|-3,39
|570,59
|Seyitler Kimya
|16,42
|-3,41
|141,83
|Silverline Endüstri
|4,25
|-0,93
|96,76
|Sinpaş GMYO
|3,89
|-2,99
|235,34
|Smartiks Yazılım
|7,57
|-0,79
|-22,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,40
|2,01
|534,39
|Söktaş
|5,17
|-3,54
|204,03
|Sönmez Filament
|35,18
|1,74
|620,90
|Sönmez Pamuklu
|16,08
|0,56
|226,83
|Sumaş Suni Tahta
|38,72
|10,00
|294,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|-0,70
|-11,51
|Şekerbank
|1,48
|-1,99
|35,75
|Şişe Cam
|7,08
|0,85
|39,09
|Şok Marketler
|11,89
|-1,57
|10,50
|T. Halk Bankası
|5,33
|-1,66
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,85
|3,86
|51,03
|T.S.K.B.
|2,38
|7,21
|96,69
|T.Tuborg
|17,65
|-0,73
|48,32
|Taç Tarım Ürünleri
|13,24
|9,97
|324,36
|Tat Gıda
|11,07
|-0,98
|81,96
|TAV Havalimanları
|18,75
|1,68
|-30,98
|Taze Kuru Gıda
|289,40
|-6,89
|3897,24
|Tek-Art Turizm
|1,77
|0,00
|40,48
|Tekfen Holding
|15,15
|1,61
|-16,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,33
|1,52
|122,14
|Temapol Polimer Plastik
|10,33
|0,29
|97,89
|TGS Dış Ticaret
|9,17
|-0,22
|96,36
|Tofaş Oto. Fab.
|29,30
|0,27
|25,74
|Torunlar GMYO
|3,71
|3,06
|34,91
|Trabzon Liman
|32,84
|1,36
|213,54
|Trabzonspor Sportif
|4,38
|-3,10
|103,72
|Trend GMYO
|11,93
|-9,96
|442,27
|TSKB GMYO
|3,73
|4,78
|290,58
|Tuğçelik
|7,43
|-1,07
|88,10
|Tukaş
|10,75
|-1,10
|-12,96
|Turcas Petrol
|5,00
|1,01
|87,27
|Turkcell
|15,85
|-1,55
|14,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,42
|0,53
|78,16
|Tüpraş
|87,85
|-1,40
|-30,72
|Türk Hava Yolları
|11,74
|-1,18
|-18,81
|Türk Prysmian Kablo
|14,00
|6,95
|442,53
|Türk Telekom
|7,83
|-3,33
|8,52
|Türk Traktör
|144,10
|-0,14
|172,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|89,30
|7,40
|112,62
|Türkiye Sigorta
|5,90
|-1,99
|170,92
|Ufuk Yatırım
|11,15
|-6,22
|332,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|-0,79
|306,71
|Ulusoy Elektrik
|49,26
|-0,61
|85,19
|Ulusoy Un Sanayi
|11,88
|-0,42
|210,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,43
|-3,57
|100,25
|Utopya Turizm
|23,76
|2,41
|382,93
|Uzertaş Boya
|27,00
|-6,83
|1116,22
|Ülker Bisküvi
|23,08
|2,58
|3,22
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|-2,48
|85,60
|Vakıf GMYO
|4,00
|3,90
|131,08
|Vakıf Yat. Ort.
|7,91
|0,51
|334,34
|Vakıflar Bankası
|4,66
|-4,12
|-15,43
|Vakko Tekstil
|6,13
|-2,85
|35,02
|Vanet Gıda
|8,94
|-1,65
|525,17
|Verusa Holding
|44,74
|-2,27
|141,18
|Verusaturk Girisim
|9,50
|1,82
|80,65
|Vestel
|19,96
|-0,20
|58,16
|Vestel Beyaz Eşya
|35,34
|4,12
|67,50
|Viking Kağıt
|6,34
|1,77
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,70
|-2,08
|94,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|-4,85
|18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,00
|7,89
|555,36
|Yataş
|11,36
|1,52
|54,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,94
|0,77
|144,72
|Yeni Gimat GMYO
|12,48
|-1,81
|4,25
|Yeşil GMYO
|1,15
|2,68
|79,69
|Yeşil Yapı
|1,40
|0,72
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|64,40
|9,99
|473,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.583,00
|-2,45
|463,09
|Yonga Mobilya
|31,46
|-1,63
|240,75
|Yükselen Çelik
|7,13
|1,28
|132,63
|Yünsa
|13,53
|-0,88
|34,39
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,00
|66,26
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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