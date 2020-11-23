Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.749,90 -1,81 35,02 İş Bankası (C) 6,49 -4,84 1,25 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,81 -0,78 0,26 İş Girişim 16,26 0,43 327,89 İş GMYO 2,08 4,00 18,18 İş Y. Men. Değ. 12,78 -2,29 217,38 İş Yat. Ort. 3,19 -0,93 97,97 İşbir Holding 3.250,00 3,67 655,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -1,69 87,10 İttifak Holding 2,26 -0,44 73,33 İz Hayvancılık Tarım 15,43 9,98 489,72 İzmir Demir Çelik 19,70 2,60 140,54 İzmir Fırça 6,35 -3,79 252,78 Jantsa Jant Sanayi 220,90 4,84 315,32 Kafein Yazılım 17,60 -1,18 58,47 Kaplamin 25,66 -9,96 362,34 Kardemir (A) 4,82 0,84 81,89 Kardemir (B) 4,25 5,72 60,98 Kardemir (D) 4,82 0,21 81,20 Karel Elektronik 17,15 -0,87 18,03 Karsan Otomotiv 2,97 -0,34 87,97 Karsu Tekstil 6,96 0,72 114,81 Kartonsan 2.965,40 8,84 667,56 Katmerciler Ekipman 3,26 -1,21 113,26 Kent Gıda 518,00 9,84 2130,69 Kerevitaş Gıda 7,00 -2,10 114,72 Kervansaray Yat. Holding 0,97 8,99 76,36 Kiler GMYO 2,53 7,20 136,68 Klimasan Klima 20,62 9,97 -2,80 Koç Holding 19,12 -1,95 -4,44 Konfrut Gıda 15,94 -3,04 103,84 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,40 -2,25 Konya Çimento 1.078,40 10,00 297,49 Kordsa Teknik Tekstil 13,80 7,98 8,53 Koza Altın 78,65 -1,38 6,21 Koza Madencilik 13,80 0,80 37,59 Körfez GMYO 6,80 1,49 184,52 Kristal Kola 2,58 9,32 70,86 Kron Telekomünikasyon 25,92 -0,61 103,77 Kuştur Kuşadası Turizm 165,00 -7,20 602,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,86 109,58 Kütahya Porselen 39,18 -2,15 491,84 Lider Faktoring 3,19 -3,33 73,84 Link Bilgisayar 48,02 -3,03 166,95 Logo Yazılım 99,15 0,30 63,08 Lokman Hekim Sağlık 11,16 -0,62 94,58 Lüks Kadife 28,40 -0,91 228,70 Makina Takım 2,84 -1,39 51,06 Marka Yatırım Holding 7,20 -9,89 510,17 Marmaris Altınyunus 91,00 3,06 28,17 Marshall 376,50 4,50 691,96 Martı GMYO 3,35 1,21 231,68 Martı Otel 2,53 -2,69 178,02 Mavi Giyim 47,28 2,07 -18,34 Mazhar Zorlu Holding 17,99 -0,06 48,80 Mega Polietilen 11,03 0,27 769,56 Menderes Tekstil 3,22 -2,13 145,80 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 72,20 2,41 271,40 Merko Gıda 13,20 10,00 1157,14 Metemtur Otelcilik 12,15 1,25 582,58 Metro Holding 2,19 0,92 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,22 -1,23 64,29 Metro Yatırım Ortaklığı 2,58 9,79 -51,62 Migros Ticaret 40,24 -1,08 66,14 Milpa 5,04 -2,14 130,14 Mistral GMYO 4,36 -1,13 132,34 MLP Sağlık 19,02 -0,83 18,87 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 6,97 478,95 Mondi Tire Kutsan 6,53 -1,21 57,73 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,72 -1,81 165,09 Net Holding 3,23 0,00 24,23 Netaş Telekom. 20,16 -1,18 54,36 Niğbaş Niğde Beton 71,00 7,58 1045,16 Nuh Çimento 36,58 -1,56 233,00 Nurol GMYO 6,96 0,58 94,96 Odaş Elektrik 3,53 0,00 144,17 Olmuksan-IP 7,86 9,93 206,92 Orge Enerji Elektrik 7,23 -0,96 45,77 Orma Orman Mahsulleri 13,81 5,10 400,36 Osmanlı Menkul 21,00 -2,14 403,44 Ostim Endüstriyel Yat 4,33 0,70 157,74 Otokar 215,10 5,39 46,29 Oyak Çimento 8,00 -0,74 45,52 Oyak Yat. Ort. 6,47 -0,46 180,25 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 -1,88 69,32 Özak GMYO 4,33 2,12 68,48 Özbal Çelik Boru 7,10 -0,70 340,48 Özderici GMYO 2,33 0,00 48,41 Özerden Plastik 8,78 -5,49 285,09 Panora GMYO 7,27 9,98 29,78 Papilon Savunma 22,34 -3,87 189,89 Park Elek.Madencilik 5,13 -1,54 68,20 Parsan 20,88 3,47 23,26 Pegasus 55,75 0,09 -35,47 Peker GMYO 2,44 -2,40 169,80 Penguen Gıda 5,49 -3,00 499,74 Pera GMYO 2,62 2,34 178,72 Pergamon Dış Ticaret 16,13 -0,43 108,46 Petkim 3,92 -2,97 23,46 Petrokent Turizm 919,90 8,61 618,11 Pınar Et ve Un 23,50 -0,25 158,54 Pınar Su 7,70 1,05 231,90 Pınar Süt 20,22 -0,69 60,35 Plastikkart 11,46 -1,12 23,62 Polisan Holding 3,91 0,26 29,57 Politeknik Metal 352,00 10,00 362,72 Prizma Press Matbaacılık 5,85 -2,66 36,05 QNB Finans Fin. Kir. 129,90 1,48 0,62 QNB Finansbank 69,25 1,02 84,67 Ral Yatırım Holding 4,91 -0,81 87,09 Ray Sigorta 25,62 9,77 649,12 Reysaş GMYO 4,89 1,66 6,54 Reysaş Lojistik 9,00 5,26 105,48 Rhea Girişim 3,35 5,02 181,51 Rodrigo Tekstil 11,64 9,92 543,09 Royal Halı 4,10 2,76 199,27 RTA Laboratuvarları 47,92 9,96 1965,52 Sabancı Holding 10,49 -2,96 15,03 Safkar Ege Soğutmacılık 11,58 9,97 431,19 Sanel Mühendislik 3,55 -1,39 20,99 Sanifoam Sünger 16,99 0,71 239,80 Sanko Pazarlama 7,39 -1,34 1,43 Saray Matbaacılık 7,70 2,53 495,62 Sarkuysan 7,00 0,43 120,30 Sasa Polyester 17,29 0,58 123,67 Say Yenilenebilir Enerji 8,35 -1,76 272,77 Sekuro Plastik 12,10 -5,47 125,75 Selçuk Ecza Deposu 9,51 0,32 59,44 Selçuk Gıda 4,00 -2,20 271,15 Senkron Güvenlik 4,57 9,86 67,40 Serve Film Prodüksiyon 17,45 5,76 997,48 Servet GMYO 57,00 -3,39 570,59 Seyitler Kimya 16,42 -3,41 141,83 Silverline Endüstri 4,25 -0,93 96,76 Sinpaş GMYO 3,89 -2,99 235,34 Smartiks Yazılım 7,57 -0,79 -22,83 Sodaş Sodyum Sanayii 24,40 2,01 534,39 Söktaş 5,17 -3,54 204,03 Sönmez Filament 35,18 1,74 620,90 Sönmez Pamuklu 16,08 0,56 226,83 Sumaş Suni Tahta 38,72 10,00 294,58 Şeker Fin. Kir. 4,23 -0,70 -11,51 Şekerbank 1,48 -1,99 35,75 Şişe Cam 7,08 0,85 39,09 Şok Marketler 11,89 -1,57 10,50 T. Halk Bankası 5,33 -1,66 -9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,85 3,86 51,03 T.S.K.B. 2,38 7,21 96,69 T.Tuborg 17,65 -0,73 48,32 Taç Tarım Ürünleri 13,24 9,97 324,36 Tat Gıda 11,07 -0,98 81,96 TAV Havalimanları 18,75 1,68 -30,98 Taze Kuru Gıda 289,40 -6,89 3897,24 Tek-Art Turizm 1,77 0,00 40,48 Tekfen Holding 15,15 1,61 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,33 1,52 122,14 Temapol Polimer Plastik 10,33 0,29 97,89 TGS Dış Ticaret 9,17 -0,22 96,36 Tofaş Oto. Fab. 29,30 0,27 25,74 Torunlar GMYO 3,71 3,06 34,91 Trabzon Liman 32,84 1,36 213,54 Trabzonspor Sportif 4,38 -3,10 103,72 Trend GMYO 11,93 -9,96 442,27 TSKB GMYO 3,73 4,78 290,58 Tuğçelik 7,43 -1,07 88,10 Tukaş 10,75 -1,10 -12,96 Turcas Petrol 5,00 1,01 87,27 Turkcell 15,85 -1,55 14,86 Tümosan Motor ve Traktör 11,42 0,53 78,16 Tüpraş 87,85 -1,40 -30,72 Türk Hava Yolları 11,74 -1,18 -18,81 Türk Prysmian Kablo 14,00 6,95 442,53 Türk Telekom 7,83 -3,33 8,52 Türk Traktör 144,10 -0,14 172,35 Türker Proje Gayrimenkul 89,30 7,40 112,62 Türkiye Sigorta 5,90 -1,99 170,92 Ufuk Yatırım 11,15 -6,22 332,17 Ulaşlar Turizm Yat. 3,79 -0,79 306,71 Ulusoy Elektrik 49,26 -0,61 85,19 Ulusoy Un Sanayi 11,88 -0,42 210,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,43 -3,57 100,25 Utopya Turizm 23,76 2,41 382,93 Uzertaş Boya 27,00 -6,83 1116,22 Ülker Bisküvi 23,08 2,58 3,22 Vakıf Fin. Kir. 3,93 -2,48 85,60 Vakıf GMYO 4,00 3,90 131,08 Vakıf Yat. Ort. 7,91 0,51 334,34 Vakıflar Bankası 4,66 -4,12 -15,43 Vakko Tekstil 6,13 -2,85 35,02 Vanet Gıda 8,94 -1,65 525,17 Verusa Holding 44,74 -2,27 141,18 Verusaturk Girisim 9,50 1,82 80,65 Vestel 19,96 -0,20 58,16 Vestel Beyaz Eşya 35,34 4,12 67,50 Viking Kağıt 6,34 1,77 239,04 Yapı Kredi Koray GMYO 4,70 -2,08 94,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,94 -4,85 18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,00 7,89 555,36 Yataş 11,36 1,52 54,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,94 0,77 144,72 Yeni Gimat GMYO 12,48 -1,81 4,25 Yeşil GMYO 1,15 2,68 79,69 Yeşil Yapı 1,40 0,72 112,12 Yeşil Yatırım Holding 64,40 9,99 473,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.583,00 -2,45 463,09 Yonga Mobilya 31,46 -1,63 240,75 Yükselen Çelik 7,13 1,28 132,63 Yünsa 13,53 -0,88 34,39 Zorlu Enerji 2,71 0,00 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi