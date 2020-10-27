Borsada günlük işlemler (2)
27.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.610,10
|0,00
|34,56
|İş Bankası (C)
|5,26
|3,14
|-17,94
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,66
|2,52
|-3,68
|İş Girişim
|14,95
|2,40
|293,42
|İş GMYO
|1,96
|5,38
|11,36
|İş Y. Men. Değ.
|10,38
|0,00
|157,78
|İş Yat. Ort.
|2,97
|1,02
|84,32
|İşbir Holding
|2.791,60
|4,01
|549,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,20
|2,56
|93,55
|İttifak Holding
|3,08
|9,90
|142,55
|İz Hayvancılık Tarım
|7,70
|2,12
|194,29
|İzmir Demir Çelik
|19,65
|-2,14
|139,93
|İzmir Fırça
|6,77
|-9,97
|276,11
|Jantsa Jant Sanayi
|182,00
|5,88
|242,18
|Kafein Yazılım
|16,95
|3,10
|52,62
|Kaplamin
|24,04
|-9,96
|333,15
|Kardemir (A)
|5,34
|1,71
|101,51
|Kardemir (B)
|3,58
|1,70
|35,61
|Kardemir (D)
|3,28
|-1,50
|23,31
|Karel Elektronik
|17,55
|1,45
|20,78
|Karsan Otomotiv
|2,89
|2,85
|82,91
|Karsu Tekstil
|5,92
|1,20
|82,72
|Kartonsan
|1.498,20
|10,00
|287,79
|Katmerciler Ekipman
|3,32
|2,79
|117,18
|Kent Gıda
|302,00
|7,36
|1200,52
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|4,42
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|-9,40
|92,73
|Kiler GMYO
|12,14
|9,96
|220,32
|Klimasan Klima
|14,10
|0,79
|-33,53
|Koç Holding
|14,62
|0,76
|-26,93
|Konfrut Gıda
|14,95
|-3,17
|91,18
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|13,39
|9,93
|Konya Çimento
|726,50
|-3,03
|167,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|0,44
|-11,13
|Koza Altın
|79,45
|1,15
|7,29
|Koza Madencilik
|12,97
|0,78
|29,31
|Körfez GMYO
|5,95
|3,84
|148,95
|Kristal Kola
|2,46
|7,42
|62,91
|Kron Telekomünikasyon
|26,50
|5,33
|108,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|105,00
|-9,95
|347,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|1,31
|106,90
|Kütahya Porselen
|27,78
|2,21
|319,64
|Lider Faktoring
|3,38
|9,74
|84,20
|Link Bilgisayar
|53,30
|9,94
|196,30
|Logo Yazılım
|100,10
|-0,30
|64,64
|Lokman Hekim Sağlık
|12,14
|-5,75
|111,66
|Lüks Kadife
|30,70
|-2,54
|255,32
|Makina Takım
|3,00
|-0,33
|59,57
|Marka Yatırım Holding
|3,17
|-4,52
|168,64
|Marmaris Altınyunus
|82,20
|3,79
|15,77
|Marshall
|294,70
|1,62
|519,90
|Martı GMYO
|3,27
|9,73
|223,76
|Martı Otel
|2,07
|9,52
|127,47
|Mavi Giyim
|39,76
|-0,05
|-31,33
|Mazhar Zorlu Holding
|18,95
|7,67
|56,74
|Mega Polietilen
|11,68
|9,98
|820,81
|Menderes Tekstil
|3,14
|0,96
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|68,40
|0,00
|251,85
|Merko Gıda
|14,04
|9,95
|1237,14
|Metemtur Otelcilik
|9,70
|1,04
|444,94
|Metro Holding
|2,23
|3,72
|61,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,44
|-2,82
|75,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,86
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,90
|-2,48
|68,87
|Milpa
|5,11
|4,71
|133,33
|Mistral GMYO
|4,19
|-0,71
|123,28
|MLP Sağlık
|17,88
|-3,97
|11,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,01
|-9,90
|427,19
|Mondi Tire Kutsan
|6,53
|1,71
|57,73
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,26
|2,86
|177,20
|Net Holding
|3,10
|4,73
|19,23
|Netaş Telekom.
|21,08
|2,73
|61,41
|Niğbaş Niğde Beton
|41,20
|-0,87
|564,52
|Nuh Çimento
|30,20
|-4,67
|174,92
|Nurol GMYO
|6,20
|0,00
|73,67
|Odaş Elektrik
|3,14
|8,28
|117,19
|Olmuksan-IP
|8,99
|-2,92
|251,04
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|2,86
|45,16
|Orma Orman Mahsulleri
|12,98
|3,34
|370,29
|Osmanlı Menkul
|22,00
|10,00
|427,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|1,28
|135,12
|Otokar
|169,40
|7,90
|15,21
|Oyak Çimento
|7,62
|0,26
|38,60
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|6,54
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,21
|57,02
|Özak GMYO
|4,19
|2,20
|63,04
|Özbal Çelik Boru
|5,97
|-1,81
|270,38
|Özderici GMYO
|2,23
|0,90
|42,04
|Özerden Plastik
|8,24
|-9,95
|261,40
|Panora GMYO
|5,95
|2,59
|6,22
|Papilon Savunma
|18,30
|7,65
|137,47
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,64
|55,08
|Parsan
|18,85
|1,45
|11,28
|Pegasus
|42,50
|-0,93
|-50,81
|Peker GMYO
|2,59
|4,02
|186,39
|Penguen Gıda
|5,24
|5,43
|472,43
|Pera GMYO
|2,67
|4,30
|184,04
|Pergamon Dış Ticaret
|15,73
|6,28
|103,29
|Petkim
|4,19
|6,62
|9,97
|Petrokent Turizm
|703,50
|9,99
|449,18
|Pınar Et ve Un
|24,30
|0,25
|167,34
|Pınar Su
|7,79
|-6,37
|235,78
|Pınar Süt
|20,60
|0,00
|63,37
|Plastikkart
|10,85
|0,00
|17,04
|Polisan Holding
|3,70
|0,27
|22,61
|Politeknik Metal
|380,70
|-10,00
|400,45
|Prizma Press Matbaacılık
|6,02
|0,00
|40,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.224,30
|0,33
|10,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,80
|1,41
|0,54
|QNB Finansbank
|69,45
|2,13
|85,20
|Ral Yatırım Holding
|4,97
|3,33
|89,37
|Ray Sigorta
|22,68
|9,99
|563,16
|Reysaş GMYO
|4,60
|2,22
|0,22
|Reysaş Lojistik
|6,51
|-1,21
|48,63
|Rhea Girişim
|3,07
|0,66
|157,98
|Rodrigo Tekstil
|9,60
|6,67
|430,39
|Royal Halı
|3,99
|9,92
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|47,80
|-3,47
|1960,34
|Sabancı Holding
|8,18
|0,62
|-10,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,25
|-0,38
|140,83
|Sanel Mühendislik
|3,49
|1,75
|18,95
|Sanifoam Sünger
|11,68
|-9,46
|133,60
|Sanko Pazarlama
|7,48
|2,33
|2,66
|Saray Matbaacılık
|5,29
|4,96
|309,20
|Sarkuysan
|6,70
|1,52
|110,86
|Sasa Polyester
|16,52
|2,23
|113,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,75
|-1,52
|245,98
|Sekuro Plastik
|9,80
|-1,01
|82,84
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|-1,87
|58,26
|Selçuk Gıda
|3,83
|0,79
|255,38
|Senkron Güvenlik
|3,28
|9,70
|20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|14,80
|9,96
|830,82
|Servet GMYO
|36,40
|1,34
|328,24
|Seyitler Kimya
|12,60
|0,64
|85,57
|Silverline Endüstri
|4,26
|2,16
|97,22
|Sinpaş GMYO
|2,70
|5,88
|132,76
|Smartiks Yazılım
|7,88
|0,51
|-19,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,36
|-9,25
|481,35
|Söktaş
|4,89
|0,82
|187,56
|Sönmez Filament
|23,96
|3,36
|390,98
|Sönmez Pamuklu
|14,81
|0,41
|201,02
|Sumaş Suni Tahta
|32,90
|-0,30
|235,27
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|0,00
|-9,41
|Şekerbank
|1,88
|9,94
|43,51
|Şişe Cam
|6,44
|2,22
|26,51
|Şok Marketler
|12,15
|-2,64
|12,92
|T. Halk Bankası
|4,85
|0,62
|-17,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|71,50
|10,00
|63,99
|T.S.K.B.
|2,11
|9,90
|74,38
|T.Tuborg
|16,88
|2,30
|41,85
|Taç Tarım Ürünleri
|10,81
|-4,76
|246,47
|Tat Gıda
|11,10
|-1,25
|82,45
|TAV Havalimanları
|14,32
|-1,45
|-47,28
|Taze Kuru Gıda
|255,80
|-3,65
|3433,15
|Tek-Art Turizm
|1,72
|0,58
|36,51
|Tekfen Holding
|13,92
|1,16
|-23,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,76
|-0,68
|108,57
|Temapol Polimer Plastik
|9,29
|1,20
|77,97
|TGS Dış Ticaret
|9,20
|2,22
|97,00
|Tofaş Oto. Fab.
|26,36
|-4,70
|13,12
|Torunlar GMYO
|3,71
|0,82
|34,91
|Trabzon Liman
|31,22
|3,72
|198,08
|Trabzonspor Sportif
|4,05
|4,65
|88,37
|Trend GMYO
|9,12
|-9,88
|314,55
|TSKB GMYO
|3,33
|3,10
|248,70
|Tuğçelik
|7,86
|-3,91
|98,99
|Tukaş
|10,21
|0,10
|-17,33
|Turcas Petrol
|4,52
|5,61
|69,29
|Turkcell
|15,52
|-0,64
|12,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,02
|-2,05
|56,32
|Tüpraş
|77,70
|1,90
|-38,72
|Türk Hava Yolları
|9,48
|-2,17
|-34,44
|Türk Prysmian Kablo
|12,36
|6,74
|378,98
|Türk Telekom
|6,77
|-1,31
|-6,17
|Türk Traktör
|116,00
|-1,19
|119,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,75
|-0,37
|92,26
|Türkiye Sigorta
|5,73
|4,56
|163,11
|Ufuk Yatırım
|12,87
|0,00
|398,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|5,77
|313,15
|Ulusoy Elektrik
|49,20
|1,07
|84,96
|Ulusoy Un Sanayi
|11,75
|-2,49
|207,59
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,17
|-1,36
|78,83
|Utopya Turizm
|24,00
|-2,60
|387,80
|Uzertaş Boya
|45,64
|-9,98
|1955,86
|Ülker Bisküvi
|21,44
|-3,51
|-4,11
|Vakıf Fin. Kir.
|3,71
|-0,27
|75,21
|Vakıf GMYO
|3,70
|0,27
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,79
|-0,38
|327,75
|Vakıflar Bankası
|3,92
|1,82
|-28,86
|Vakko Tekstil
|5,59
|-2,10
|23,13
|Vanet Gıda
|6,70
|-7,33
|368,53
|Verusa Holding
|39,80
|2,68
|114,55
|Verusaturk Girisim
|8,16
|2,51
|55,17
|Vestel
|18,02
|-0,72
|42,79
|Vestel Beyaz Eşya
|33,84
|-0,24
|60,39
|Viking Kağıt
|6,91
|-1,85
|269,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,01
|-0,74
|65,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|3,35
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,06
|-9,99
|476,40
|Yataş
|9,32
|4,72
|26,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|7,86
|147,20
|Yeni Gimat GMYO
|13,09
|0,38
|9,35
|Yeşil GMYO
|1,08
|2,86
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,24
|1,64
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|39,90
|8,13
|255,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.069,80
|10,00
|411,71
|Yonga Mobilya
|33,50
|8,84
|262,85
|Yükselen Çelik
|6,62
|0,46
|115,99
|Yünsa
|12,82
|-1,84
|27,34
|Zorlu Enerji
|2,63
|4,78
|61,35
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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