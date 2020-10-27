Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.610,10 0,00 34,56 İş Bankası (C) 5,26 3,14 -17,94 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,66 2,52 -3,68 İş Girişim 14,95 2,40 293,42 İş GMYO 1,96 5,38 11,36 İş Y. Men. Değ. 10,38 0,00 157,78 İş Yat. Ort. 2,97 1,02 84,32 İşbir Holding 2.791,60 4,01 549,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,20 2,56 93,55 İttifak Holding 3,08 9,90 142,55 İz Hayvancılık Tarım 7,70 2,12 194,29 İzmir Demir Çelik 19,65 -2,14 139,93 İzmir Fırça 6,77 -9,97 276,11 Jantsa Jant Sanayi 182,00 5,88 242,18 Kafein Yazılım 16,95 3,10 52,62 Kaplamin 24,04 -9,96 333,15 Kardemir (A) 5,34 1,71 101,51 Kardemir (B) 3,58 1,70 35,61 Kardemir (D) 3,28 -1,50 23,31 Karel Elektronik 17,55 1,45 20,78 Karsan Otomotiv 2,89 2,85 82,91 Karsu Tekstil 5,92 1,20 82,72 Kartonsan 1.498,20 10,00 287,79 Katmerciler Ekipman 3,32 2,79 117,18 Kent Gıda 302,00 7,36 1200,52 Kerevitaş Gıda 6,62 4,42 103,07 Kervansaray Yat. Holding 1,06 -9,40 92,73 Kiler GMYO 12,14 9,96 220,32 Klimasan Klima 14,10 0,79 -33,53 Koç Holding 14,62 0,76 -26,93 Konfrut Gıda 14,95 -3,17 91,18 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 13,39 9,93 Konya Çimento 726,50 -3,03 167,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,30 0,44 -11,13 Koza Altın 79,45 1,15 7,29 Koza Madencilik 12,97 0,78 29,31 Körfez GMYO 5,95 3,84 148,95 Kristal Kola 2,46 7,42 62,91 Kron Telekomünikasyon 26,50 5,33 108,33 Kuştur Kuşadası Turizm 105,00 -9,95 347,28 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 1,31 106,90 Kütahya Porselen 27,78 2,21 319,64 Lider Faktoring 3,38 9,74 84,20 Link Bilgisayar 53,30 9,94 196,30 Logo Yazılım 100,10 -0,30 64,64 Lokman Hekim Sağlık 12,14 -5,75 111,66 Lüks Kadife 30,70 -2,54 255,32 Makina Takım 3,00 -0,33 59,57 Marka Yatırım Holding 3,17 -4,52 168,64 Marmaris Altınyunus 82,20 3,79 15,77 Marshall 294,70 1,62 519,90 Martı GMYO 3,27 9,73 223,76 Martı Otel 2,07 9,52 127,47 Mavi Giyim 39,76 -0,05 -31,33 Mazhar Zorlu Holding 18,95 7,67 56,74 Mega Polietilen 11,68 9,98 820,81 Menderes Tekstil 3,14 0,96 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 68,40 0,00 251,85 Merko Gıda 14,04 9,95 1237,14 Metemtur Otelcilik 9,70 1,04 444,94 Metro Holding 2,23 3,72 61,59 Metro Petrol ve Tesisleri 3,44 -2,82 75,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,86 -55,93 Migros Ticaret 40,90 -2,48 68,87 Milpa 5,11 4,71 133,33 Mistral GMYO 4,19 -0,71 123,28 MLP Sağlık 17,88 -3,97 11,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,01 -9,90 427,19 Mondi Tire Kutsan 6,53 1,71 57,73 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,26 2,86 177,20 Net Holding 3,10 4,73 19,23 Netaş Telekom. 21,08 2,73 61,41 Niğbaş Niğde Beton 41,20 -0,87 564,52 Nuh Çimento 30,20 -4,67 174,92 Nurol GMYO 6,20 0,00 73,67 Odaş Elektrik 3,14 8,28 117,19 Olmuksan-IP 8,99 -2,92 251,04 Orge Enerji Elektrik 7,20 2,86 45,16 Orma Orman Mahsulleri 12,98 3,34 370,29 Osmanlı Menkul 22,00 10,00 427,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,95 1,28 135,12 Otokar 169,40 7,90 15,21 Oyak Çimento 7,62 0,26 38,60 Oyak Yat. Ort. 6,35 6,54 175,05 Oylum Sınai Yatırımlar 4,85 0,21 57,02 Özak GMYO 4,19 2,20 63,04 Özbal Çelik Boru 5,97 -1,81 270,38 Özderici GMYO 2,23 0,90 42,04 Özerden Plastik 8,24 -9,95 261,40 Panora GMYO 5,95 2,59 6,22 Papilon Savunma 18,30 7,65 137,47 Park Elek.Madencilik 4,73 0,64 55,08 Parsan 18,85 1,45 11,28 Pegasus 42,50 -0,93 -50,81 Peker GMYO 2,59 4,02 186,39 Penguen Gıda 5,24 5,43 472,43 Pera GMYO 2,67 4,30 184,04 Pergamon Dış Ticaret 15,73 6,28 103,29 Petkim 4,19 6,62 9,97 Petrokent Turizm 703,50 9,99 449,18 Pınar Et ve Un 24,30 0,25 167,34 Pınar Su 7,79 -6,37 235,78 Pınar Süt 20,60 0,00 63,37 Plastikkart 10,85 0,00 17,04 Polisan Holding 3,70 0,27 22,61 Politeknik Metal 380,70 -10,00 400,45 Prizma Press Matbaacılık 6,02 0,00 40,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.224,30 0,33 10,52 QNB Finans Fin. Kir. 129,80 1,41 0,54 QNB Finansbank 69,45 2,13 85,20 Ral Yatırım Holding 4,97 3,33 89,37 Ray Sigorta 22,68 9,99 563,16 Reysaş GMYO 4,60 2,22 0,22 Reysaş Lojistik 6,51 -1,21 48,63 Rhea Girişim 3,07 0,66 157,98 Rodrigo Tekstil 9,60 6,67 430,39 Royal Halı 3,99 9,92 191,24 RTA Laboratuvarları 47,80 -3,47 1960,34 Sabancı Holding 8,18 0,62 -10,30 Safkar Ege Soğutmacılık 5,25 -0,38 140,83 Sanel Mühendislik 3,49 1,75 18,95 Sanifoam Sünger 11,68 -9,46 133,60 Sanko Pazarlama 7,48 2,33 2,66 Saray Matbaacılık 5,29 4,96 309,20 Sarkuysan 6,70 1,52 110,86 Sasa Polyester 16,52 2,23 113,71 Say Yenilenebilir Enerji 7,75 -1,52 245,98 Sekuro Plastik 9,80 -1,01 82,84 Selçuk Ecza Deposu 9,44 -1,87 58,26 Selçuk Gıda 3,83 0,79 255,38 Senkron Güvenlik 3,28 9,70 20,15 Serve Film Prodüksiyon 14,80 9,96 830,82 Servet GMYO 36,40 1,34 328,24 Seyitler Kimya 12,60 0,64 85,57 Silverline Endüstri 4,26 2,16 97,22 Sinpaş GMYO 2,70 5,88 132,76 Smartiks Yazılım 7,88 0,51 -19,67 Sodaş Sodyum Sanayii 22,36 -9,25 481,35 Söktaş 4,89 0,82 187,56 Sönmez Filament 23,96 3,36 390,98 Sönmez Pamuklu 14,81 0,41 201,02 Sumaş Suni Tahta 32,90 -0,30 235,27 Şeker Fin. Kir. 4,33 0,00 -9,41 Şekerbank 1,88 9,94 43,51 Şişe Cam 6,44 2,22 26,51 Şok Marketler 12,15 -2,64 12,92 T. Halk Bankası 4,85 0,62 -17,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 71,50 10,00 63,99 T.S.K.B. 2,11 9,90 74,38 T.Tuborg 16,88 2,30 41,85 Taç Tarım Ürünleri 10,81 -4,76 246,47 Tat Gıda 11,10 -1,25 82,45 TAV Havalimanları 14,32 -1,45 -47,28 Taze Kuru Gıda 255,80 -3,65 3433,15 Tek-Art Turizm 1,72 0,58 36,51 Tekfen Holding 13,92 1,16 -23,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,76 -0,68 108,57 Temapol Polimer Plastik 9,29 1,20 77,97 TGS Dış Ticaret 9,20 2,22 97,00 Tofaş Oto. Fab. 26,36 -4,70 13,12 Torunlar GMYO 3,71 0,82 34,91 Trabzon Liman 31,22 3,72 198,08 Trabzonspor Sportif 4,05 4,65 88,37 Trend GMYO 9,12 -9,88 314,55 TSKB GMYO 3,33 3,10 248,70 Tuğçelik 7,86 -3,91 98,99 Tukaş 10,21 0,10 -17,33 Turcas Petrol 4,52 5,61 69,29 Turkcell 15,52 -0,64 12,46 Tümosan Motor ve Traktör 10,02 -2,05 56,32 Tüpraş 77,70 1,90 -38,72 Türk Hava Yolları 9,48 -2,17 -34,44 Türk Prysmian Kablo 12,36 6,74 378,98 Türk Telekom 6,77 -1,31 -6,17 Türk Traktör 116,00 -1,19 119,24 Türker Proje Gayrimenkul 80,75 -0,37 92,26 Türkiye Sigorta 5,73 4,56 163,11 Ufuk Yatırım 12,87 0,00 398,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 5,77 313,15 Ulusoy Elektrik 49,20 1,07 84,96 Ulusoy Un Sanayi 11,75 -2,49 207,59 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,17 -1,36 78,83 Utopya Turizm 24,00 -2,60 387,80 Uzertaş Boya 45,64 -9,98 1955,86 Ülker Bisküvi 21,44 -3,51 -4,11 Vakıf Fin. Kir. 3,71 -0,27 75,21 Vakıf GMYO 3,70 0,27 113,75 Vakıf Yat. Ort. 7,79 -0,38 327,75 Vakıflar Bankası 3,92 1,82 -28,86 Vakko Tekstil 5,59 -2,10 23,13 Vanet Gıda 6,70 -7,33 368,53 Verusa Holding 39,80 2,68 114,55 Verusaturk Girisim 8,16 2,51 55,17 Vestel 18,02 -0,72 42,79 Vestel Beyaz Eşya 33,84 -0,24 60,39 Viking Kağıt 6,91 -1,85 269,52 Yapı Kredi Koray GMYO 4,01 -0,74 65,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 3,35 -12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,06 -9,99 476,40 Yataş 9,32 4,72 26,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 7,86 147,20 Yeni Gimat GMYO 13,09 0,38 9,35 Yeşil GMYO 1,08 2,86 68,75 Yeşil Yapı 1,24 1,64 87,88 Yeşil Yatırım Holding 39,90 8,13 255,30 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.069,80 10,00 411,71 Yonga Mobilya 33,50 8,84 262,85 Yükselen Çelik 6,62 0,46 115,99 Yünsa 12,82 -1,84 27,34 Zorlu Enerji 2,63 4,78 61,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara