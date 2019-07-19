Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80
117,86
İş Bankası (B) 18.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,80
|117,86
|İş Bankası (B)
|18.809,80
|6,88
|514,66
|İş Bankası (C)
|6,41
|-0,31
|41,50
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,76
|-3,16
|-40,39
|İş Girişim
|2,66
|-0,75
|30,39
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|3,07
|5,14
|66,23
|İş Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|43,61
|İşbir Holding
|325,00
|-4,41
|135,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,20
|-4,62
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,99
|0,00
|-24,28
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,67
|1,83
|-19,32
|İzocam
|22,98
|-0,52
|7,28
|Jantsa Jant Sanayi
|30,92
|-0,26
|19,79
|Kafein Yazılım
|7,17
|-0,69
|4,10
|Kapital Yat. Holding
|1,81
|-4,74
|-36,93
|Kaplamin
|3,42
|0,29
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,13
|0,00
|24,44
|Kardemir (B)
|2,13
|0,47
|23,76
|Kardemir (D)
|2,26
|0,44
|9,93
|Karel Elektronik
|6,44
|-0,92
|54,44
|Karsan Otomotiv
|1,20
|0,00
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,38
|2,22
|10,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-1,70
|40,54
|Kartonsan
|315,00
|0,54
|-1,25
|Katmerciler Ekipman
|2,02
|-0,49
|-32,86
|Kent Gıda
|121,60
|-0,57
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|2,09
|1,95
|16,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,89
|0,00
|8,00
|Klimasan Klima
|10,65
|2,01
|174,49
|Koç Holding
|18,96
|0,80
|36,91
|Konfrut Gıda
|31,70
|-0,75
|32,75
|Konya Çimento
|182,20
|0,66
|2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-0,33
|25,89
|Koza Altın
|56,20
|2,27
|9,55
|Koza Madencilik
|6,68
|1,21
|-7,48
|Körfez GMYO
|1,59
|1,27
|30,33
|Kristal Kola
|0,89
|0,00
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,41
|-0,59
|-3,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,44
|-2,50
|70,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,87
|2,65
|Kütahya Porselen
|5,04
|-0,20
|10,77
|Lider Faktoring
|2,02
|0,00
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,27
|-0,19
|23,44
|Logo Yazılım
|43,50
|1,59
|60,28
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|1,05
|-14,67
|Lüks Kadife
|4,54
|-0,87
|-6,39
|Makina Takım
|1,38
|-0,72
|-10,39
|Mardin Çimento
|2,82
|0,00
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,21
|4,74
|9,40
|Marshall
|26,68
|4,71
|5,79
|Martı GMYO
|0,61
|-1,61
|-6,15
|Martı Otel
|0,68
|0,00
|17,24
|Mavi Giyim
|42,28
|2,57
|31,22
|Mazhar Zorlu Holding
|5,05
|19,95
|32,55
|Mega Polietilen
|1,71
|0,00
|-16,18
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|13,35
|2,69
|122,87
|Merko Gıda
|0,73
|7,35
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|0,00
|36,19
|Metro Holding
|0,98
|-1,01
|28,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|-0,88
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|-0,85
|-0,85
|Migros Ticaret
|14,94
|3,75
|0,27
|Milpa
|1,39
|0,72
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,13
|0,00
|-26,14
|MLP Sağlık
|11,10
|0,91
|3,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|1,90
|-2,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|1,30
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,66
|-1,19
|-15,31
|Netaş Telekom.
|7,08
|-2,21
|9,60
|Niğbaş Niğde Beton
|10,09
|1,92
|152,25
|Nuh Çimento
|6,35
|0,32
|-8,37
|Nurol GMYO
|2,35
|0,00
|11,90
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,00
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,37
|0,00
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|0,90
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|2,63
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,36
|-0,73
|-20,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|-3,77
|-5,56
|Otokar
|123,00
|0,00
|43,21
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|-1,68
|72,55
|Özak GMYO
|1,55
|0,65
|6,96
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|-0,83
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,98
|0,34
|22,25
|Panora GMYO
|4,17
|0,97
|13,41
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|0,36
|14,52
|Parsan
|13,77
|1,40
|57,19
|Pegasus
|50,40
|5,04
|119,90
|Peker GMYO
|3,95
|-0,75
|-51,97
|Penguen Gıda
|1,48
|0,68
|37,04
|Pera GMYO
|0,49
|-2,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,64
|-1,34
|8,72
|Petkim
|4,10
|0,74
|4,13
|Petrokent Turizm
|77,75
|5,14
|13,17
|Pınar Et ve Un
|6,51
|-0,46
|46,73
|Pınar Su
|1,31
|1,55
|4,80
|Pınar Süt
|6,74
|0,90
|8,41
|Plastikkart
|2,93
|0,00
|8,52
|Polisan Holding
|2,17
|-0,91
|-28,02
|Politeknik Metal
|59,05
|-0,67
|68,39
|Prizma Press Matbaacılık
|2,55
|0,00
|64,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.039,50
|0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,35
|-0,23
|-36,03
|QNB Finansbank
|6,79
|-0,44
|-24,64
|Ral Yatırım Holding
|4,63
|-1,70
|151,63
|Ray Sigorta
|2,19
|0,00
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,80
|-1,23
|15,94
|Reysaş Lojistik
|0,75
|-1,32
|1,35
|Rhea Girişim
|0,84
|2,44
|27,27
|Rodrigo Tekstil
|4,19
|-2,33
|120,53
|Royal Halı
|0,82
|1,23
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,00
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,30
|0,43
|28,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,89
|2,16
|21,92
|Salix Yatırım Holding
|3,84
|-1,54
|-0,26
|Sanel Mühendislik
|3,80
|3,83
|74,31
|Sanifoam Sünger
|1,65
|-0,60
|32,00
|Sanko Pazarlama
|2,13
|8,67
|7,36
|Saray Matbaacılık
|1,18
|-3,28
|18,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|8,19
|Sasa Polyester
|6,27
|-0,79
|9,12
|Say Reklamcılık
|0,88
|0,00
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,57
|0,00
|-13,18
|Selçuk Ecza Deposu
|4,57
|-0,87
|68,11
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,00
|37,59
|Senkron Güvenlik
|4,00
|0,00
|300,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,34
|-2,90
|20,00
|Servet GMYO
|4,30
|-0,46
|-8,51
|Seyitler Kimya
|5,00
|-0,99
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,16
|1,75
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,63
|0,00
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,74
|1,48
|Soda Sanayii
|6,44
|1,26
|-4,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|0,57
|27,96
|Söktaş
|1,57
|4,67
|23,62
|Sönmez Filament
|4,55
|-0,44
|45,83
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|-1,45
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,00
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,66
|-1,61
|29,79
|Şekerbank
|0,98
|0,00
|-10,91
|Şişe Cam
|5,10
|0,99
|-6,97
|Şok Marketler
|9,65
|-1,53
|-10,23
|T. Halk Bankası
|6,31
|-1,87
|-10,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,73
|-0,34
|-31,00
|T.S.K.B.
|0,83
|1,22
|2,47
|T.Tuborg
|7,84
|-0,25
|-1,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,98
|-0,50
|-21,34
|Tat Gıda
|4,70
|1,51
|23,04
|TAV Havalimanları
|25,76
|-0,08
|17,14
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|-0,37
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,77
|1,32
|-9,41
|Tekfen Holding
|26,32
|0,08
|34,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,31
|2,67
|-22,22
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-0,35
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|3,73
|-0,27
|58,72
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|0,50
|29,58
|Torunlar GMYO
|1,87
|1,08
|23,84
|Trabzon Liman
|7,17
|-0,28
|4,23
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|-2,75
|-22,97
|Trakya Cam
|2,91
|-0,34
|0,73
|Trend GMYO
|1,21
|3,42
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,71
|-2,74
|-13,41
|Tuğçelik
|2,09
|0,00
|-1,88
|Tukaş
|4,40
|2,56
|165,06
|Turcas Petrol
|1,42
|0,00
|0,71
|Turkcell
|13,25
|-0,67
|8,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,08
|-0,49
|-9,33
|Tüpraş
|131,60
|2,02
|26,13
|Türk Hava Yolları
|12,95
|-0,69
|-19,62
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|0,00
|11,33
|Türk Telekom
|5,61
|0,90
|43,85
|Türk Traktör
|31,30
|1,23
|-10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,82
|1,36
|-25,89
|Ufuk Yatırım
|1,20
|0,84
|5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|0,00
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|21,70
|-1,81
|35,96
|Ulusoy Un Sanayi
|2,43
|-1,62
|16,83
|Umpaş Holding
|0,42
|5,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,04
|0,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,20
|-0,31
|-21,95
|Uzertaş Boya
|1,05
|3,96
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,57
|-1,17
|26,58
|Ünye Çimento
|2,74
|-2,84
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|0,00
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,74
|0,00
|-12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|4,81
|-2,04
|23,33
|Vakko Tekstil
|2,96
|0,34
|13,48
|Vanet Gıda
|1,72
|-1,15
|32,31
|Verusa Holding
|15,15
|1,68
|-8,73
|Verusaturk Girisim
|3,39
|1,19
|2,42
|Vestel
|9,89
|1,02
|78,20
|Vestel Beyaz Eşya
|15,27
|-1,48
|56,33
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|0,00
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,71
|0,74
|69,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|0,39
|-8,60
|Yataş
|5,42
|3,04
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-1,12
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,16
|0,37
|13,64
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,15
|-0,78
|5,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.580,00
|-0,39
|17,33
|Yonga Mobilya
|7,79
|3,87
|18,03
|Yünsa
|4,26
|-0,23
|2,04
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,00
|-2,44
(Son)
Kaynak: AA
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