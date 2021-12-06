Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,46 1,49 -29,46 Acıpayam Selüloz 22,66 10,00 33,07 Adel Kalemcilik 29,42 -2,58 -11,89 Adese Gayrimenkul 0,82 5,13 -66,13 Afyon Çimento 4,09 0,74 -19,96 AGESA Hayat Emeklilik 20,66 1,08 20,57 Ak Enerji 2,05 3,54 -7,24 Akbank 7,19 4,51 6,39 Akçansa 19,10 -1,50 18,62 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,61 -21,35 Akfen GMYO 7,12 0,42 172,71 Akın Tekstil 39,10 2,36 23,11 Akiş GMYO 1,87 1,08 -33,03 Akmerkez GMYO 45,32 4,62 -25,91 Aksa 29,76 -0,47 115,42 Aksa Enerji 9,46 3,39 154,30 Aksigorta 7,99 1,65 -3,84 Aksu Enerji 22,12 -0,36 193,09 Alarko Carrıer 342,50 4,48 -5,41 Alarko GMYO 30,10 0,47 18,83 Alarko Holding 11,40 0,18 33,78 Albaraka Türk 1,98 2,59 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 29,36 0,89 -1,01 Alkim Kağıt 16,76 -0,71 29,48 Alkim Kimya 19,24 0,79 36,58 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,46 4,29 -0,40 Altınyunus Çeşme 62,90 5,01 25,90 Anadolu Efes 27,08 2,50 26,77 Anadolu Grubu Holding 40,16 3,29 53,72 Anadolu Hayat Emek. 12,85 5,50 59,92 Anadolu Isuzu 26,22 -0,98 45,67 Anadolu Sigorta 6,60 2,80 -8,59 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,00 3,45 Anel Elektrik 2,71 7,97 0,98 Arçelik 47,60 2,76 67,26 ARD Bilişim Teknolojileri 7,93 -0,50 17,44 Arena Bilgisayar 12,37 3,34 13,46 Armada Bilgisayar 65,20 -2,69 32,84 Arsan Tekstil 5,66 3,66 42,00 Arzum Ev Aletleri 17,90 0,28 -25,92 Aselsan 22,54 2,64 24,68 Ata GMYO 3,98 -1,73 -27,77 Atakule GMYO 3,09 6,19 31,99 Atlantis Yatırım Holding 7,21 0,14 29,68 Atlas Yat. Ort. 1,32 0,11 -23,35 ATP Bilgisayar 60,45 -4,65 Avrasya GMYO 1,91 2,14 -27,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,00 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 6,74 -1,61 12,33 Aydem Enerji 7,26 4,01 Ayen Enerji 6,73 1,82 24,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,16 7,92 105,33 Aygaz 22,94 -0,78 61,70 Bagfaş 11,55 10,00 61,31 Bak Ambalaj 21,10 3,94 6,69 Balatacılar Balatacılık 8,85 -5,14 7,40 Bantaş Ambalaj 3,59 4,36 14,82 Banvit 77,00 0,00 48,08 Başkent Doğalgaz GMYO 13,24 3,44 Baştaş Başkent Çimento 12,10 10,00 -30,34 Batı Çimento 16,35 0,06 247,13 Batısöke Çimento 2,48 0,81 1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,84 2,89 -26,11 Bera Holding 11,28 0,09 -44,38 Berkosan Yalıtım 9,17 -0,86 2,80 Beşiktaş Futbol Yat. 5,19 -3,89 28,47 Beyaz Filo 9,46 1,72 -6,14 Bilici Yatırım 17,02 2,41 207,59 Bim Mağazalar 73,00 4,43 5,57 Biotrend Çevre ve Enerji 7,13 2,30 Birko Mensucat 1,00 -3,85 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,03 1,93 Birlik Mensucat 2,00 -2,91 -42,20 Bizim Mağazaları 14,96 3,17 -0,10 BMS Çelik Hasır 9,10 1,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,74 -0,42 Borusan Mannesmann 30,10 4,15 8,27 Borusan Yat. Paz. 401,70 4,20 -11,57 Bosch Fren Sistemleri 1.047,50 9,73 -14,82 Bossa 30,04 0,00 68,29 Brisa 32,00 -1,42 65,26 Burçelik 29,76 2,48 41,58 Burçelik Vana 27,00 -1,39 -45,63 Bursa Çimento 4,82 1,47 -3,17 Carrefoursa 44,66 4,30 -37,80 Casa Emtia Petrol 113,70 -0,79 7,26 Ceo Event Medya 13,11 -0,46 103,89 Coca Cola İçecek 95,20 2,04 49,90 Cosmos Yat. Holding 9,19 -2,13 14,02 Credıtwest Faktorıng 5,18 9,98 -11,75 Çan2 Termik 12,43 0,24 Çelebi 187,90 2,40 2,94 Çelik Halat 8,77 -2,34 -3,60 Çemaş Döküm 1,28 2,40 -24,82 Çemtaş 17,62 2,32 12,15 Çimbeton 230,20 2,77 -22,36 Çimentaş 31,84 2,58 -11,95 Çimsa 36,24 -0,82 103,60 Çuhadaroğlu Metal 10,70 1,33 40,65 Dagi Giyim 2,87 -1,71 -15,75 Dagi Yatırım Holding 11,40 -2,15 -11,63 Dardanel 3,23 3,19 -39,34 Datagate Bilgisayar 13,86 1,91 -13,97 Demısaş Döküm 9,63 2,67 48,72 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,70 1,80 -7,71 Derimod 8,11 1,50 -16,74 Derlüks Yatırım Holding 5,11 5,36 -42,06 Desa Deri 9,43 5,84 -3,18 Despec Bilgisayar 10,29 1,68 -21,21 Deva Holding 30,40 0,07 26,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,65 4,03 17,40 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -2,38 9,92 Ditaş Doğan 27,50 -1,50 111,44 DO-CO 1.149,40 1,72 82,44 Doğan Burda 154,80 -10,00 589,84 Doğan Holding 3,38 1,20 12,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 2,12 3,48 Doğu Aras Enerji 102,00 8,92 Doğusan 3,78 -2,33 4,10 Doğuş GMYO 10,70 -1,20 30,97 Doğuş Otomotiv 48,16 -3,10 85,78 Döktaş Dökümcülük 33,40 1,21 9,08 Duran Doğan Basım 18,62 -5,00 77,50 Dyo Boya 10,78 1,41 -4,15 Eczacıbaşı İlaç 7,25 0,28 0,67 Eczacıbaşı Yatırım 50,50 2,31 87,60 E-Data Teknoloji 13,55 -9,97 Edip Gayrimenkul 3,56 0,00 7,23 Ege Endüstri 1.886,50 10,00 13,31 Ege Gübre 236,10 -1,50 64,58 Ege Profil 36,30 4,43 -3,58 Ege Seramik 17,30 2,98 79,04 Egeplast 24,28 -0,41 -27,09 Ekiz Kimya 7,80 -4,29 9,40 Elite Naturel Organik Gıda 27,48 7,09 Emek Elektrik 2,92 0,00 2,27 Eminiş Ambalaj 20,70 2,07 -43,81 Emlak Konut GMYO 2,38 0,42 12,55 Enerjisa Enerji 14,30 3,03 24,02 Enka İnşaat 16,25 -5,25 130,76 Erbosan 138,80 -3,61 242,25 Ereğli Demir Çelik 23,66 -0,59 80,11 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 2,50 Ersu Gıda 5,40 0,56 9,31 Escar Turizm Taşımacılık 30,12 2,03 Escort Teknoloji 6,21 -1,27 -5,48 Esenboğa Elektrik 32,40 4,05 70,29 Etiler Gıda 5,12 -0,97 28,64 Euro Kapital Yat. Ort. 3,95 3,40 3,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,56 0,85 0,61 Euro Yat. Ort. 3,58 -2,19 -19,40 Euro Yatırım Holding 1,82 2,25 -35,92 Europap Tezol Kağıt 15,90 -0,50 Fade Gıda 8,10 2,92 55,72 Fenerbahçe Futbol 32,08 0,38 8,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 5,06 -15,53 F-M İzmit Piston 136,70 6,71 11,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,98 -2,16 14,97 Ford Otosan 254,10 -2,27 111,58 Formet Metal ve Cam 1,27 2,42 -48,23 Frigo Pak Gıda 4,30 5,65 66,02 Galata Wind Enerji 5,35 -0,37 Galatasaray Sportif 3,94 -2,48 -2,72 Garanti Bankası 11,84 1,54 16,64 Garanti Faktoring 13,98 7,46 25,61 Garanti Yat. Ort. 2,57 1,58 -20,08 Gedik Y. Men. Değ. 7,70 -1,91 29,93 Gediz Ambalaj 19,39 -1,97 44,70 Gelecek Varlık Yönetimi 13,37 1,67 Gen İlaç 13,80 -0,36 Gentaş 3,74 1,08 -17,13 Gersan Elektrik 5,89 1,55 -4,07 Gimat Mağazacılık 2,17 2,36 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 0,44 Global Men. Değ. 6,35 -1,55 5,66 Global Yat. Holding 2,32 1,31 -33,96 Good-Year 9,64 -1,13 20,98 Göltaş Çimento 46,90 7,03 14,27 Gözde Girişim 9,07 -1,52 13,66 GSD Denizcilik 4,13 3,51 69,60 GSD Holding 3,50 3,55 39,44 Gübre Fabrik. 85,05 1,19 -1,16 Güler Yat. Holding 3,03 -0,98 -12,50 Halk GMYO 2,83 1,80 -7,15 Hatay Tekstil 19,64 3,75 44,04 Hedef Girişim 2,85 4,01 12,88 Hedef Holding 4,05 5,19 Hektaş 13,38 -0,30 150,45 HUB Girişim 10,74 1,99 -40,99 Hürriyet Gzt. 2,13 -2,29 1,43 ICBC Turkey Bank 6,26 -0,48 -3,69 İdeal Finansal Teknolojiler 31,44 -2,06 133,58 İdealist GMYO 2,14 -4,04 -9,82 İhlas Ev Aletleri 1,06 1,92 -43,10 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,77 0,00 -68,74 İhlas Haber Ajansı 7,38 9,99 İhlas Holding 0,62 3,33 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,76 4,11 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,11 2,79 74,56 Info Yatırım 5,14 -1,15 10,05 İntema 60,00 7,91 50,38 Inveo Yatırım Holding 31,24 -1,26 115,86 İpek Doğal Enerji 15,50 1,97 18,50 İskenderun Demir Çelik 23,72 -2,87 162,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi