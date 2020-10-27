Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,31 9,91 454,30 Acıpayam Selüloz 14,56 -9,45 130,57 Adel Kalemcilik 19,99 -0,25 27,32 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 4,40 99,54 Afyon Çimento 4,22 2,68 85,23 Ak Enerji 2,27 7,08 108,26 Akbank 4,98 2,47 -38,59 Akçansa 12,97 4,18 33,79 Akdeniz Yatırım Hold. 6,87 9,92 225,59 Akfen GMYO 4,06 1,00 0,25 Akın Tekstil 18,78 1,90 36,19 Akiş GMYO 4,20 2,44 34,08 Akmerkez GMYO 68,00 -2,58 203,51 Aksa 8,06 2,15 15,09 Aksa Enerji 6,46 4,19 70,00 Aksigorta 7,39 -2,38 36,40 Aksu Enerji 12,01 1,78 -19,23 Alarko Carrıer 133,90 4,86 124,19 Alarko GMYO 18,10 4,44 23,15 Alarko Holding 6,22 5,07 5,88 Albaraka Türk 1,71 9,62 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 31,26 0,00 159,63 Alkim Kağıt 13,55 3,44 150,01 Alkim Kimya 14,19 -1,18 128,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,34 -8,95 470,73 Altınyunus Çeşme 48,76 6,23 388,09 Anadolu Efes 21,38 0,09 0,48 Anadolu Grubu Holding 19,14 1,81 8,81 Anadolu Hayat Emek. 8,60 -0,12 41,33 Anadolu Isuzu 15,35 0,99 26,13 Anadolu Sigorta 6,80 3,03 63,72 Anel Elektrik 3,31 -1,19 87,76 Arçelik 26,80 -3,60 28,60 ARD Bilişim Teknolojileri 35,80 5,48 Arena Bilgisayar 36,86 0,99 405,97 Armada Bilgisayar 55,50 1,46 238,62 Arsan Tekstil 5,65 2,73 57,82 Artı Yatırım Holding 7,05 -9,96 770,37 Aselsan 17,36 1,76 66,75 Ata GMYO 3,88 4,30 -14,35 Atakule GMYO 2,42 0,83 26,04 Atlantis Yatırım Holding 7,50 -9,96 650,00 Atlas Yat. Ort. 1,74 4,19 80,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,64 -1,52 1,75 Avrasya GMYO 3,24 -1,52 114,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -0,34 61,54 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84 Avrupa Yatırım Holding 5,77 0,17 274,68 Ayen Enerji 5,55 2,97 59,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,99 9,90 356,16 Aygaz 11,69 0,86 -3,75 Bagfaş 17,54 1,50 4,28 Bak Ambalaj 17,80 1,02 144,35 Balatacılar Balatacılık 6,14 -9,97 395,16 Bantaş Ambalaj 5,24 0,96 107,94 Banvit 26,20 -1,50 41,09 Baştaş Başkent Çimento 8,04 -3,94 210,42 Batı Çimento 4,03 1,00 21,75 Batısöke Çimento 2,41 2,55 83,97 Bayrak Taban Sanayi 8,33 1,46 Bera Holding 9,20 2,22 138,96 Berkosan Yalıtım 6,25 -1,11 128,10 Beşiktaş Futbol Yat. 3,10 -0,64 26,53 Beyaz Filo 10,51 3,04 235,80 Bilici Yatırım 5,62 2,74 96,06 Bim Mağazalar 70,60 0,57 52,78 Birko Mensucat 1,14 -9,52 267,74 Birlik Mensucat 2,58 -7,86 126,32 Bizim Mağazaları 15,69 -3,56 41,69 Bomonti Elektrik 12,27 9,95 858,59 Borusan Mannesmann 14,18 0,93 23,84 Borusan Yat. Paz. 161,00 7,12 168,72 Bosch Fren Sistemleri 850,00 2,15 195,37 Bossa 12,38 1,14 53,60 Brisa 14,58 1,74 55,45 Burçelik 21,80 4,61 275,22 Burçelik Vana 65,85 6,90 578,17 Bursa Çimento 6,83 3,80 70,61 Carrefoursa 24,36 -0,33 417,20 Casa Emtia Petrol 30,00 -8,03 219,49 Ceo Event Medya 6,64 -7,78 81,31 Coca Cola İçecek 47,94 -3,85 26,63 Cosmos Yat. Holding 5,84 -9,88 186,27 Credıtwest Faktorıng 5,09 0,59 76,74 Çelebi 69,35 -2,60 -30,20 Çelik Halat 15,50 -4,56 138,46 Çemaş Döküm 2,06 4,04 64,34 Çemtaş 14,64 9,99 80,10 Çimbeton 126,90 -1,93 207,56 Çimentaş 30,48 -0,13 103,20 Çimsa 13,21 5,01 45,48 Çuhadaroğlu Metal 5,90 -0,34 84,95 Dagi Giyim 10,29 -9,97 311,60 Dagi Yatırım Holding 16,04 -9,99 609,73 Dardanel 26,38 8,92 596,04 Datagate Bilgisayar 16,82 1,20 115,36 Demısaş Döküm 5,97 -2,93 71,55 Denge Holding 5,00 7,76 264,96 Deniz GMYO 3,46 3,90 64,44 Derimod 10,23 5,25 43,28 Derlüks Deri 8,30 5,20 105,15 Desa Deri 6,71 0,60 47,80 Despec Bilgisayar 13,30 -0,52 213,68 Deva Holding 23,10 -6,48 158,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 1,21 Diriteks Diriliş Tekstil 2,35 6,33 201,28 Ditaş Doğan 29,38 -2,20 208,77 DO-CO 304,40 0,79 -46,03 Doğan Burda 21,00 9,95 245,96 Doğan Holding 2,37 0,85 32,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 1,16 58,79 Doğusan 3,66 2,81 75,96 Doğuş GMYO 9,26 8,05 104,42 Doğuş Otomotiv 18,17 0,22 90,86 Döktaş Dökümcülük 32,40 2,53 2,38 Duran Doğan Basım 21,82 0,28 55,41 Dyo Boya 11,30 4,44 130,61 Eczacıbaşı İlaç 7,11 -3,66 94,76 Eczacıbaşı Yatırım 17,97 -0,99 86,56 Edip Gayrimenkul 3,19 0,31 129,50 Ege Endüstri 945,60 4,82 68,09 Ege Gübre 122,20 3,74 147,89 Ege Profil 20,10 3,61 67,92 Ege Seramik 6,75 6,30 83,50 Egeli & Co Tarım Girişim 1,62 -7,95 406,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,86 -9,71 376,92 Egeli&Co Yatırım Holding 1,23 -9,56 515,00 Egeplast 19,00 4,00 52,00 Ekiz Kimya 9,10 -8,45 1391,80 Emek Elektrik 3,94 -5,52 147,80 Eminiş Ambalaj 21,88 -9,96 1339,47 Emlak Konut GMYO 1,73 2,98 19,50 Enerjisa Enerji 9,21 -1,18 36,73 Enka İnşaat 7,20 0,00 28,99 Erbosan 25,70 2,72 2,88 Ereğli Demir Çelik 9,67 -3,88 9,78 Ersu Gıda 5,22 0,00 152,17 Escort Teknoloji 5,95 3,84 328,06 Esenboğa Elektrik 18,29 9,98 Etiler Gıda 3,93 2,34 236,59 Euro Kapital Yat. Ort. 3,00 -9,91 87,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -9,95 233,38 Euro Yat. Ort. 7,27 9,98 545,79 Euro Yatırım Holding 2,60 1,56 73,33 Fade Gıda 6,00 3,45 Fenerbahçe Futbol 36,50 -1,24 152,25 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,40 0,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,98 5,28 52,74 F-M İzmit Piston 116,50 2,19 145,97 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,72 0,17 52,41 Ford Otosan 101,70 1,70 53,82 Formet Çelik Kapı 5,43 -9,95 81,00 Frigo Pak Gıda 19,84 -1,59 183,21 Galatasaray Sportif 3,58 -1,38 76,35 Garanti Bankası 6,90 1,92 -38,06 Garanti Faktoring 10,80 1,89 179,07 Garanti Yat. Ort. 3,47 6,77 248,11 Gedik Y. Men. Değ. 9,45 -1,15 200,48 Gediz Ambalaj 17,04 0,12 152,07 Gentaş 3,86 7,82 87,20 Gersan Elektrik 6,48 2,21 103,13 Global Men. Değ. 4,55 3,17 142,02 Global Yat. Holding 5,34 -2,73 9,65 Good-Year 6,23 5,95 53,83 Göltaş Çimento 24,32 -0,33 36,71 Gözde Girişim 5,94 1,89 15,56 GSD Denizcilik 4,73 4,88 84,77 GSD Holding 2,19 3,79 46,98 Gübre Fabrik. 35,64 4,76 294,25 Güler Yat. Holding 15,14 -4,78 645,81 Halk GMYO 2,49 1,63 113,80 Hatay Tekstil 11,90 0,51 76,72 Hedef Girişim 6,51 6,72 172,81 Hektaş 12,72 2,33 58,60 HUB Girişim 17,06 2,46 81,71 Hürriyet Gzt. 2,21 -2,21 93,86 ICBC Turkey Bank 6,68 0,45 26,76 İdealist Danışmanlık 9,55 -8,87 187,65 İdealist GMYO 5,91 -4,37 93,14 İhlas Ev Aletleri 1,80 -3,23 -42,49 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,00 19,50 İhlas Gazetecilik 4,54 3,65 0,00 İhlas Holding 1,16 0,00 27,47 İhlas Yayın Holding 1,25 0,00 49,94 İndeks Bilgisayar 18,05 1,40 92,44 Info Yatırım 12,09 7,09 148,63 İntema 18,65 -0,80 101,40 Inveo Yatırım Holding 28,36 4,11 268,79 İpek Doğal Enerji 11,63 1,57 50,65 İskenderun Demir Çelik 7,62 -0,52 -2,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara