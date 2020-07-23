Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
23.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,57
|-1,92
|91,94
|Acıpayam Selüloz
|9,98
|0,81
|58,04
|Adel Kalemcilik
|18,38
|-0,54
|17,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,39
|-2,85
|67,33
|Afyon Çimento
|4,50
|-2,60
|97,52
|Ak Enerji
|1,92
|1,05
|76,15
|Akbank
|5,80
|-0,17
|-28,48
|Akçansa
|13,40
|-0,15
|38,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,86
|-5,63
|130,33
|Akfen GMYO
|3,84
|0,79
|-5,19
|Akın Tekstil
|14,75
|3,36
|6,96
|Akiş GMYO
|3,50
|3,55
|11,73
|Akmerkez GMYO
|34,66
|0,41
|54,70
|Aksa
|7,38
|0,68
|5,38
|Aksa Enerji
|5,73
|0,17
|50,79
|Aksigorta
|8,19
|3,93
|51,17
|Aksu Enerji
|11,29
|-0,09
|-24,08
|Alarko Carrıer
|88,45
|9,94
|48,09
|Alarko GMYO
|17,70
|-1,01
|20,42
|Alarko Holding
|5,64
|0,53
|-5,21
|Albaraka Türk
|1,73
|-0,57
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,54
|-2,00
|70,60
|Alkim Kağıt
|13,09
|10,00
|141,52
|Alkim Kimya
|14,12
|9,97
|127,67
|Altınyağ
|1,30
|3,17
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|39,76
|-0,05
|298,00
|Anadolu Cam
|5,39
|-0,55
|26,40
|Anadolu Efes
|20,78
|0,29
|-2,34
|Anadolu Grubu Holding
|21,16
|3,83
|20,30
|Anadolu Hayat Emek.
|8,60
|-1,71
|41,33
|Anadolu Isuzu
|16,22
|3,91
|33,28
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,31
|55,77
|Anel Elektrik
|5,14
|1,58
|60,12
|Arçelik
|21,66
|2,36
|3,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,48
|-2,87
|Arena Bilgisayar
|19,29
|-0,82
|164,79
|Armada Bilgisayar
|25,36
|-6,14
|54,73
|Arsan Tekstil
|5,44
|-0,55
|51,96
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|2,70
|134,57
|Aselsan
|35,14
|4,15
|68,31
|Ata GMYO
|3,57
|0,56
|-21,19
|Atakule GMYO
|2,64
|4,76
|37,50
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|3,80
|32,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,85
|-1,07
|10,78
|Avrasya GMYO
|2,41
|-0,41
|59,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|3,65
|24,73
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,80
|0,01
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-1,17
|9,74
|Ayen Enerji
|6,10
|-3,79
|75,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,74
|4,87
|116,44
|Aygaz
|12,66
|2,51
|4,23
|Bagfaş
|18,44
|3,60
|9,63
|Bak Ambalaj
|9,68
|1,47
|31,70
|Balatacılar Balatacılık
|2,10
|5,00
|69,35
|Bantaş Ambalaj
|4,08
|1,24
|61,90
|Banvit
|25,02
|-0,71
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|4,29
|0,47
|65,64
|Batı Çimento
|4,33
|1,17
|30,82
|Batısöke Çimento
|1,89
|-1,56
|44,27
|Bayrak Taban Sanayi
|6,89
|-1,29
|Bera Holding
|8,97
|9,93
|132,99
|Berkosan Yalıtım
|4,79
|6,68
|74,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,63
|-2,23
|7,35
|Beyaz Filo
|3,95
|0,25
|26,21
|Bilici Yatırım
|8,25
|1,10
|91,87
|Bim Mağazalar
|73,20
|3,10
|58,41
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,81
|-0,55
|58,77
|Bizim Mağazaları
|18,66
|-1,84
|67,05
|Bomonti Elektrik
|7,08
|8,92
|453,13
|Borusan Mannesmann
|12,80
|1,83
|11,79
|Borusan Yat. Paz.
|83,00
|5,73
|38,53
|Bosch Fren Sistemleri
|807,10
|9,99
|180,46
|Bossa
|9,89
|0,71
|22,70
|Brisa
|12,28
|-0,16
|30,93
|Burçelik
|19,50
|9,98
|235,63
|Burçelik Vana
|53,40
|9,92
|449,95
|Bursa Çimento
|6,89
|9,89
|72,10
|Carrefoursa
|7,35
|1,24
|56,05
|Casa Emtia Petrol
|22,56
|-1,31
|140,26
|Ceo Event Medya
|4,40
|0,00
|20,15
|Coca Cola İçecek
|47,74
|0,55
|26,10
|Cosmos Yat. Holding
|2,81
|0,00
|37,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,57
|0,88
|58,68
|Çelebi
|76,25
|0,33
|-25,32
|Çelik Halat
|13,18
|-2,15
|102,77
|Çemaş Döküm
|1,65
|-2,94
|31,63
|Çemtaş
|11,40
|3,64
|40,24
|Çimbeton
|73,45
|1,45
|78,02
|Çimentaş
|26,50
|0,99
|76,67
|Çimsa
|11,29
|1,26
|24,34
|Çuhadaroğlu Metal
|4,35
|-2,25
|36,36
|Dagi Giyim
|7,37
|10,00
|194,80
|Dagi Yatırım Holding
|8,07
|9,95
|257,08
|Dardanel
|12,10
|0,83
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|10,18
|3,35
|30,35
|Demısaş Döküm
|5,49
|-3,17
|57,76
|Denge Holding
|2,10
|-2,78
|53,28
|Deniz GMYO
|7,52
|9,94
|48,91
|Denizli Cam
|7,94
|0,25
|-4,80
|Derimod
|6,82
|-0,29
|-4,48
|Derlüks Deri
|6,25
|1,46
|54,48
|Desa Deri
|5,78
|3,21
|27,31
|Despec Bilgisayar
|8,75
|7,63
|106,37
|Deva Holding
|19,95
|0,10
|123,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,45
|9,85
|85,90
|Ditaş Doğan
|26,50
|-3,50
|178,50
|DO-CO
|342,30
|0,53
|-39,31
|Doğan Burda
|20,56
|-4,28
|238,71
|Doğan Holding
|2,16
|0,00
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-4,69
|60,00
|Doğusan
|3,01
|2,73
|44,71
|Doğuş GMYO
|6,02
|-0,17
|32,89
|Doğuş Otomotiv
|17,45
|-3,16
|83,30
|Döktaş Dökümcülük
|25,28
|0,88
|-20,12
|Duran Doğan Basım
|17,43
|-1,86
|24,15
|Dyo Boya
|6,90
|5,99
|40,82
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|0,47
|73,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,30
|0,39
|58,84
|Edip Gayrimenkul
|2,85
|2,89
|105,04
|Ege Endüstri
|725,00
|5,04
|28,87
|Ege Gübre
|101,30
|9,99
|103,41
|Ege Profil
|14,44
|0,00
|20,63
|Ege Seramik
|5,50
|2,04
|49,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,23
|9,82
|284,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|9,09
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|9,72
|295,00
|Egeplast
|15,44
|-0,64
|23,52
|Ekiz Kimya
|8,32
|0,73
|1263,93
|Emek Elektrik
|2,84
|1,07
|78,62
|Eminiş Ambalaj
|3,71
|9,76
|144,08
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|-1,68
|60,95
|Enerjisa Enerji
|8,51
|0,00
|26,34
|Enka İnşaat
|6,48
|2,05
|16,09
|Erbosan
|24,54
|8,11
|-1,76
|Ereğli Demir Çelik
|8,36
|0,24
|-5,09
|Ersu Gıda
|4,41
|0,00
|113,04
|Escort Teknoloji
|3,76
|-0,53
|170,50
|Etiler Gıda
|3,72
|-9,93
|51,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,08
|1,46
|29,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|50,78
|Euro Yat. Ort.
|1,75
|-2,78
|55,45
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-0,55
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,22
|0,15
|-8,64
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,29
|-2,28
|-6,13
|F-M İzmit Piston
|75,25
|0,67
|58,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,88
|0,74
|41,48
|Ford Otosan
|78,30
|0,51
|18,43
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|0,00
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|29,62
|9,95
|128,55
|Galatasaray Sportif
|2,58
|-1,90
|27,09
|Garanti Bankası
|7,96
|0,00
|-28,55
|Garanti Faktoring
|5,86
|9,94
|51,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-1,36
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,93
|9,97
|215,74
|Gedik Yatırım Holding
|23,94
|9,92
|211,31
|Gediz Ambalaj
|13,22
|9,98
|95,56
|Gentaş
|2,93
|0,34
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,73
|-1,17
|110,97
|Global Men. Değ.
|5,19
|-1,14
|176,06
|Global Yat. Holding
|4,83
|2,55
|-0,82
|Good-Year
|5,63
|0,72
|39,01
|Göltaş Çimento
|22,42
|6,86
|26,03
|Gözde Girişim
|6,21
|4,55
|20,82
|GSD Denizcilik
|4,30
|1,18
|67,97
|GSD Holding
|2,30
|-4,17
|54,36
|Gübre Fabrik.
|28,70
|1,41
|217,48
|Güler Yat. Holding
|12,40
|0,16
|510,84
|Güneş Sigorta
|5,15
|-0,19
|136,24
|Halk GMYO
|2,44
|-0,81
|100,44
|Halk Sigorta
|3,38
|-2,03
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,70
|-0,31
|44,05
|Hedef Girişim
|3,35
|4,04
|28,35
|Hektaş
|14,32
|2,43
|78,55
|HUB Girişim
|18,95
|0,74
|101,84
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|-1,83
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|0,16
|17,65
|İdealist Danışmanlık
|4,01
|-3,14
|20,78
|İdealist GMYO
|4,35
|1,16
|42,16
|İhlas Ev Aletleri
|2,24
|4,19
|-28,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,74
|0,58
|45,00
|İhlas Gazetecilik
|4,32
|6,14
|-36,56
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,00
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|12,29
|4,77
|31,03
|Info Yatırım
|6,80
|-0,44
|39,84
|İntema
|13,06
|2,67
|41,04
|İpek Doğal Enerji
|14,38
|0,00
|86,27
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-0,28
|-8,38
(Sürecek)
Kaynak: AA