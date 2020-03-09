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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,01 -7,37 8,06
Acıpayam Selüloz 5,79 -9,25 -9,11
Adana Çimento (A) 8,30 -6,32 -14,52
Adana Çimento (B) 6,65 3,10 -6,73
Adana Çimento (C) 1,98 -0,50 -11,21
Adel Kalemcilik 12,35 -8,38 -21,34
Adese Alışveriş Ticaret 1,40 -7,89 -1,98
Afyon Çimento 5,70 -10,24 -9,24
Ak Enerji 0,94 -8,74 -13,76
Akbank 6,94 -4,80 -14,43
Akçansa 8,02 -11,67 -20,12
Akdenız Güvenlık Hız. 1,74 -10,31 -17,54
Akfen GMYO 3,26 -12,13 -19,51
Akın Tekstil 11,90 -10,53 -13,71
Akiş GMYO 3,52 -8,33 -12,87
Akmerkez GMYO 24,28 -2,65 2,53
Aksa 7,00 -8,50 -10,58
Aksa Enerji 3,74 -6,27 -1,58
Aksigorta 6,31 -4,54 3,61
Aksu Enerji 9,40 -8,29 -36,79
Alarko Carrıer 45,02 -11,38 -24,97
Alarko GMYO 11,92 -13,81 -21,49
Alarko Holding 4,70 -9,62 -21,01
Albaraka Türk 1,28 -7,91 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 21,02 -7,48 74,58
Alkim Kağıt 6,00 -4,00 7,53
Alkim Kimya 49,80 -3,21 29,96
Altınyağ 0,67 -5,63 63,41
Altınyunus Çeşme 8,49 -14,93 -15,02
Anadolu Cam 3,39 -9,12 -22,25
Anadolu Efes 21,20 -8,62 -8,15
Anadolu Grubu Holding 14,93 -10,44 -15,12
Anadolu Hayat Emek. 7,46 -0,53 9,06
Anadolu Isuzu 10,42 -9,39 -14,38
Anadolu Sigorta 4,98 0,00 13,18
Anel Elektrik 2,86 -5,61 -10,90
Arçelik 16,96 -5,46 -18,62
ARD Bilişim Teknolojileri 15,02 -2,72
Arena Bilgisayar 9,51 -13,07 26,29
Armada Bilgisayar 19,09 -14,39 16,47
Arsan Tekstil 4,10 -17,67 14,53
Artı Yatırım Holding 0,82 -3,53 1,23
Aselsan 27,76 -6,97 32,57
Aslan Çimento 35,10 -1,29 -12,16
Ata GMYO 3,70 -4,15 -18,32
Atakule GMYO 1,62 -11,96 -15,62
Atlantis Yatırım Holding 1,30 -3,70 30,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -10,91 2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,48 4,02
Avrasya GMYO 1,81 -4,23 19,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,65 -10,81 -9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,30 0,01 2,60
Avrupa Yatırım Holding 1,30 -5,80 -15,58
Ayen Enerji 3,01 -11,99 -13,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,38 -7,39 8,68
Aygaz 10,55 -9,29 -17,83
Bagfaş 12,00 -11,11 -28,66
Bak Ambalaj 5,90 -5,60 -19,73
Balatacılar Balatacılık 2,89 -2,69 133,06
Bantaş Ambalaj 2,34 -13,33 -7,14
Banvit 17,30 -2,81 -6,84
Baştaş Başkent Çimento 2,84 -1,39 9,65
Batı Çimento 2,91 -13,65 -12,08
Batısöke Çimento 1,10 -11,29 -16,03
Bera Holding 3,18 -10,42 -17,40
Berkosan Yalıtım 4,07 14,97 48,54
Beşiktaş Futbol Yat. 2,36 -9,92 -3,67
Beyaz Filo 3,33 -4,03 5,38
Bilici Yatırım 7,41 -5,84 69,57
Bim Mağazalar 51,75 -1,99 10,91
Birko Mensucat 0,32 -8,57 3,23
Birlik Mensucat 1,08 -12,20 -5,26
Bizim Mağazaları 8,06 -7,78 -27,84
Bolu Çimento 3,89 -5,81 -17,23
Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56
Borusan Mannesmann 8,75 -11,62 -23,58
Borusan Yat. Paz. 59,90 -7,99 -3,15
Bosch Fren Sistemleri 224,30 -8,22 -22,63
Bossa 8,42 -10,43 4,47
Brisa 7,79 -8,14 -18,09
Burçelik 6,73 -14,59 15,83
Burçelik Vana 15,70 -3,68 61,69
Bursa Çimento 3,20 -8,83 -20,07
Carrefoursa 5,84 -13,10 23,99
Casa Emtia Petrol 10,15 -3,15 8,09
Ceo Event Medya 6,47 -2,27 -21,48
Coca Cola İçecek 41,68 -3,74 7,70
Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,27 9,80
Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44
Çelebi 77,70 -7,83 -23,90
Çelik Halat 7,31 -13,59 12,46
Çemaş Döküm 1,09 -9,17 -13,04
Çemtaş 5,71 -7,90 -31,04
Çimbeton 34,10 -8,82 -17,35
Çimentaş 13,00 -7,08 -13,33
Çimsa 8,27 -8,11 -8,92
Çuhadaroğlu Metal 2,82 -7,84 -11,60
Dagi Giyim 2,32 -12,12 -7,20
Dagi Yatırım Holding 2,85 -10,38 26,11
Dardanel 4,90 -6,13 29,29
Datagate Bilgisayar 7,20 -13,25 -7,81
Demısaş Döküm 3,24 -8,99 -6,90
Denge Holding 1,20 -4,00 -12,41
Deniz GMYO 3,88 -13,39 -23,17
Denizli Cam 6,74 -11,66 -19,18
Derimod 6,60 -11,76 -7,56
Derlüks Deri 2,97 -11,87 -27,21
Desa Deri 4,26 -14,29 -6,17
Despec Bilgisayar 4,90 -3,54 15,57
Deva Holding 9,03 -6,23 0,44
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -2,74 -8,97
Ditaş Doğan 9,91 -14,35 3,66
DO-CO 418,00 -9,50 -25,89
Doğan Burda 3,75 -11,56 -38,22
Doğan Holding 1,59 -7,56 -13,59
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -11,92 3,03
Doğusan 1,85 -7,04 -11,06
Doğuş GMYO 5,89 -2,00 30,02
Doğuş Otomotiv 8,99 -4,56 -5,57
Döktaş Dökümcülük 22,20 -11,27 -29,85
Duran Doğan Basım 15,40 -8,28 9,69
Dyo Boya 4,78 -8,60 -2,45
Eczacıbaşı İlaç 3,62 -5,97 -2,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -10,91 -3,07
Edip Gayrimenkul 1,73 -10,82 24,46
Ege Endüstri 580,00 -6,75 -0,09
Ege Gübre 43,12 -7,27 -13,41
Ege Profil 10,76 -12,94 -10,11
Ege Seramik 4,39 -1,13 18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -8,33 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -7,27 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 -9,09 50,00
Egeplast 13,70 -6,48 9,60
Ekiz Kimya 1,17 -5,65 91,80
Emek Elektrik 1,73 -11,28 8,81
Eminiş Ambalaj 2,31 -3,75 51,97
Emlak Konut GMYO 1,35 -6,25 -7,53
Enerjisa Enerji 7,99 -0,62 8,12
Enka İnşaat 6,41 -5,46 -0,16
Erbosan 19,50 -3,85 -21,94
Ereğli Demir Çelik 8,53 -4,16 -5,64
Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88
Escort Teknoloji 2,72 -12,82 95,68
Etiler Gıda 1,99 -3,86 -18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -11,18 -19,16
Euro Trend Yat. Ort. 1,08 -9,24 -13,60
Euro Yat. Ort. 1,08 -9,24 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,36 -6,21 -9,33
Fenerbahçe Futbol 10,03 -13,01 -30,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,35 -12,07 -26,70
F-M İzmit Piston 42,12 -5,56 -15,56
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,70 -11,38 -12,87
Ford Otosan 74,25 -3,70 4,80
Formet Çelik Kapı 2,10 -2,33 -30,00
Frigo Pak Gıda 10,09 -7,85 -22,15
Galatasaray Sportif 3,01 -14,73 48,28
Garanti Bankası 9,18 -8,47 -17,59
Garanti Faktoring 4,05 -13,28 4,65
Garanti Yat. Ort. 1,44 -11,11 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 14,98 1,84 167,50
Gedik Yatırım Holding 17,57 -11,08 128,48
Gediz Ambalaj 6,47 -9,00 -4,29
Gentaş 2,19 -5,19 0,00
Gersan Elektrik 2,81 -8,47 -11,91
Global Men. Değ. 2,13 -13,77 13,30
Global Yat. Holding 3,45 -1,43 -29,16
Good-Year 4,15 -8,99 2,47
Göltaş Çimento 12,50 -9,49 -29,74
Gözde Girişim 3,26 -9,19 -36,58
GSD Denizcilik 2,13 -10,50 -16,80
GSD Holding 1,26 -13,10 -15,44
Gübre Fabrik. 17,00 -9,19 88,05
Güler Yat. Holding 1,53 -6,13 -24,63
Güneş Sigorta 2,26 -10,32 3,67
Halk GMYO 1,52 -1,94 24,59
Halk Sigorta 3,35 -6,69 69,19
Hatay Tekstil 7,85 -13,45 14,26
Hedef Girişim 2,00 -10,71 -23,37
Hektaş 8,81 -8,70 9,85
HUB Girişim 23,40 -11,09 149,24
Hürriyet Gzt. 1,20 -4,76 5,26
ICBC Turkey Bank 3,87 -9,37 -26,57
İdealist Danışmanlık 2,83 -6,29 -14,76
İdealist GMYO 2,90 -5,84 -5,23
İhlas Ev Aletleri 3,86 -3,50 23,32
İhlas Gayrimenkul 1,26 -3,08 5,00
İhlas Gazetecilik 3,99 2,31 -41,41
İhlas Holding 0,71 -8,97 -21,98
İhlas Yayın Holding 0,94 -10,48 -7,84
İndeks Bilgisayar 9,43 -8,45 -2,78
Info Yatırım 8,90 12,52 0,00
İntema 9,03 -9,79 -2,48
İpek Doğal Enerji 8,12 -12,59 5,18
İskenderun Demir Çelik 7,14 -2,86 -10,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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