Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,01
|-7,37
|8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,79
|-9,25
|-9,11
|Adana Çimento (A)
|8,30
|-6,32
|-14,52
|Adana Çimento (B)
|6,65
|3,10
|-6,73
|Adana Çimento (C)
|1,98
|-0,50
|-11,21
|Adel Kalemcilik
|12,35
|-8,38
|-21,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,40
|-7,89
|-1,98
|Afyon Çimento
|5,70
|-10,24
|-9,24
|Ak Enerji
|0,94
|-8,74
|-13,76
|Akbank
|6,94
|-4,80
|-14,43
|Akçansa
|8,02
|-11,67
|-20,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,74
|-10,31
|-17,54
|Akfen GMYO
|3,26
|-12,13
|-19,51
|Akın Tekstil
|11,90
|-10,53
|-13,71
|Akiş GMYO
|3,52
|-8,33
|-12,87
|Akmerkez GMYO
|24,28
|-2,65
|2,53
|Aksa
|7,00
|-8,50
|-10,58
|Aksa Enerji
|3,74
|-6,27
|-1,58
|Aksigorta
|6,31
|-4,54
|3,61
|Aksu Enerji
|9,40
|-8,29
|-36,79
|Alarko Carrıer
|45,02
|-11,38
|-24,97
|Alarko GMYO
|11,92
|-13,81
|-21,49
|Alarko Holding
|4,70
|-9,62
|-21,01
|Albaraka Türk
|1,28
|-7,91
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,02
|-7,48
|74,58
|Alkim Kağıt
|6,00
|-4,00
|7,53
|Alkim Kimya
|49,80
|-3,21
|29,96
|Altınyağ
|0,67
|-5,63
|63,41
|Altınyunus Çeşme
|8,49
|-14,93
|-15,02
|Anadolu Cam
|3,39
|-9,12
|-22,25
|Anadolu Efes
|21,20
|-8,62
|-8,15
|Anadolu Grubu Holding
|14,93
|-10,44
|-15,12
|Anadolu Hayat Emek.
|7,46
|-0,53
|9,06
|Anadolu Isuzu
|10,42
|-9,39
|-14,38
|Anadolu Sigorta
|4,98
|0,00
|13,18
|Anel Elektrik
|2,86
|-5,61
|-10,90
|Arçelik
|16,96
|-5,46
|-18,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,02
|-2,72
|Arena Bilgisayar
|9,51
|-13,07
|26,29
|Armada Bilgisayar
|19,09
|-14,39
|16,47
|Arsan Tekstil
|4,10
|-17,67
|14,53
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|-3,53
|1,23
|Aselsan
|27,76
|-6,97
|32,57
|Aslan Çimento
|35,10
|-1,29
|-12,16
|Ata GMYO
|3,70
|-4,15
|-18,32
|Atakule GMYO
|1,62
|-11,96
|-15,62
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|-3,70
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-10,91
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-4,48
|4,02
|Avrasya GMYO
|1,81
|-4,23
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,65
|-10,81
|-9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,30
|0,01
|2,60
|Avrupa Yatırım Holding
|1,30
|-5,80
|-15,58
|Ayen Enerji
|3,01
|-11,99
|-13,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,38
|-7,39
|8,68
|Aygaz
|10,55
|-9,29
|-17,83
|Bagfaş
|12,00
|-11,11
|-28,66
|Bak Ambalaj
|5,90
|-5,60
|-19,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,89
|-2,69
|133,06
|Bantaş Ambalaj
|2,34
|-13,33
|-7,14
|Banvit
|17,30
|-2,81
|-6,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,84
|-1,39
|9,65
|Batı Çimento
|2,91
|-13,65
|-12,08
|Batısöke Çimento
|1,10
|-11,29
|-16,03
|Bera Holding
|3,18
|-10,42
|-17,40
|Berkosan Yalıtım
|4,07
|14,97
|48,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,36
|-9,92
|-3,67
|Beyaz Filo
|3,33
|-4,03
|5,38
|Bilici Yatırım
|7,41
|-5,84
|69,57
|Bim Mağazalar
|51,75
|-1,99
|10,91
|Birko Mensucat
|0,32
|-8,57
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,08
|-12,20
|-5,26
|Bizim Mağazaları
|8,06
|-7,78
|-27,84
|Bolu Çimento
|3,89
|-5,81
|-17,23
|Bomonti Elektrik
|1,30
|-4,41
|1,56
|Borusan Mannesmann
|8,75
|-11,62
|-23,58
|Borusan Yat. Paz.
|59,90
|-7,99
|-3,15
|Bosch Fren Sistemleri
|224,30
|-8,22
|-22,63
|Bossa
|8,42
|-10,43
|4,47
|Brisa
|7,79
|-8,14
|-18,09
|Burçelik
|6,73
|-14,59
|15,83
|Burçelik Vana
|15,70
|-3,68
|61,69
|Bursa Çimento
|3,20
|-8,83
|-20,07
|Carrefoursa
|5,84
|-13,10
|23,99
|Casa Emtia Petrol
|10,15
|-3,15
|8,09
|Ceo Event Medya
|6,47
|-2,27
|-21,48
|Coca Cola İçecek
|41,68
|-3,74
|7,70
|Cosmos Yat. Holding
|2,24
|-4,27
|9,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,32
|-1,28
|-19,44
|Çelebi
|77,70
|-7,83
|-23,90
|Çelik Halat
|7,31
|-13,59
|12,46
|Çemaş Döküm
|1,09
|-9,17
|-13,04
|Çemtaş
|5,71
|-7,90
|-31,04
|Çimbeton
|34,10
|-8,82
|-17,35
|Çimentaş
|13,00
|-7,08
|-13,33
|Çimsa
|8,27
|-8,11
|-8,92
|Çuhadaroğlu Metal
|2,82
|-7,84
|-11,60
|Dagi Giyim
|2,32
|-12,12
|-7,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,85
|-10,38
|26,11
|Dardanel
|4,90
|-6,13
|29,29
|Datagate Bilgisayar
|7,20
|-13,25
|-7,81
|Demısaş Döküm
|3,24
|-8,99
|-6,90
|Denge Holding
|1,20
|-4,00
|-12,41
|Deniz GMYO
|3,88
|-13,39
|-23,17
|Denizli Cam
|6,74
|-11,66
|-19,18
|Derimod
|6,60
|-11,76
|-7,56
|Derlüks Deri
|2,97
|-11,87
|-27,21
|Desa Deri
|4,26
|-14,29
|-6,17
|Despec Bilgisayar
|4,90
|-3,54
|15,57
|Deva Holding
|9,03
|-6,23
|0,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-2,74
|-8,97
|Ditaş Doğan
|9,91
|-14,35
|3,66
|DO-CO
|418,00
|-9,50
|-25,89
|Doğan Burda
|3,75
|-11,56
|-38,22
|Doğan Holding
|1,59
|-7,56
|-13,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|-11,92
|3,03
|Doğusan
|1,85
|-7,04
|-11,06
|Doğuş GMYO
|5,89
|-2,00
|30,02
|Doğuş Otomotiv
|8,99
|-4,56
|-5,57
|Döktaş Dökümcülük
|22,20
|-11,27
|-29,85
|Duran Doğan Basım
|15,40
|-8,28
|9,69
|Dyo Boya
|4,78
|-8,60
|-2,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,62
|-5,97
|-2,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,80
|-10,91
|-3,07
|Edip Gayrimenkul
|1,73
|-10,82
|24,46
|Ege Endüstri
|580,00
|-6,75
|-0,09
|Ege Gübre
|43,12
|-7,27
|-13,41
|Ege Profil
|10,76
|-12,94
|-10,11
|Ege Seramik
|4,39
|-1,13
|18,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|-8,33
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-7,27
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|-9,09
|50,00
|Egeplast
|13,70
|-6,48
|9,60
|Ekiz Kimya
|1,17
|-5,65
|91,80
|Emek Elektrik
|1,73
|-11,28
|8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,31
|-3,75
|51,97
|Emlak Konut GMYO
|1,35
|-6,25
|-7,53
|Enerjisa Enerji
|7,99
|-0,62
|8,12
|Enka İnşaat
|6,41
|-5,46
|-0,16
|Erbosan
|19,50
|-3,85
|-21,94
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|-4,16
|-5,64
|Ersu Gıda
|2,73
|-12,78
|31,88
|Escort Teknoloji
|2,72
|-12,82
|95,68
|Etiler Gıda
|1,99
|-3,86
|-18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,35
|-11,18
|-19,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,08
|-9,24
|-13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,08
|-9,24
|-8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|-6,21
|-9,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,03
|-13,01
|-30,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,35
|-12,07
|-26,70
|F-M İzmit Piston
|42,12
|-5,56
|-15,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,70
|-11,38
|-12,87
|Ford Otosan
|74,25
|-3,70
|4,80
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|-2,33
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|10,09
|-7,85
|-22,15
|Galatasaray Sportif
|3,01
|-14,73
|48,28
|Garanti Bankası
|9,18
|-8,47
|-17,59
|Garanti Faktoring
|4,05
|-13,28
|4,65
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|-11,11
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,98
|1,84
|167,50
|Gedik Yatırım Holding
|17,57
|-11,08
|128,48
|Gediz Ambalaj
|6,47
|-9,00
|-4,29
|Gentaş
|2,19
|-5,19
|0,00
|Gersan Elektrik
|2,81
|-8,47
|-11,91
|Global Men. Değ.
|2,13
|-13,77
|13,30
|Global Yat. Holding
|3,45
|-1,43
|-29,16
|Good-Year
|4,15
|-8,99
|2,47
|Göltaş Çimento
|12,50
|-9,49
|-29,74
|Gözde Girişim
|3,26
|-9,19
|-36,58
|GSD Denizcilik
|2,13
|-10,50
|-16,80
|GSD Holding
|1,26
|-13,10
|-15,44
|Gübre Fabrik.
|17,00
|-9,19
|88,05
|Güler Yat. Holding
|1,53
|-6,13
|-24,63
|Güneş Sigorta
|2,26
|-10,32
|3,67
|Halk GMYO
|1,52
|-1,94
|24,59
|Halk Sigorta
|3,35
|-6,69
|69,19
|Hatay Tekstil
|7,85
|-13,45
|14,26
|Hedef Girişim
|2,00
|-10,71
|-23,37
|Hektaş
|8,81
|-8,70
|9,85
|HUB Girişim
|23,40
|-11,09
|149,24
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|-4,76
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|3,87
|-9,37
|-26,57
|İdealist Danışmanlık
|2,83
|-6,29
|-14,76
|İdealist GMYO
|2,90
|-5,84
|-5,23
|İhlas Ev Aletleri
|3,86
|-3,50
|23,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-3,08
|5,00
|İhlas Gazetecilik
|3,99
|2,31
|-41,41
|İhlas Holding
|0,71
|-8,97
|-21,98
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|-10,48
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|9,43
|-8,45
|-2,78
|Info Yatırım
|8,90
|12,52
|0,00
|İntema
|9,03
|-9,79
|-2,48
|İpek Doğal Enerji
|8,12
|-12,59
|5,18
|İskenderun Demir Çelik
|7,14
|-2,86
|-10,86
(Sürecek)
Kaynak: AA