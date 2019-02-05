Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,80 -0,55 -7,69
Acıpayam Selüloz 3,60 0,56 10,43
Adana Çimento (A) 6,08 0,50 0,50
Adana Çimento (B) 4,14 0,24 0,73
Adana Çimento (C) 1,49 -1,97 5,67
Adel Kalemcilik 11,76 0,51 6,91
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,52 0,43
Afyon Çimento 4,67 -1,27 1,74
Ak Enerji 0,65 0,00 3,17
Akbank 6,96 1,75 18,27
Akçansa 7,90 0,00 7,48
Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -0,91 8,46
Akfen GMYO 1,76 0,00 6,67
Akın Tekstil 9,32 -0,85 -1,38
Akiş GMYO 2,66 1,14 3,91
Akmerkez GMYO 15,85 -1,67 -3,18
Aksa 8,92 3,84 19,57
Aksa Enerji 2,95 -0,34 10,07
Aksigorta 3,86 1,31 5,46
Aksu Enerji 8,20 -1,20 6,22
Alarko Carrıer 46,56 -1,10 18,29
Alarko GMYO 48,12 -1,55 7,12
Alarko Holding 2,47 -3,14 19,32
Albaraka Türk 1,30 2,36 6,56
Alcatel Lucent Teletaş 6,18 -2,83 7,29
Alkim Kağıt 4,34 -0,91 4,58
Alkim Kimya 24,26 0,33 2,36
Altınyağ 0,30 0,00 -31,82
Altınyunus Çeşme 4,19 0,72 0,96
Anadolu Cam 2,99 -2,29 11,57
Anadolu Efes 21,34 -0,84 3,59
Anadolu Grubu Holding 13,00 -1,74 26,95
Anadolu Hayat Emek. 6,11 0,49 1,66
Anadolu Isuzu 6,54 -1,65 5,83
Anadolu Sigorta 4,32 0,00 4,85
Anel Elektrik 1,85 0,00 14,20
Arçelik 19,46 2,91 23,24
Arena Bilgisayar 3,60 -0,83 -18,37
Armada Bilgisayar 8,30 -2,81 -10,66
Arsan Tekstil 1,78 2,30 9,88
Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 13,79
Aselsan 23,92 -1,64 -0,66
Aslan Çimento 28,40 -0,98 0,85
Ata GMYO 3,84 0,00 -4,24
Atakule GMYO 1,28 -0,78 -2,72
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,37 2,78 105,56
Atlas Yat. Ort. 1,51 3,42 75,58
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,25 -0,60 7,56
Avrasya GMYO 1,05 0,96 19,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -1,67 9,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.252,80 0,02 0,52
Avrupa Yatırım Holding 2,30 0,00 -5,35
Ayen Enerji 2,46 -1,99 4,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,56 0,65 9,86
Aygaz 11,82 -0,92 4,32
Bagfaş 5,69 0,71 18,05
Bak Ambalaj 4,85 0,41 -4,34
Balatacılar Balatacılık 0,38 -5,00 15,15
Bantaş Ambalaj 1,33 -2,21 5,98
Banvit 10,80 0,19 0,09
Baştaş Başkent Çimento 1,99 -2,45 -1,49
Batı Çimento 2,68 4,69 11,20
Batısöke Çimento 1,08 0,00 -0,92
Bera Holding 2,09 -0,95 1,46
Berkosan Yalıtım 1,78 0,00 -1,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -1,80 1,23
Beyaz Filo 4,11 -0,72 50,55
Bilici Yatırım 1,72 1,78 26,47
Bim Mağazalar 92,80 2,77 6,67
Bimeks 0,07 16,67 16,67
Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00
Birlik Mensucat 0,87 0,00 -25,64
Bizim Mağazaları 7,31 1,53 7,50
Bolu Çimento 3,58 0,28 4,37
Bomonti Elektrik 1,26 2,44 162,50
Borusan Mannesmann 8,37 -0,48 7,31
Borusan Yat. Paz. 37,70 -0,37 0,21
Bosch Fren Sistemleri 169,40 -1,40 4,57
Bossa 7,97 -0,50 11,94
Boyner Perakende Yat. 4,79 -0,21 21,57
Brisa 6,86 3,00 8,37
Burçelik 3,31 0,00 3,12
Burçelik Vana 1,57 -1,88 6,08
Bursa Çimento 4,57 -2,14 3,86
Carrefoursa 3,96 3,39 13,79
Coca Cola İçecek 33,00 0,24 6,87
Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,02 0,00 -1,92
Çelebi 61,90 -1,51 -2,37
Çelik Halat 5,92 1,20 -1,33
Çemaş Döküm 0,78 -1,27 2,63
Çemtaş 5,66 -1,57 -6,91
Çimbeton 29,52 -1,27 3,22
Çimentaş 11,46 -2,30 -9,76
Çimsa 7,90 -0,25 4,64
Çuhadaroğlu Metal 1,86 -2,11 4,49
Dagi Giyim 1,32 -0,75 6,45
Dagi Yatırım Holding 1,04 -1,89 2,97
Dardanel 1,11 0,00 0,91
Datagate Bilgisayar 4,34 -1,59 1,40
Demirören Gazetecilik 14,99 -0,86 56,15
Demısaş Döküm 2,81 0,00 13,31
Denge Holding 1,30 -0,76 12,07
Deniz GMYO 3,25 1,25 6,91
Denizbank 16,01 1,27 -16,18
Denizli Cam 10,77 -0,46 -6,51
Derimod 9,24 1,20 6,57
Desa Deri 2,25 0,00 30,06
Despec Bilgisayar 3,02 -1,63 -7,93
Deva Holding 3,52 -2,22 6,99
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -5,13
Ditaş Doğan 5,74 -0,35 4,74
DO-CO 499,70 -0,99 4,37
Doğan Burda 3,14 -2,48 4,32
Doğan Holding 1,13 -1,74 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -0,86 -5,74
Doğusan 1,91 -0,52 -20,75
Doğuş GMYO 2,30 6,48 9,00
Doğuş Otomotiv 4,83 -0,62 11,29
Döktaş Dökümcülük 10,37 -1,52 27,24
Duran Doğan Basım 7,20 3,15 41,18
Dyo Boya 2,96 0,00 2,07
Eczacıbaşı İlaç 2,92 -0,68 6,96
Eczacıbaşı Yatırım 7,96 0,00 10,56
Edip Gayrimenkul 0,66 -1,49 -14,29
Ege Endüstri 402,90 1,38 17,12
Ege Gübre 24,34 -1,46 12,17
Ege Profil 10,50 -0,19 18,38
Ege Seramik 3,62 -0,82 8,06
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 2,94 45,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00
Egeplast 3,64 -0,82 -5,21
Ekiz Kimya 0,33 3,13 0,00
Emek Elektrik 1,01 -0,98 3,06
Eminiş Ambalaj 1,14 1,79 -2,56
Emlak Konut GMYO 1,53 2,00 2,00
Enerjisa Enerji 5,61 -1,41 10,00
Enka İnşaat 4,88 0,41 6,55
Erbosan 65,15 3,66 4,41
Ereğli Demir Çelik 8,26 -0,12 14,40
Ersu Gıda 0,91 -1,09 -1,09
Escort Teknoloji 0,76 4,11 0,00
Etiler Gıda 2,19 3,30 2,82
Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -4,88 9,86
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 0,00
Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 4,76
Euro Yatırım Holding 0,57 -3,39 3,64
Fenerbahçe Futbol 7,42 -2,62 7,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,89 -0,69 8,65
F-M İzmit Piston 18,62 0,22 7,94
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,55 -1,66 3,80
Ford Otosan 57,75 1,40 15,50
Formet Çelik Kapı 2,62 -5,76 106,30
Frigo Pak Gıda 1,57 0,00 -7,65
Galatasaray Sportif 1,39 -3,47 12,10
Garanti Bankası 9,04 1,23 13,57
Garanti Faktoring 2,56 8,47 29,29
Garanti Yat. Ort. 0,70 -2,78 -11,39
Gedik Y. Men. Değ. 3,53 0,28 9,63
Gedik Yatırım Holding 2,78 1,83 18,30
Gediz Ambalaj 4,63 0,22 11,57
Gentaş 1,92 -1,03 8,47
Gersan Elektrik 3,54 -1,67 0,28
Global Men. Değ. 0,47 2,17 0,00
Global Yat. Holding 3,69 2,50 23,41
Good-Year 3,62 2,26 5,23
Göltaş Çimento 11,75 -0,42 -5,47
Gözde Girişim 3,34 -1,18 25,09
GSD Denizcilik 1,23 -1,60 6,96
GSD Holding 0,89 0,00 11,25
Gübre Fabrik. 3,28 -4,09 10,81
Güler Yat. Holding 1,01 -2,88 -5,61
Güneş Sigorta 1,64 0,61 9,33
Halk GMYO 0,73 0,00 4,29
Halk Sigorta 1,11 0,91 0,91
Hatay Tekstil 4,12 1,73 4,30
Hedef Girişim 1,19 -0,83 2,59
Hektaş 10,85 2,94 17,04
HUB Girişim 1,88 -0,53 0,00
Hürriyet Gzt. 0,96 -1,03 3,23
ICBC Turkey Bank 4,28 -1,61 -13,18
İdealist Danışmanlık 13,18 -0,83 22,04
İdealist GMYO 1,66 -4,60 1,84
İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 0,00
İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 2,86
İhlas Gazetecilik 0,58 -1,69 -4,92
İhlas Holding 0,33 0,00 3,13
İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 15,15
İndeks Bilgisayar 6,67 -2,63 11,73
Info Yatırım 1,15 -0,86 11,65
İntema 27,80 -5,44 49,22
İpek Doğal Enerji 5,18 -1,52 -3,54
İskenderun Demir Çelik 6,57 -1,50 16,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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