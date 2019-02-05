Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,80
|-0,55
|-7,69
|Acıpayam Selüloz
|3,60
|0,56
|10,43
|Adana Çimento (A)
|6,08
|0,50
|0,50
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,24
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,49
|-1,97
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,76
|0,51
|6,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|3,52
|0,43
|Afyon Çimento
|4,67
|-1,27
|1,74
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|3,17
|Akbank
|6,96
|1,75
|18,27
|Akçansa
|7,90
|0,00
|7,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,18
|-0,91
|8,46
|Akfen GMYO
|1,76
|0,00
|6,67
|Akın Tekstil
|9,32
|-0,85
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,66
|1,14
|3,91
|Akmerkez GMYO
|15,85
|-1,67
|-3,18
|Aksa
|8,92
|3,84
|19,57
|Aksa Enerji
|2,95
|-0,34
|10,07
|Aksigorta
|3,86
|1,31
|5,46
|Aksu Enerji
|8,20
|-1,20
|6,22
|Alarko Carrıer
|46,56
|-1,10
|18,29
|Alarko GMYO
|48,12
|-1,55
|7,12
|Alarko Holding
|2,47
|-3,14
|19,32
|Albaraka Türk
|1,30
|2,36
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,18
|-2,83
|7,29
|Alkim Kağıt
|4,34
|-0,91
|4,58
|Alkim Kimya
|24,26
|0,33
|2,36
|Altınyağ
|0,30
|0,00
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|0,72
|0,96
|Anadolu Cam
|2,99
|-2,29
|11,57
|Anadolu Efes
|21,34
|-0,84
|3,59
|Anadolu Grubu Holding
|13,00
|-1,74
|26,95
|Anadolu Hayat Emek.
|6,11
|0,49
|1,66
|Anadolu Isuzu
|6,54
|-1,65
|5,83
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,00
|4,85
|Anel Elektrik
|1,85
|0,00
|14,20
|Arçelik
|19,46
|2,91
|23,24
|Arena Bilgisayar
|3,60
|-0,83
|-18,37
|Armada Bilgisayar
|8,30
|-2,81
|-10,66
|Arsan Tekstil
|1,78
|2,30
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|13,79
|Aselsan
|23,92
|-1,64
|-0,66
|Aslan Çimento
|28,40
|-0,98
|0,85
|Ata GMYO
|3,84
|0,00
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,28
|-0,78
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|2,78
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|3,42
|75,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,25
|-0,60
|7,56
|Avrasya GMYO
|1,05
|0,96
|19,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|-1,67
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.252,80
|0,02
|0,52
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|0,00
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,46
|-1,99
|4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,56
|0,65
|9,86
|Aygaz
|11,82
|-0,92
|4,32
|Bagfaş
|5,69
|0,71
|18,05
|Bak Ambalaj
|4,85
|0,41
|-4,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-5,00
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,33
|-2,21
|5,98
|Banvit
|10,80
|0,19
|0,09
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-2,45
|-1,49
|Batı Çimento
|2,68
|4,69
|11,20
|Batısöke Çimento
|1,08
|0,00
|-0,92
|Bera Holding
|2,09
|-0,95
|1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|0,00
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-1,80
|1,23
|Beyaz Filo
|4,11
|-0,72
|50,55
|Bilici Yatırım
|1,72
|1,78
|26,47
|Bim Mağazalar
|92,80
|2,77
|6,67
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|0,00
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|7,31
|1,53
|7,50
|Bolu Çimento
|3,58
|0,28
|4,37
|Bomonti Elektrik
|1,26
|2,44
|162,50
|Borusan Mannesmann
|8,37
|-0,48
|7,31
|Borusan Yat. Paz.
|37,70
|-0,37
|0,21
|Bosch Fren Sistemleri
|169,40
|-1,40
|4,57
|Bossa
|7,97
|-0,50
|11,94
|Boyner Perakende Yat.
|4,79
|-0,21
|21,57
|Brisa
|6,86
|3,00
|8,37
|Burçelik
|3,31
|0,00
|3,12
|Burçelik Vana
|1,57
|-1,88
|6,08
|Bursa Çimento
|4,57
|-2,14
|3,86
|Carrefoursa
|3,96
|3,39
|13,79
|Coca Cola İçecek
|33,00
|0,24
|6,87
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,00
|-1,92
|Çelebi
|61,90
|-1,51
|-2,37
|Çelik Halat
|5,92
|1,20
|-1,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|5,66
|-1,57
|-6,91
|Çimbeton
|29,52
|-1,27
|3,22
|Çimentaş
|11,46
|-2,30
|-9,76
|Çimsa
|7,90
|-0,25
|4,64
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|-2,11
|4,49
|Dagi Giyim
|1,32
|-0,75
|6,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|-1,89
|2,97
|Dardanel
|1,11
|0,00
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,34
|-1,59
|1,40
|Demirören Gazetecilik
|14,99
|-0,86
|56,15
|Demısaş Döküm
|2,81
|0,00
|13,31
|Denge Holding
|1,30
|-0,76
|12,07
|Deniz GMYO
|3,25
|1,25
|6,91
|Denizbank
|16,01
|1,27
|-16,18
|Denizli Cam
|10,77
|-0,46
|-6,51
|Derimod
|9,24
|1,20
|6,57
|Desa Deri
|2,25
|0,00
|30,06
|Despec Bilgisayar
|3,02
|-1,63
|-7,93
|Deva Holding
|3,52
|-2,22
|6,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,74
|-0,35
|4,74
|DO-CO
|499,70
|-0,99
|4,37
|Doğan Burda
|3,14
|-2,48
|4,32
|Doğan Holding
|1,13
|-1,74
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Doğusan
|1,91
|-0,52
|-20,75
|Doğuş GMYO
|2,30
|6,48
|9,00
|Doğuş Otomotiv
|4,83
|-0,62
|11,29
|Döktaş Dökümcülük
|10,37
|-1,52
|27,24
|Duran Doğan Basım
|7,20
|3,15
|41,18
|Dyo Boya
|2,96
|0,00
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-0,68
|6,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,96
|0,00
|10,56
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|-1,49
|-14,29
|Ege Endüstri
|402,90
|1,38
|17,12
|Ege Gübre
|24,34
|-1,46
|12,17
|Ege Profil
|10,50
|-0,19
|18,38
|Ege Seramik
|3,62
|-0,82
|8,06
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|2,94
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,64
|-0,82
|-5,21
|Ekiz Kimya
|0,33
|3,13
|0,00
|Emek Elektrik
|1,01
|-0,98
|3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|1,79
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|2,00
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,61
|-1,41
|10,00
|Enka İnşaat
|4,88
|0,41
|6,55
|Erbosan
|65,15
|3,66
|4,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,26
|-0,12
|14,40
|Ersu Gıda
|0,91
|-1,09
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,76
|4,11
|0,00
|Etiler Gıda
|2,19
|3,30
|2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,78
|-4,88
|9,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-3,03
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|-2,94
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|-3,39
|3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|-2,62
|7,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,89
|-0,69
|8,65
|F-M İzmit Piston
|18,62
|0,22
|7,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,55
|-1,66
|3,80
|Ford Otosan
|57,75
|1,40
|15,50
|Formet Çelik Kapı
|2,62
|-5,76
|106,30
|Frigo Pak Gıda
|1,57
|0,00
|-7,65
|Galatasaray Sportif
|1,39
|-3,47
|12,10
|Garanti Bankası
|9,04
|1,23
|13,57
|Garanti Faktoring
|2,56
|8,47
|29,29
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|-2,78
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,53
|0,28
|9,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,78
|1,83
|18,30
|Gediz Ambalaj
|4,63
|0,22
|11,57
|Gentaş
|1,92
|-1,03
|8,47
|Gersan Elektrik
|3,54
|-1,67
|0,28
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,69
|2,50
|23,41
|Good-Year
|3,62
|2,26
|5,23
|Göltaş Çimento
|11,75
|-0,42
|-5,47
|Gözde Girişim
|3,34
|-1,18
|25,09
|GSD Denizcilik
|1,23
|-1,60
|6,96
|GSD Holding
|0,89
|0,00
|11,25
|Gübre Fabrik.
|3,28
|-4,09
|10,81
|Güler Yat. Holding
|1,01
|-2,88
|-5,61
|Güneş Sigorta
|1,64
|0,61
|9,33
|Halk GMYO
|0,73
|0,00
|4,29
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,12
|1,73
|4,30
|Hedef Girişim
|1,19
|-0,83
|2,59
|Hektaş
|10,85
|2,94
|17,04
|HUB Girişim
|1,88
|-0,53
|0,00
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-1,03
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,28
|-1,61
|-13,18
|İdealist Danışmanlık
|13,18
|-0,83
|22,04
|İdealist GMYO
|1,66
|-4,60
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-0,92
|2,86
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|-1,69
|-4,92
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|15,15
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|-2,63
|11,73
|Info Yatırım
|1,15
|-0,86
|11,65
|İntema
|27,80
|-5,44
|49,22
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|-1,52
|-3,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|-1,50
|16,08
(Sürecek)
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