Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,05
|-0,94
|-18,60
|Acıpayam Selüloz
|2,58
|9,32
|-2,64
|Adana Çimento (A)
|6,90
|-1,00
|15,00
|Adana Çimento (B)
|4,74
|0,42
|12,32
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,94
|27,38
|Adel Kalemcilik
|16,14
|0,81
|-1,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|0,49
|3,02
|Afyon Çimento
|5,71
|1,42
|-26,61
|Ak Enerji
|0,76
|1,33
|-16,48
|Akbank
|8,57
|0,23
|-9,25
|Akçansa
|10,04
|0,70
|-1,92
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,59
|-4,52
|-39,46
|Akfen GMYO
|1,83
|0,00
|-24,07
|Akın Tekstil
|8,62
|2,13
|-38,91
|Akiş GMYO
|3,19
|-0,31
|1,92
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,60
|-9,58
|Aksa
|11,74
|1,29
|-2,04
|Aksa Enerji
|4,06
|0,74
|-1,69
|Aksigorta
|4,07
|-1,69
|34,20
|Aksu Enerji
|6,33
|0,16
|19,45
|Alarko Carrıer
|52,00
|0,10
|-14,12
|Alarko GMYO
|43,20
|0,93
|-15,04
|Alarko Holding
|5,19
|0,00
|-28,51
|Albaraka Türk
|1,49
|1,36
|-0,90
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,49
|1,67
|-31,20
|Alkim Kağıt
|3,64
|-2,67
|-21,48
|Alkim Kimya
|19,50
|0,52
|-17,75
|Altınyağ
|0,74
|0,00
|-38,13
|Altınyunus Çeşme
|4,75
|-0,84
|-5,94
|Anadolu Cam
|2,78
|0,36
|5,70
|Anadolu Efes
|25,68
|-0,08
|6,12
|Anadolu Grubu Holding
|20,52
|-0,87
|-13,42
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,52
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,34
|2,48
|13,63
|Anadolu Sigorta
|4,23
|0,00
|40,47
|Anel Elektrik
|2,56
|-1,16
|-32,10
|Anel Telekom
|0,44
|0,00
|-12,00
|Arçelik
|17,49
|1,86
|-15,80
|Arena Bilgisayar
|4,37
|2,10
|3,31
|Armada Bilgisayar
|6,25
|1,79
|-7,82
|Arsan Tekstil
|2,09
|0,00
|19,43
|Artı Yatırım Holding
|1,78
|-6,32
|89,36
|Aselsan
|23,58
|1,73
|-25,85
|Aslan Çimento
|33,48
|1,33
|-12,36
|Ata GMYO
|3,73
|1,36
|-22,13
|Atakule GMYO
|1,91
|-2,55
|-6,83
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,21
|-2,42
|-12,95
|Atlantis Yatırım Holding
|0,60
|7,14
|22,45
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|3,26
|-3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,59
|0,23
|-0,64
|Avrasya GMYO
|1,21
|-0,82
|-23,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,26
|0,80
|-25,00
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|0,00
|20,22
|Ayen Enerji
|4,09
|0,74
|-15,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|0,59
|Aygaz
|11,79
|1,20
|-18,66
|Bagfaş
|7,47
|0,95
|-28,86
|Bak Ambalaj
|6,54
|-2,68
|27,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|0,00
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,33
|0,43
|-43,03
|Banvit
|13,76
|-0,43
|-35,76
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|-0,75
|6,91
|Batı Çimento
|7,30
|6,73
|-26,11
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|-24,72
|Bera Holding
|2,15
|4,88
|-30,65
|Berkosan Yalıtım
|2,21
|-5,15
|-0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,41
|-0,41
|-41,08
|Beyaz Filo
|14,22
|-1,25
|-80,77
|Bilici Yatırım
|1,73
|-0,57
|13,03
|Bim Mağazalar
|68,30
|-1,51
|-12,55
|Bimeks
|0,21
|16,67
|-25,00
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,25
|3,31
|-11,35
|Bizim Mağazaları
|7,18
|-0,14
|-6,75
|Bolu Çimento
|6,78
|0,30
|26,02
|Bomonti Elektrik
|0,79
|14,49
|-26,85
|Borusan Mannesmann
|10,37
|2,47
|-11,67
|Borusan Yat. Paz.
|44,54
|14,21
|3,23
|Bosch Fren Sistemleri
|152,10
|0,53
|-16,97
|Bossa
|6,20
|1,31
|53,09
|Boyner Perakende Yat.
|8,00
|-0,62
|-12,85
|Brisa
|6,20
|0,00
|-14,72
|Burçelik
|3,26
|6,19
|-15,32
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|-13,71
|Bursa Çimento
|5,33
|0,57
|1,52
|Carrefoursa
|5,70
|5,75
|2,15
|Coca Cola İçecek
|36,56
|1,16
|6,84
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|0,00
|1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,72
|2,94
|Çelebi
|35,10
|0,00
|3,02
|Çelik Halat
|7,64
|-1,67
|104,29
|Çemaş Döküm
|1,62
|5,19
|-12,43
|Çemtaş
|5,16
|3,20
|26,47
|Çimbeton
|32,90
|0,80
|-10,89
|Çimentaş
|10,03
|-0,20
|-13,46
|Çimsa
|11,70
|0,60
|-11,33
|Çuhadaroğlu Metal
|2,11
|0,96
|-27,99
|Dagi Giyim
|1,46
|2,10
|-35,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,24
|0,81
|-13,29
|Dardanel
|1,47
|1,38
|-24,62
|Datagate Bilgisayar
|6,62
|2,16
|-36,77
|Demısaş Döküm
|2,43
|-1,62
|32,79
|Denge Holding
|2,61
|3,16
|37,95
|Deniz GMYO
|3,14
|0,96
|16,30
|Denizbank
|5,87
|1,73
|59,95
|Denizli Cam
|10,42
|0,39
|-12,22
|Derimod
|8,59
|-1,15
|14,38
|Desa Deri
|1,15
|0,00
|13,86
|Despec Bilgisayar
|2,92
|0,00
|-18,66
|Deva Holding
|3,99
|0,76
|-8,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|3,70
|-4,27
|Ditaş Doğan
|5,59
|0,36
|-6,77
|DO-CO
|277,00
|1,47
|31,78
|Doğan Burda
|3,12
|0,65
|-6,02
|Doğan Gazetecilik
|5,17
|0,39
|87,32
|Doğan Holding
|0,93
|1,09
|6,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|0,00
|-42,31
|Doğusan
|3,04
|-13,14
|108,22
|Doğuş GMYO
|2,93
|0,00
|-9,57
|Doğuş Otomotiv
|7,91
|2,46
|-4,00
|Döktaş Dökümcülük
|11,50
|0,26
|4,55
|Duran Doğan Basım
|4,37
|-1,80
|15,92
|Dyo Boya
|4,89
|5,39
|-35,74
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|3,64
|-9,52
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,13
|0,95
|-0,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,48
|1,72
|-13,19
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-23,73
|Ege Endüstri
|315,10
|-0,19
|5,06
|Ege Gübre
|25,78
|-0,23
|1,02
|Ege Profil
|9,96
|1,63
|-0,20
|Ege Seramik
|3,16
|0,00
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,53
|-1,85
|-23,19
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|2,17
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|6,08
|1,00
|29,91
|Ekiz Kimya
|0,44
|-4,35
|-22,81
|Emek Elektrik
|1,25
|2,46
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|3,47
|0,87
|-25,22
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|3,27
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|6,53
|0,93
|Enka İnşaat
|4,94
|0,82
|-16,18
|Erbosan
|74,45
|-0,07
|-10,62
|Ereğli Demir Çelik
|11,09
|3,45
|10,68
|Ersu Gıda
|0,98
|2,08
|-25,19
|Escort Teknoloji
|0,68
|1,49
|-46,03
|Etiler Gıda
|3,88
|3,47
|-17,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,80
|5,26
|-29,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|-31,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-26,74
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|36,10
|1,52
|5,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,16
|15,11
|-48,15
|F-M İzmit Piston
|14,27
|1,28
|13,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,51
|0,29
|-28,66
|Ford Otosan
|57,10
|0,53
|-1,63
|Frigo Pak Gıda
|1,59
|-1,24
|67,37
|Galatasaray Sportif
|2,24
|-8,20
|6,79
|Garanti Bankası
|9,23
|0,54
|-10,18
|Garanti Faktoring
|2,44
|2,52
|-25,15
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-10,67
|Gedik Girişim
|1,26
|0,00
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Gediz Ambalaj
|6,96
|0,29
|-3,73
|Gentaş
|1,88
|-0,53
|11,90
|Gersan Elektrik
|4,18
|0,48
|-11,25
|Global Men. Değ.
|0,58
|0,00
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,83
|-1,29
|6,09
|Good-Year
|3,41
|1,19
|-19,76
|Göltaş Çimento
|50,15
|0,74
|-23,20
|Gözde Girişim
|3,70
|-3,90
|-34,63
|GSD Denizcilik
|1,26
|1,61
|-6,67
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|18,06
|Gübre Fabrik.
|3,31
|1,53
|-21,75
|Güler Yat. Holding
|1,99
|0,00
|71,55
|Güneş Sigorta
|1,51
|2,03
|-8,48
|Halk GMYO
|0,84
|0,00
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,40
|0,00
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,10
|-1,91
|-17,51
|Hedef Girişim
|1,78
|2,30
|-27,05
|Hektaş
|9,96
|-0,60
|42,29
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|0,72
|3,73
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|7,68
|41,45
|İdealist GMYO
|2,22
|0,91
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|0,00
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|-38,78
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-31,36
|İhlas Holding
|0,35
|0,00
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|2,78
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|10,71
|-0,37
|-6,87
|Info Yatırım
|1,05
|0,96
|-11,02
|İntema
|22,52
|0,00
|-7,48
|İpek Doğal Enerji
|4,59
|4,08
|-14,53
|İskenderun Demir Çelik
|8,44
|2,18
|59,55
(Sürecek)