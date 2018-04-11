Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,10
|-4,35
|-14,73
|Acıpayam Selüloz
|2,47
|-2,76
|-6,79
|Adana Çimento (A)
|6,94
|0,87
|15,67
|Adana Çimento (B)
|4,78
|-0,42
|13,27
|Adana Çimento (C)
|1,22
|-0,81
|45,24
|Adel Kalemcilik
|16,40
|0,12
|-0,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,24
|-5,08
|12,56
|Afyon Çimento
|6,51
|-4,82
|-16,32
|Ak Enerji
|0,85
|-4,49
|-6,59
|Akbank
|8,99
|-1,96
|-4,81
|Akçansa
|9,71
|-2,51
|-5,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,71
|-2,37
|-37,44
|Akfen GMYO
|2,04
|-3,32
|-15,35
|Akın Tekstil
|9,58
|-4,77
|-32,10
|Akiş GMYO
|3,25
|0,00
|3,83
|Akmerkez GMYO
|18,99
|-1,35
|-7,18
|Aksa
|15,38
|-0,84
|28,34
|Aksa Enerji
|4,14
|-1,43
|0,24
|Aksigorta
|3,85
|-1,03
|26,94
|Aksu Enerji
|8,20
|-1,80
|54,73
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|0,00
|-38,46
|Alarko Carrıer
|52,95
|-1,03
|-12,55
|Alarko GMYO
|46,90
|-3,89
|-7,77
|Alarko Holding
|6,39
|-2,89
|-11,98
|Albaraka Türk
|1,64
|1,86
|5,81
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|-4,08
|-14,54
|Alkim Kağıt
|4,67
|-2,30
|-8,43
|Alkim Kimya
|22,90
|-0,35
|-8,40
|Altınyağ
|0,82
|-5,75
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|4,89
|0,82
|-3,17
|Anadolu Cam
|3,20
|-1,84
|21,67
|Anadolu Efes
|26,72
|-0,67
|10,41
|Anadolu Grubu Holding
|21,14
|-3,56
|-10,80
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,00
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,85
|-5,32
|19,23
|Anadolu Sigorta
|4,17
|-2,34
|38,48
|Anel Elektrik
|2,80
|-2,78
|-25,73
|Anel Telekom
|0,44
|0,00
|-12,00
|Arçelik
|16,95
|-3,58
|-18,40
|Arena Bilgisayar
|4,21
|-0,71
|-0,47
|Armada Bilgisayar
|6,08
|-2,09
|-10,32
|Arsan Tekstil
|2,00
|-5,66
|14,29
|Artı Yatırım Holding
|2,02
|-3,35
|114,89
|Aselsan
|26,68
|-1,98
|-16,10
|Aslan Çimento
|34,22
|-3,93
|-10,42
|Ata GMYO
|3,83
|-1,54
|-20,04
|Atakule GMYO
|1,78
|-4,30
|-13,17
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,24
|-3,13
|-10,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,77
|1,32
|57,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|-2,80
|6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|-1,11
|0,55
|Avrasya GMYO
|1,41
|-4,08
|-10,76
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,40
|-3,45
|-16,67
|Avrupa Yatırım Holding
|1,97
|-7,08
|7,65
|Ayen Enerji
|5,42
|-2,17
|12,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|-0,55
|6,47
|Aygaz
|14,00
|-0,71
|-3,42
|Bagfaş
|8,77
|-4,15
|-16,48
|Bak Ambalaj
|6,71
|-2,61
|30,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,51
|0,00
|-8,93
|Bantaş Ambalaj
|2,57
|1,98
|-37,16
|Banvit
|14,28
|-1,45
|-33,33
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|-0,38
|5,69
|Batı Çimento
|6,73
|-2,75
|-31,88
|Batısöke Çimento
|1,45
|-2,68
|-18,54
|Bera Holding
|2,52
|-4,18
|-18,71
|Berkosan Yalıtım
|2,07
|-4,17
|-7,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,51
|-3,84
|-14,18
|Beyaz Filo
|63,00
|-1,56
|-14,81
|Bilici Yatırım
|2,01
|-3,83
|28,03
|Bim Mağazalar
|70,20
|-0,92
|-10,12
|Bimeks
|0,20
|-4,76
|-28,57
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,31
|-5,76
|-7,09
|Bizim Mağazaları
|7,40
|-3,01
|-3,90
|Bolu Çimento
|6,48
|-1,07
|20,45
|Bomonti Elektrik
|0,89
|-2,20
|-17,59
|Borusan Mannesmann
|12,36
|-1,51
|5,28
|Borusan Yat. Paz.
|37,80
|-3,03
|-14,09
|Bosch Fren Sistemleri
|163,00
|-3,09
|-11,02
|Bossa
|7,99
|-19,94
|97,28
|Boyner Perakende Yat.
|8,34
|-1,53
|-9,15
|Brisa
|6,66
|-2,20
|-8,39
|Burçelik
|3,47
|-5,45
|-9,87
|Burçelik Vana
|1,64
|-3,53
|-6,29
|Bursa Çimento
|5,28
|-2,04
|0,57
|Carrefoursa
|4,89
|-3,93
|-12,37
|Coca Cola İçecek
|35,76
|0,73
|4,50
|Componenta Dökümcülük
|11,53
|-3,60
|4,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|-1,72
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,00
|5,88
|Çelebi
|37,68
|-0,58
|1,89
|Çelik Halat
|8,09
|-5,27
|108,51
|Çemaş Döküm
|1,77
|-1,67
|-4,32
|Çemtaş
|4,51
|-2,59
|10,54
|Çimbeton
|35,26
|-1,56
|-4,50
|Çimentaş
|10,95
|-3,10
|-5,52
|Çimsa
|13,06
|-1,06
|-1,02
|Çuhadaroğlu Metal
|2,51
|-3,83
|-14,33
|Dagi Giyim
|1,73
|-5,46
|-23,79
|Dagi Yatırım Holding
|1,30
|-5,80
|-9,09
|Dardanel
|1,55
|-1,90
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,35
|-1,06
|-10,70
|Demısaş Döküm
|2,34
|-5,26
|27,87
|Denge Holding
|3,29
|-4,36
|73,89
|Deniz GMYO
|3,11
|6,14
|15,19
|Denizbank
|7,32
|6,86
|99,46
|Denizli Cam
|11,70
|-0,51
|-1,43
|Derimod
|10,23
|-5,89
|36,22
|Desa Deri
|1,04
|-2,80
|2,97
|Despec Bilgisayar
|3,04
|-5,30
|-15,32
|Deva Holding
|4,13
|-2,13
|-5,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|-1,09
|-22,22
|Ditaş Doğan
|6,51
|-6,47
|7,25
|DO-CO
|261,10
|1,20
|24,22
|Doğan Burda
|2,94
|-6,67
|-11,45
|Doğan Gazetecilik
|5,05
|-0,79
|82,97
|Doğan Holding
|1,15
|-4,17
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,99
|-2,92
|-17,86
|Doğusan
|2,35
|7,31
|60,96
|Doğuş GMYO
|2,73
|-5,54
|-15,74
|Doğuş Otomotiv
|7,40
|-1,73
|-10,19
|Duran Doğan Basım
|5,27
|-3,30
|39,79
|Dyo Boya
|5,84
|-2,67
|-23,26
|Eczacıbaşı İlaç
|4,05
|-3,11
|-8,16
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,20
|-0,90
|2,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|-1,43
|-11,90
|Edip Gayrimenkul
|1,07
|-3,60
|-9,32
|Ege Endüstri
|374,10
|-0,87
|16,18
|Ege Gübre
|28,20
|-2,29
|6,33
|Ege Profil
|9,60
|-3,71
|-3,81
|Ege Seramik
|3,71
|-0,80
|-19,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,63
|0,00
|-8,70
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|1,96
|10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|7,59
|-2,44
|62,18
|Ekiz Kimya
|0,48
|-2,04
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,37
|-4,20
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|-7,04
|-20,26
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|0,41
|-12,46
|Enerjisa Enerji
|6,75
|-1,75
|Enka İnşaat
|5,29
|-1,86
|-12,27
|Erbosan
|72,80
|-3,89
|-12,61
|Ereğli Demir Çelik
|10,44
|1,85
|4,19
|Ersu Gıda
|1,04
|-2,80
|-20,61
|Escort Teknoloji
|0,89
|-6,32
|-29,37
|Esem Spor Giyim
|0,46
|-6,12
|24,32
|Etiler Gıda
|4,25
|0,95
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,98
|-4,85
|-13,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|-3,57
|-15,62
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|-5,19
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|-4,35
|8,20
|Fenerbahçe Futbol
|33,84
|-3,59
|-1,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,20
|2,22
|-33,38
|F-M İzmit Piston
|15,28
|-4,16
|21,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,30
|-3,59
|-12,60
|Ford Otosan
|61,40
|0,16
|5,78
|Frigo Pak Gıda
|1,35
|-2,88
|42,11
|Galatasaray Sportif
|2,09
|-1,88
|-0,36
|Garanti Bankası
|9,92
|-2,75
|-7,46
|Garanti Faktoring
|2,53
|-4,53
|-22,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-4,00
|Gedik Girişim
|1,22
|0,00
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|1,54
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|3,57
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,39
|-2,25
|2,21
|Gentaş
|1,62
|-1,82
|-3,57
|Gersan Elektrik
|4,90
|-1,41
|4,03
|Global Men. Değ.
|0,58
|-1,69
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,98
|-1,49
|10,25
|Good-Year
|3,58
|-4,02
|-15,76
|Göltaş Çimento
|57,40
|-4,49
|-12,10
|Gözde Girişim
|4,80
|-3,23
|-15,19
|GSD Denizcilik
|1,40
|-2,10
|3,70
|GSD Holding
|0,93
|-2,11
|29,17
|Gübre Fabrik.
|3,86
|-3,26
|-8,75
|Güler Yat. Holding
|1,79
|0,56
|54,31
|Güneş Sigorta
|1,71
|-2,84
|3,64
|Halk GMYO
|0,88
|-1,12
|-8,33
|Halk Sigorta
|1,40
|0,00
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,49
|-4,26
|-9,66
|Hedef Girişim
|1,84
|-3,16
|-24,59
|Hektaş
|9,98
|-1,29
|42,57
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|0,00
|2,24
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|5,61
|11,40
|İdealist GMYO
|1,88
|-7,39
|-7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,44
|-4,35
|-13,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|-5,03
|-22,96
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-5,13
|-5,93
|İhlas Holding
|0,44
|-4,35
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|-4,17
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|11,85
|-1,58
|3,04
|Info Yatırım
|1,13
|-4,24
|-4,24
|İntema
|26,40
|-3,93
|8,46
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|-1,61
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,89
|2,07
|49,15
(Sürecek)