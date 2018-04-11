Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,10 -4,35 -14,73 Acıpayam Selüloz 2,47 -2,76 -6,79 Adana Çimento (A) 6,94 0,87 15,67 Adana Çimento (B) 4,78 -0,42 13,27 Adana Çimento (C) 1,22 -0,81 45,24 Adel Kalemcilik 16,40 0,12 -0,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,24 -5,08 12,56 Afyon Çimento 6,51 -4,82 -16,32 Ak Enerji 0,85 -4,49 -6,59 Akbank 8,99 -1,96 -4,81 Akçansa 9,71 -2,51 -5,15 Akdenız Güvenlık Hız. 3,71 -2,37 -37,44 Akfen GMYO 2,04 -3,32 -15,35 Akın Tekstil 9,58 -4,77 -32,10 Akiş GMYO 3,25 0,00 3,83 Akmerkez GMYO 18,99 -1,35 -7,18 Aksa 15,38 -0,84 28,34 Aksa Enerji 4,14 -1,43 0,24 Aksigorta 3,85 -1,03 26,94 Aksu Enerji 8,20 -1,80 54,73 Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46 Alarko Carrıer 52,95 -1,03 -12,55 Alarko GMYO 46,90 -3,89 -7,77 Alarko Holding 6,39 -2,89 -11,98 Albaraka Türk 1,64 1,86 5,81 Alcatel Lucent Teletaş 6,82 -4,08 -14,54 Alkim Kağıt 4,67 -2,30 -8,43 Alkim Kimya 22,90 -0,35 -8,40 Altınyağ 0,82 -5,75 -31,45 Altınyunus Çeşme 4,89 0,82 -3,17 Anadolu Cam 3,20 -1,84 21,67 Anadolu Efes 26,72 -0,67 10,41 Anadolu Grubu Holding 21,14 -3,56 -10,80 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49 Anadolu Isuzu 10,85 -5,32 19,23 Anadolu Sigorta 4,17 -2,34 38,48 Anel Elektrik 2,80 -2,78 -25,73 Anel Telekom 0,44 0,00 -12,00 Arçelik 16,95 -3,58 -18,40 Arena Bilgisayar 4,21 -0,71 -0,47 Armada Bilgisayar 6,08 -2,09 -10,32 Arsan Tekstil 2,00 -5,66 14,29 Artı Yatırım Holding 2,02 -3,35 114,89 Aselsan 26,68 -1,98 -16,10 Aslan Çimento 34,22 -3,93 -10,42 Ata GMYO 3,83 -1,54 -20,04 Atakule GMYO 1,78 -4,30 -13,17 Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 -3,13 -10,79 Atlantis Yatırım Holding 0,77 1,32 57,14 Atlas Yat. Ort. 1,04 -2,80 6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 -1,11 0,55 Avrasya GMYO 1,41 -4,08 -10,76 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -3,45 -16,67 Avrupa Yatırım Holding 1,97 -7,08 7,65 Ayen Enerji 5,42 -2,17 12,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 -0,55 6,47 Aygaz 14,00 -0,71 -3,42 Bagfaş 8,77 -4,15 -16,48 Bak Ambalaj 6,71 -2,61 30,54 Balatacılar Balatacılık 0,51 0,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,57 1,98 -37,16 Banvit 14,28 -1,45 -33,33 Baştaş Başkent Çimento 2,60 -0,38 5,69 Batı Çimento 6,73 -2,75 -31,88 Batısöke Çimento 1,45 -2,68 -18,54 Bera Holding 2,52 -4,18 -18,71 Berkosan Yalıtım 2,07 -4,17 -7,17 Beşiktaş Futbol Yat. 3,51 -3,84 -14,18 Beyaz Filo 63,00 -1,56 -14,81 Bilici Yatırım 2,01 -3,83 28,03 Bim Mağazalar 70,20 -0,92 -10,12 Bimeks 0,20 -4,76 -28,57 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,31 -5,76 -7,09 Bizim Mağazaları 7,40 -3,01 -3,90 Bolu Çimento 6,48 -1,07 20,45 Bomonti Elektrik 0,89 -2,20 -17,59 Borusan Mannesmann 12,36 -1,51 5,28 Borusan Yat. Paz. 37,80 -3,03 -14,09 Bosch Fren Sistemleri 163,00 -3,09 -11,02 Bossa 7,99 -19,94 97,28 Boyner Perakende Yat. 8,34 -1,53 -9,15 Brisa 6,66 -2,20 -8,39 Burçelik 3,47 -5,45 -9,87 Burçelik Vana 1,64 -3,53 -6,29 Bursa Çimento 5,28 -2,04 0,57 Carrefoursa 4,89 -3,93 -12,37 Coca Cola İçecek 35,76 0,73 4,50 Componenta Dökümcülük 11,53 -3,60 4,82 Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88 Çelebi 37,68 -0,58 1,89 Çelik Halat 8,09 -5,27 108,51 Çemaş Döküm 1,77 -1,67 -4,32 Çemtaş 4,51 -2,59 10,54 Çimbeton 35,26 -1,56 -4,50 Çimentaş 10,95 -3,10 -5,52 Çimsa 13,06 -1,06 -1,02 Çuhadaroğlu Metal 2,51 -3,83 -14,33 Dagi Giyim 1,73 -5,46 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,30 -5,80 -9,09 Dardanel 1,55 -1,90 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,35 -1,06 -10,70 Demısaş Döküm 2,34 -5,26 27,87 Denge Holding 3,29 -4,36 73,89 Deniz GMYO 3,11 6,14 15,19 Denizbank 7,32 6,86 99,46 Denizli Cam 11,70 -0,51 -1,43 Derimod 10,23 -5,89 36,22 Desa Deri 1,04 -2,80 2,97 Despec Bilgisayar 3,04 -5,30 -15,32 Deva Holding 4,13 -2,13 -5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 -1,09 -22,22 Ditaş Doğan 6,51 -6,47 7,25 DO-CO 261,10 1,20 24,22 Doğan Burda 2,94 -6,67 -11,45 Doğan Gazetecilik 5,05 -0,79 82,97 Doğan Holding 1,15 -4,17 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,99 -2,92 -17,86 Doğusan 2,35 7,31 60,96 Doğuş GMYO 2,73 -5,54 -15,74 Doğuş Otomotiv 7,40 -1,73 -10,19 Duran Doğan Basım 5,27 -3,30 39,79 Dyo Boya 5,84 -2,67 -23,26 Eczacıbaşı İlaç 4,05 -3,11 -8,16 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,20 -0,90 2,33 Eczacıbaşı Yatırım 9,62 -1,43 -11,90 Edip Gayrimenkul 1,07 -3,60 -9,32 Ege Endüstri 374,10 -0,87 16,18 Ege Gübre 28,20 -2,29 6,33 Ege Profil 9,60 -3,71 -3,81 Ege Seramik 3,71 -0,80 -19,35 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 -8,70 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 1,96 10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 7,59 -2,44 62,18 Ekiz Kimya 0,48 -2,04 -15,79 Emek Elektrik 1,37 -4,20 -13,84 Eminiş Ambalaj 3,70 -7,04 -20,26 Emlak Konut GMYO 2,46 0,41 -12,46 Enerjisa Enerji 6,75 -1,75 Enka İnşaat 5,29 -1,86 -12,27 Erbosan 72,80 -3,89 -12,61 Ereğli Demir Çelik 10,44 1,85 4,19 Ersu Gıda 1,04 -2,80 -20,61 Escort Teknoloji 0,89 -6,32 -29,37 Esem Spor Giyim 0,46 -6,12 24,32 Etiler Gıda 4,25 0,95 -9,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,98 -4,85 -13,27 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -3,57 -15,62 Euro Yat. Ort. 0,73 -5,19 -15,12 Euro Yatırım Holding 0,66 -4,35 8,20 Fenerbahçe Futbol 33,84 -3,59 -1,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,20 2,22 -33,38 F-M İzmit Piston 15,28 -4,16 21,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -3,59 -12,60 Ford Otosan 61,40 0,16 5,78 Frigo Pak Gıda 1,35 -2,88 42,11 Galatasaray Sportif 2,09 -1,88 -0,36 Garanti Bankası 9,92 -2,75 -7,46 Garanti Faktoring 2,53 -4,53 -22,39 Garanti Yat. Ort. 0,72 -1,37 -4,00 Gedik Girişim 1,22 0,00 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2,64 1,54 4,76 Gedik Yatırım Holding 1,45 3,57 5,07 Gediz Ambalaj 7,39 -2,25 2,21 Gentaş 1,62 -1,82 -3,57 Gersan Elektrik 4,90 -1,41 4,03 Global Men. Değ. 0,58 -1,69 28,89 Global Yat. Holding 3,98 -1,49 10,25 Good-Year 3,58 -4,02 -15,76 Göltaş Çimento 57,40 -4,49 -12,10 Gözde Girişim 4,80 -3,23 -15,19 GSD Denizcilik 1,40 -2,10 3,70 GSD Holding 0,93 -2,11 29,17 Gübre Fabrik. 3,86 -3,26 -8,75 Güler Yat. Holding 1,79 0,56 54,31 Güneş Sigorta 1,71 -2,84 3,64 Halk GMYO 0,88 -1,12 -8,33 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 4,49 -4,26 -9,66 Hedef Girişim 1,84 -3,16 -24,59 Hektaş 9,98 -1,29 42,57 Hürriyet Gzt. 1,37 0,00 2,24 ICBC Turkey Bank 5,08 5,61 11,40 İdealist GMYO 1,88 -7,39 -7,84 İhlas Ev Aletleri 0,44 -4,35 -13,73 İhlas Gayrimenkul 1,51 -5,03 -22,96 İhlas Gazetecilik 1,11 -5,13 -5,93 İhlas Holding 0,44 -4,35 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,46 -4,17 -9,80 İndeks Bilgisayar 11,85 -1,58 3,04 Info Yatırım 1,13 -4,24 -4,24 İntema 26,40 -3,93 8,46 İpek Doğal Enerji 4,89 -1,61 -8,94 İskenderun Demir Çelik 7,89 2,07 49,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)