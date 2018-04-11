Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,10 -4,35 -14,73
Acıpayam Selüloz 2,47 -2,76 -6,79
Adana Çimento (A) 6,94 0,87 15,67
Adana Çimento (B) 4,78 -0,42 13,27
Adana Çimento (C) 1,22 -0,81 45,24
Adel Kalemcilik 16,40 0,12 -0,36
Adese Alışveriş Ticaret 2,24 -5,08 12,56
Afyon Çimento 6,51 -4,82 -16,32
Ak Enerji 0,85 -4,49 -6,59
Akbank 8,99 -1,96 -4,81
Akçansa 9,71 -2,51 -5,15
Akdenız Güvenlık Hız. 3,71 -2,37 -37,44
Akfen GMYO 2,04 -3,32 -15,35
Akın Tekstil 9,58 -4,77 -32,10
Akiş GMYO 3,25 0,00 3,83
Akmerkez GMYO 18,99 -1,35 -7,18
Aksa 15,38 -0,84 28,34
Aksa Enerji 4,14 -1,43 0,24
Aksigorta 3,85 -1,03 26,94
Aksu Enerji 8,20 -1,80 54,73
Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46
Alarko Carrıer 52,95 -1,03 -12,55
Alarko GMYO 46,90 -3,89 -7,77
Alarko Holding 6,39 -2,89 -11,98
Albaraka Türk 1,64 1,86 5,81
Alcatel Lucent Teletaş 6,82 -4,08 -14,54
Alkim Kağıt 4,67 -2,30 -8,43
Alkim Kimya 22,90 -0,35 -8,40
Altınyağ 0,82 -5,75 -31,45
Altınyunus Çeşme 4,89 0,82 -3,17
Anadolu Cam 3,20 -1,84 21,67
Anadolu Efes 26,72 -0,67 10,41
Anadolu Grubu Holding 21,14 -3,56 -10,80
Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,00 -1,49
Anadolu Isuzu 10,85 -5,32 19,23
Anadolu Sigorta 4,17 -2,34 38,48
Anel Elektrik 2,80 -2,78 -25,73
Anel Telekom 0,44 0,00 -12,00
Arçelik 16,95 -3,58 -18,40
Arena Bilgisayar 4,21 -0,71 -0,47
Armada Bilgisayar 6,08 -2,09 -10,32
Arsan Tekstil 2,00 -5,66 14,29
Artı Yatırım Holding 2,02 -3,35 114,89
Aselsan 26,68 -1,98 -16,10
Aslan Çimento 34,22 -3,93 -10,42
Ata GMYO 3,83 -1,54 -20,04
Atakule GMYO 1,78 -4,30 -13,17
Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 -3,13 -10,79
Atlantis Yatırım Holding 0,77 1,32 57,14
Atlas Yat. Ort. 1,04 -2,80 6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 -1,11 0,55
Avrasya GMYO 1,41 -4,08 -10,76
Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -3,45 -16,67
Avrupa Yatırım Holding 1,97 -7,08 7,65
Ayen Enerji 5,42 -2,17 12,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 -0,55 6,47
Aygaz 14,00 -0,71 -3,42
Bagfaş 8,77 -4,15 -16,48
Bak Ambalaj 6,71 -2,61 30,54
Balatacılar Balatacılık 0,51 0,00 -8,93
Bantaş Ambalaj 2,57 1,98 -37,16
Banvit 14,28 -1,45 -33,33
Baştaş Başkent Çimento 2,60 -0,38 5,69
Batı Çimento 6,73 -2,75 -31,88
Batısöke Çimento 1,45 -2,68 -18,54
Bera Holding 2,52 -4,18 -18,71
Berkosan Yalıtım 2,07 -4,17 -7,17
Beşiktaş Futbol Yat. 3,51 -3,84 -14,18
Beyaz Filo 63,00 -1,56 -14,81
Bilici Yatırım 2,01 -3,83 28,03
Bim Mağazalar 70,20 -0,92 -10,12
Bimeks 0,20 -4,76 -28,57
Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76
Birlik Mensucat 1,31 -5,76 -7,09
Bizim Mağazaları 7,40 -3,01 -3,90
Bolu Çimento 6,48 -1,07 20,45
Bomonti Elektrik 0,89 -2,20 -17,59
Borusan Mannesmann 12,36 -1,51 5,28
Borusan Yat. Paz. 37,80 -3,03 -14,09
Bosch Fren Sistemleri 163,00 -3,09 -11,02
Bossa 7,99 -19,94 97,28
Boyner Perakende Yat. 8,34 -1,53 -9,15
Brisa 6,66 -2,20 -8,39
Burçelik 3,47 -5,45 -9,87
Burçelik Vana 1,64 -3,53 -6,29
Bursa Çimento 5,28 -2,04 0,57
Carrefoursa 4,89 -3,93 -12,37
Coca Cola İçecek 35,76 0,73 4,50
Componenta Dökümcülük 11,53 -3,60 4,82
Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88
Çelebi 37,68 -0,58 1,89
Çelik Halat 8,09 -5,27 108,51
Çemaş Döküm 1,77 -1,67 -4,32
Çemtaş 4,51 -2,59 10,54
Çimbeton 35,26 -1,56 -4,50
Çimentaş 10,95 -3,10 -5,52
Çimsa 13,06 -1,06 -1,02
Çuhadaroğlu Metal 2,51 -3,83 -14,33
Dagi Giyim 1,73 -5,46 -23,79
Dagi Yatırım Holding 1,30 -5,80 -9,09
Dardanel 1,55 -1,90 -20,51
Datagate Bilgisayar 9,35 -1,06 -10,70
Demısaş Döküm 2,34 -5,26 27,87
Denge Holding 3,29 -4,36 73,89
Deniz GMYO 3,11 6,14 15,19
Denizbank 7,32 6,86 99,46
Denizli Cam 11,70 -0,51 -1,43
Derimod 10,23 -5,89 36,22
Desa Deri 1,04 -2,80 2,97
Despec Bilgisayar 3,04 -5,30 -15,32
Deva Holding 4,13 -2,13 -5,71
Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 -1,09 -22,22
Ditaş Doğan 6,51 -6,47 7,25
DO-CO 261,10 1,20 24,22
Doğan Burda 2,94 -6,67 -11,45
Doğan Gazetecilik 5,05 -0,79 82,97
Doğan Holding 1,15 -4,17 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,99 -2,92 -17,86
Doğusan 2,35 7,31 60,96
Doğuş GMYO 2,73 -5,54 -15,74
Doğuş Otomotiv 7,40 -1,73 -10,19
Duran Doğan Basım 5,27 -3,30 39,79
Dyo Boya 5,84 -2,67 -23,26
Eczacıbaşı İlaç 4,05 -3,11 -8,16
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,20 -0,90 2,33
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 -1,43 -11,90
Edip Gayrimenkul 1,07 -3,60 -9,32
Ege Endüstri 374,10 -0,87 16,18
Ege Gübre 28,20 -2,29 6,33
Ege Profil 9,60 -3,71 -3,81
Ege Seramik 3,71 -0,80 -19,35
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 -8,70
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 1,96 10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 7,59 -2,44 62,18
Ekiz Kimya 0,48 -2,04 -15,79
Emek Elektrik 1,37 -4,20 -13,84
Eminiş Ambalaj 3,70 -7,04 -20,26
Emlak Konut GMYO 2,46 0,41 -12,46
Enerjisa Enerji 6,75 -1,75
Enka İnşaat 5,29 -1,86 -12,27
Erbosan 72,80 -3,89 -12,61
Ereğli Demir Çelik 10,44 1,85 4,19
Ersu Gıda 1,04 -2,80 -20,61
Escort Teknoloji 0,89 -6,32 -29,37
Esem Spor Giyim 0,46 -6,12 24,32
Etiler Gıda 4,25 0,95 -9,38
Euro Kapital Yat. Ort. 0,98 -4,85 -13,27
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -3,57 -15,62
Euro Yat. Ort. 0,73 -5,19 -15,12
Euro Yatırım Holding 0,66 -4,35 8,20
Fenerbahçe Futbol 33,84 -3,59 -1,34
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,20 2,22 -33,38
F-M İzmit Piston 15,28 -4,16 21,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -3,59 -12,60
Ford Otosan 61,40 0,16 5,78
Frigo Pak Gıda 1,35 -2,88 42,11
Galatasaray Sportif 2,09 -1,88 -0,36
Garanti Bankası 9,92 -2,75 -7,46
Garanti Faktoring 2,53 -4,53 -22,39
Garanti Yat. Ort. 0,72 -1,37 -4,00
Gedik Girişim 1,22 0,00 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,64 1,54 4,76
Gedik Yatırım Holding 1,45 3,57 5,07
Gediz Ambalaj 7,39 -2,25 2,21
Gentaş 1,62 -1,82 -3,57
Gersan Elektrik 4,90 -1,41 4,03
Global Men. Değ. 0,58 -1,69 28,89
Global Yat. Holding 3,98 -1,49 10,25
Good-Year 3,58 -4,02 -15,76
Göltaş Çimento 57,40 -4,49 -12,10
Gözde Girişim 4,80 -3,23 -15,19
GSD Denizcilik 1,40 -2,10 3,70
GSD Holding 0,93 -2,11 29,17
Gübre Fabrik. 3,86 -3,26 -8,75
Güler Yat. Holding 1,79 0,56 54,31
Güneş Sigorta 1,71 -2,84 3,64
Halk GMYO 0,88 -1,12 -8,33
Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58
Hatay Tekstil 4,49 -4,26 -9,66
Hedef Girişim 1,84 -3,16 -24,59
Hektaş 9,98 -1,29 42,57
Hürriyet Gzt. 1,37 0,00 2,24
ICBC Turkey Bank 5,08 5,61 11,40
İdealist GMYO 1,88 -7,39 -7,84
İhlas Ev Aletleri 0,44 -4,35 -13,73
İhlas Gayrimenkul 1,51 -5,03 -22,96
İhlas Gazetecilik 1,11 -5,13 -5,93
İhlas Holding 0,44 -4,35 -16,98
İhlas Yayın Holding 0,46 -4,17 -9,80
İndeks Bilgisayar 11,85 -1,58 3,04
Info Yatırım 1,13 -4,24 -4,24
İntema 26,40 -3,93 8,46
İpek Doğal Enerji 4,89 -1,61 -8,94
İskenderun Demir Çelik 7,89 2,07 49,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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