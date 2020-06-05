Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 205.517 2,31
BIST SINAİ 139.278 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 146.815 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|205.517
|2,31
|BIST SINAİ
|139.278
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.815
|0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.483
|0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.368
|2,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.505
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.621
|-0,54
|BIST METAL ANA
|239.338
|1,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|170.652
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|120.685
|-0,07
|BIST HİZMETLER
|97.666
|-0,51
|BIST ELEKTRİK
|5.204
|0,34
|BIST ULAŞTIRMA
|152.016
|0,89
|BIST TURİZM
|14.520
|2,19
|BIST TİCARET
|307.662
|-2,84
|BIST İLETİŞİM
|37.274
|2,40
|BIST SPOR
|66.113
|-3,33
|BIST İNŞAAT
|102.290
|0,57
|BIST MALİ
|118.446
|0,84
|BIST BANKA
|127.893
|1,21
|BIST SİGORTA
|424.149
|0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.391
|0,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.227
|0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.793
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|150.635
|0,12
|BIST BİLİŞİM
|48.257
|-1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.891
|0,39
Kaynak: AA