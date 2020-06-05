HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 205.517 2,31
BIST SINAİ 139.278 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 146.815 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

Borsada endekslerin değişimi
05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:49

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 205.517 2,31
BIST SINAİ 139.278 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 146.815 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.483 0,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.368 2,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.505 1,19
BIST TAŞ, TOPRAK 92.621 -0,54
BIST METAL ANA 239.338 1,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 170.652 0,42
BIST MADENCİLİK 120.685 -0,07
BIST HİZMETLER 97.666 -0,51
BIST ELEKTRİK 5.204 0,34
BIST ULAŞTIRMA 152.016 0,89
BIST TURİZM 14.520 2,19
BIST TİCARET 307.662 -2,84
BIST İLETİŞİM 37.274 2,40
BIST SPOR 66.113 -3,33
BIST İNŞAAT 102.290 0,57
BIST MALİ 118.446 0,84
BIST BANKA 127.893 1,21
BIST SİGORTA 424.149 0,81
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.391 0,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.227 0,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.793 -0,50
BIST TEKNOLOJİ 150.635 0,12
BIST BİLİŞİM 48.257 -1,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.891 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ekonomi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Ekonomi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ekonomi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Murat Boz Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:52:33. #1.15#
title