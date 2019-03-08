Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.711 0,57
BIST SINAİ 120.401 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 116.050 -1,85
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.711
|0,57
|BIST SINAİ
|120.401
|-0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.050
|-1,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.838
|-0,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.607
|-0,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.723
|-1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.760
|-1,02
|BIST METAL ANA
|219.441
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.750
|0,55
|BIST MADENCİLİK
|61.289
|-0,62
|BIST HİZMETLER
|74.547
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|3.460
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|136.340
|-3,41
|BIST TURİZM
|7.117
|-0,66
|BIST TİCARET
|205.368
|0,86
|BIST İLETİŞİM
|34.163
|1,69
|BIST SPOR
|27.376
|-0,12
|BIST İNŞAAT
|76.689
|-0,47
|BIST MALİ
|114.419
|-1,06
|BIST BANKA
|133.160
|-1,46
|BIST SİGORTA
|276.108
|-0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|130.718
|0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.074
|-0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.029
|-0,92
|BIST TEKNOLOJİ
|95.086
|-0,96
|BIST BİLİŞİM
|20.902
|-0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.785
|-0,57
Kaynak: AA