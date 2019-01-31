Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.525 -0,81
BIST SINAİ 119.352 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 114.715 -1,26
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.525
|-0,81
|BIST SINAİ
|119.352
|0,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.715
|-1,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.322
|-0,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.664
|0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.374
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.975
|0,74
|BIST METAL ANA
|214.576
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.503
|0,52
|BIST MADENCİLİK
|72.669
|-4,59
|BIST HİZMETLER
|77.783
|-0,34
|BIST ELEKTRİK
|3.490
|4,58
|BIST ULAŞTIRMA
|155.957
|-2,08
|BIST TURİZM
|7.119
|-0,02
|BIST TİCARET
|210.702
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|34.808
|-0,68
|BIST SPOR
|29.752
|-0,25
|BIST İNŞAAT
|77.145
|-0,39
|BIST MALİ
|117.270
|0,07
|BIST BANKA
|138.083
|-0,62
|BIST SİGORTA
|274.628
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|96.973
|0,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.218
|0,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.573
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|102.617
|-1,87
|BIST BİLİŞİM
|18.225
|1,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.151
|0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA