Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 8,55 7,13 19,92
Tukaş 5,60 5,08 10,24 ...
22.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|8,55
|7,13
|19,92
|Tukaş
|5,60
|5,08
|10,24
|Hektaş
|15,70
|14,80
|6,08
|Torunlar GMYO
|1,69
|1,62
|4,32
|Aksa
|9,88
|9,48
|4,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|1,01
|3,96
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|2,65
|3,77
|MLP Sağlık
|13,94
|13,45
|3,64
|Pegasus
|67,60
|65,25
|3,60
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|5,83
|2,92
|Tekfen Holding
|17,37
|16,90
|2,78
|Koza Madencilik
|8,46
|8,24
|2,67
|Aksa Enerji
|2,45
|2,39
|2,51
|Deva Holding
|7,13
|6,96
|2,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,84
|2,38
|Garanti Bankası
|9,32
|9,12
|2,19
|Yataş
|5,98
|5,86
|2,05
|Alarko Holding
|4,58
|4,49
|2,00
|Türk Traktör
|41,60
|40,80
|1,96
|Koç Holding
|18,20
|17,85
|1,96
Kaynak: AA