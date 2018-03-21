Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|1,03
|19,42
|Doğan Holding
|0,87
|0,73
|19,18
|Galatasaray Sportif
|2,19
|1,99
|10,05
|Sasa Polyester
|13,95
|12,76
|9,33
|Turcas Petrol
|2,63
|2,52
|4,37
|Kipa Ticaret
|3,82
|3,67
|4,09
|Vestel
|10,93
|10,51
|4,00
|Karsan Otomotiv
|2,22
|2,14
|3,74
|Tat Gıda
|6,16
|5,95
|3,53
|Soda Sanayii
|5,25
|5,08
|3,35
|Ülker Bisküvi
|23,26
|22,56
|3,10
|Türk Traktör
|74,00
|71,88
|2,95
|Erbosan
|80,25
|78,10
|2,75
|Kordsa Global
|7,85
|7,64
|2,75
|Aygaz
|15,40
|14,99
|2,74
|Coca Cola İçecek
|37,58
|36,64
|2,57
|Migros Ticaret
|24,00
|23,40
|2,56
|Tüpraş
|118,30
|115,50
|2,42
|Ak Enerji
|0,94
|0,92
|2,17
|Alarko Holding
|6,63
|6,50
|2,00