Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 1,23 1,03 19,42 Doğan Holding 0,87 0,73 19,18 Galatasaray Sportif 2,19 1,99 10,05 Sasa Polyester 13,95 12,76 9,33 Turcas Petrol 2,63 2,52 4,37 Kipa Ticaret 3,82 3,67 4,09 Vestel 10,93 10,51 4,00 Karsan Otomotiv 2,22 2,14 3,74 Tat Gıda 6,16 5,95 3,53 Soda Sanayii 5,25 5,08 3,35 Ülker Bisküvi 23,26 22,56 3,10 Türk Traktör 74,00 71,88 2,95 Erbosan 80,25 78,10 2,75 Kordsa Global 7,85 7,64 2,75 Aygaz 15,40 14,99 2,74 Coca Cola İçecek 37,58 36,64 2,57 Migros Ticaret 24,00 23,40 2,56 Tüpraş 118,30 115,50 2,42 Ak Enerji 0,94 0,92 2,17 Alarko Holding 6,63 6,50 2,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)