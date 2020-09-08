Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

GSD Holding 2,21 2,30 -3,91

Vestel 17,46 18,10 -3,54 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,21 2,30 -3,91 Vestel 17,46 18,10 -3,54 Gözde Girişim 5,25 5,40 -2,78 Turkcell 14,49 14,86 -2,49 Gübre Fabrik. 28,78 29,50 -2,44 Karsan Otomotiv 2,93 3,00 -2,33 Kardemir (D) 2,95 3,02 -2,32 Oyak Çimento 7,89 8,06 -2,11 Tümosan Motor ve Traktör 7,31 7,46 -2,01 İş Y. Men. Değ. 8,02 8,18 -1,96 Yataş 8,19 8,35 -1,92 Borusan Mannesmann 12,30 12,53 -1,84 Arçelik 21,46 21,86 -1,83 Çelebi 67,40 68,65 -1,82 TAV Havalimanları 15,10 15,38 -1,82 T.S.K.B. 1,08 1,10 -1,82 DO-CO 322,10 327,90 -1,77 Klimasan Klima 13,40 13,64 -1,76 Anadolu Cam 5,27 5,36 -1,68 Ege Endüstri 714,50 726,50 -1,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA