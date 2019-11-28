Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81
TAV Havalimanları 27,06 27,32 -0,95 ...
28.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,19
|15,47
|-1,81
|TAV Havalimanları
|27,06
|27,32
|-0,95
|Pegasus
|73,70
|74,35
|-0,87
|Anadolu Cam
|3,58
|3,61
|-0,83
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|2,97
|-0,67
|Alarko Holding
|4,93
|4,96
|-0,60
|Aksa
|12,14
|12,20
|-0,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,43
|-0,41
|Aksa Enerji
|3,57
|3,58
|-0,28
|Türk Telekom
|6,82
|6,83
|-0,15
|Ege Endüstri
|472,10
|472,70
|-0,13
Kaynak: AA