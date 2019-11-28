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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81
TAV Havalimanları 27,06 27,32 -0,95 ...

28.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81
TAV Havalimanları 27,06 27,32 -0,95
Pegasus 73,70 74,35 -0,87
Anadolu Cam 3,58 3,61 -0,83
Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67
Alarko Holding 4,93 4,96 -0,60
Aksa 12,14 12,20 -0,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,43 -0,41
Aksa Enerji 3,57 3,58 -0,28
Türk Telekom 6,82 6,83 -0,15
Ege Endüstri 472,10 472,70 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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