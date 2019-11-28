Borsada değer kaybeden hisseler

28.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 TAV Havalimanları 27,06 27,32 -0,95 Pegasus 73,70 74,35 -0,87 Anadolu Cam 3,58 3,61 -0,83 Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67 Alarko Holding 4,93 4,96 -0,60 Aksa 12,14 12,20 -0,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,43 -0,41 Aksa Enerji 3,57 3,58 -0,28 Türk Telekom 6,82 6,83 -0,15 Ege Endüstri 472,10 472,70 -0,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)