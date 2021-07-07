Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 1.390,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 1.390,24 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,66 puan artışla 1.390,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik iletişim takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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