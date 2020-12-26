Bonesmen yeni koleksiyonunun tüm gelirini Covid-19 ile mücadele için bağışlıyor

Moda endüstrisi, korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan krizden büyük ölçüde etkilenirken, dünyaca ünlü dev firmalarda bir yandan krizi yönetmeye diğer yandan da hastanelere; maske, eldiven, tıbbi malzeme tedarik etmeye çalışıyor.

Moda endüstrisi, korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan krizden büyük ölçüde etkilenirken, dünyaca ünlü dev firmalarda bir yandan krizi yönetmeye diğer yandan da hastanelere; maske, eldiven, tıbbi malzeme tedarik etmeye çalışıyor. Yeni tasarımlarla adına duyurmaya başlayan ve binlerce ücretsiz maske dağıtan İzmir merkezli Bonesmen firması da, yeni koleksiyonun tüm gelirini Covid-19 için bağışlama kararı aldı.

İzmir'de faaliyet gösteren moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, firması Bonesmen'in "Spring/Summer 2021" isimli koleksiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor Yeni tasarımlarla gündeme gelen ve dikkat çeken firma, korona virüsü ile mücadelede örnek bir karar aldı. Kendisine ait tesislerde üretilen binlerce maskeyi ücretsiz dağıtan Bonesmen Ceo'su Dinçer Kosovalı, yeni koleksiyonun tüm gelirini Covid-19 ile mücadeleye bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Kosovalı, korona virüsü nedeniyle sektörün sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, korona virüsü aşısını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Dinçer Kosovalı, "İnsanların aşıya tedirgin gözlerle baktığını ve kafalarında soru işaretleri olduğunu görüyoruz; fakat aşıların doğduğumuz günden bu yana vücudumuzdaki koruyucu etkileri ortada. Bütün canlılar virüslerden aşılarla korunuyor" şeklinde ifade etti.

Kosovalı, pandemiyle mücadeleye destek olmak için sürekli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ücretsiz olarak maske dağıtımlarının devam edileceğinin altını çizdi.

"Aşılama" koleksiyonu ile pandemiyle mücadeleye destek

2021 yılında piyasaya süreceği ve sloganı; "vaccination" (aşılama) olan yeni bir koleksiyonu daha hazırlayacaklarını söyleyen Bonesmen Ceo'su Dinçer Kosovalı, tanıtımların resmi Instagram sayfası üzerinden yapıldığını ve ilgi gördüğünü ifade etti.

"@bonesmen" adresi üzerinden t-shirt ve sweatshirt'lerden oluşan özel kapsül koleksiyonunu web sitesi üzerinden de satışa sunacaklarını ifade eden Kosovalı, şöyle devam etti:

"Korona virüsü ile mücadele hepimiz için oldukça önemli. Bizde bu mücadeleye destek olmak amacıyla elimizi taşın altına koyuyoruz. Daha önce binlerce maskeyi ücretsiz dağıttık. Özelikle bugünlerde dayanışmaya oldukça ihtiyacımız var. 2021 yılındaki yeni koleksiyonumuz için hazırlıklarımız devam ediyor. Bizde bu koleksiyonumuzdan elde edilen tüm gelirimizi pandemiyle mücadeleye bağışlama kararı aldık. Detaylara Instagram sayfamız veya web sitemiz üzerinden ulaşabilir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı