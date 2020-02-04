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Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay maçını kazanmak istiyor.

04.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:20
Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig takımlarından , ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları maçını kazanmak istiyor.

Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 9 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını, Bolu'nun 'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.

Boluspor, çarşamba gününden itibaren Altay maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

Kaynak: AA
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