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Bolu Dağı'nda kar manzarası dronla görüntülendi

Bolu Dağı'nda kar manzarası dronla görüntülendi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

BOLU (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

Kar yağışı 5 gün boyunca D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 santigrat derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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