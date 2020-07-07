Bolu'da yağan dolu, TEM'de ulaşımı aksattı
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Bolu'da yağan dolu, TEM'de ulaşımı aksattı

BOLU'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde, yaklaşık 15 dakika dolu etkili olurken, TEM yolunda ulaşım, durma noktasına geldi.

Bolu'da yağan dolu, TEM'de ulaşımı aksattı
07.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:00

BOLU'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde, yaklaşık 15 dakika dolu etkili olurken, TEM yolunda ulaşım, durma noktasına geldi. Yağışın sona ermesiyle trafik, normale döndü. 

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının doludan zarar görmemesini isteyenler, seferber oldu. Yağış nedeniyle TEM yolunun Gerede mevkisinde ulaşım, durma noktasına geldi. Dolunun sona ermesiyle bölgede hafif yağmur başladı. Trafik ise normale döndü. 


Kaynak: DHA

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